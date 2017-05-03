Народ Великобритании 23 июня 2016 года на референдуме проголосовал за выход Великобритании из Европейского союза, запустив непростой политический и юридический процесс «развода».

Harrison-drury.com Флаг Великобритании

Решение о выходе Великобритании из ЕС послужило причиной настоящего конституционного кризиса. Раскол консервативной партии, абсолютный хаос в отсутствии лидера среди лейбористов, обусловленный борьбой за власть. Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон покинул свой пост, мотивировав это тем, что политик, убежденный в том, что его стране выгоднее, безопаснее и надежнее оставаться в составе ЕС, не сможет направлять противоположные по смыслу действия. Сложность ситуации состоит еще и в том, что сама консервативная партия в большинстве своем ратовала за сохранение членства Великобритании в ЕС, а теперь руководит ее выходом из объединения.

Однако, каким бы парадоксальным и противоречивым ни было явление Brexit, сейчас наибольший интерес представляет правовой механизм легализации решения, принятого в результате референдума.

Население Британии вынесло свой вердикт. Позицию «Leave» поддержало51,89% проголосовавшего населения Соединенного Королевства, против 48,11% поддержавших позицию «Remain». Далее должен быть подготовлен законопроект по запуску процесса Brexit. Законодательная власть в Великобритании принадлежит Парламенту, а в его лице Монарху, Палате Лордов и Палате Общин. Монарх в этой структуре является исключительно номинальной фигурой, однако законы, принятые в обеих Палатах парламента становятся таковыми лишь после их одобрения Монархом (в данном случае Королевой Елизаветой II). Такой законодательный порядок был установлен с момента принятия Билля о правах 1689. Именно он отменил право Монарха приостанавливать действие законов и делать из них изъятия, вверив таким образом верховную законодательную власть британскому парламенту.

Правительство Великобритании, исполнительная ветвь власти, представляет собой Кабинет министров, формируемый, как уже упоминалось выше за счет депутатов Палаты Общин. Право законодательной инициативы принадлежит только парламентариям (MPs). Даже если такая инициатива исходит от члена правительства, в данном случае он все равно выступает в качестве парламентария. Правом законодательной инициативы обладает также и Монарх, но в лице министров.

OldakQuill Парламент собирается в Вестминстерском дворце

На деле парламент Великобритании является чрезвычайно активным представительным учреждением. Его действительная роль определяется не только и не столько формально принадлежащими ему полномочиями, сколько его реальным положением в качестве форума, на котором публично обсуждаются вопросы внутренней и внешней политики страны. Именно эта роль парламента играет особенно важную роль в моменты острых политических и социальных кризисов. Тогда он становится центром дискуссий и фактически фокусом всей политической жизни, он становится способным влиять на ход событий, общественное мнение, а главное — политику правительства.

Итак, учитывая вышеизложенное, вернемся к ситуации, сложившейся в Соединенном Королевстве на данный момент. На смену Дэвиду Кэмерону на пост премьер-министра Великобритании пришла бывший министр внутренних дел Тереза Мэй, которая взяла решительный курс на приведение в действие механизма, заложенного в статье 50 Договора о Европейском союзе к марту 2017 года. Госпожа Мэй заявила, что так как народ Британии сделал свой выбор, исполнительная власть имеет полное право запустить Brexit без согласования с парламентом. Это принципиальный вопрос, так как большинство членов Палаты Общин (порядка 480) изначально выступало за сохранение членства Великобритании в составе ЕС. Палата Лордов также полностью поддерживает такую позицию.

Согласно Акту о референдуме по вопросу Европейского Союза его результаты носят рекомендательный характер, однако правительство должно учитывать его результаты. «Яблоком раздора» стало заявление бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона об отставке, в котором он объявил, что вопросами запуска механизма статьи 50 Договора о ЕС будет заниматься новый премьер-министр, к чему незамедлительно приступила Тереза Мэй. Однако споры вызвало то, насколько конституционным является подобное решение в рамках юридической и правовой традиции самой Великобритании. Также большой ошибкой, усугубившей конституционный кризис в Британии, было принятие резолюции Европарламента от 28 июня 2016 года, в которой говорится о том, что премьер-министр Соединенного Королевства должен «уведомить» Европейский Совет об итогах референдума, и подобное «уведомление» в случае принятия решения по выходу страны из состава ЕС будет означать начало официального переговорного процесса и запуска статьи 50, что само по себе противоречит ее реальному содержанию.

Стоит отметить, что Великобритания относится к англосаксонской правовой семье, что означает, что на ее территории действует общее право, основанное на системе судебных прецедентов, а не кодифицированного законодательства. В Британии, как известно, даже нет письменной Конституции. Исходя из этого, очень большое значение имеет решение суда. В связи с чем любопытно рассмотреть следующую ситуацию.

В октябре 2016 года в Высокий Суд Великобритании был подан коллективный иск, который касался применения статьи 50 Лиссабонского договора. Истцами выступили Джина Миллер, управляющая активами инвестиционной фирмы SCM Direct, а также парикмахер Деир Дос Сантос. 3 ноября 2016 года Высокий Суд, ссылаясь на положение статьи 50 Лиссабонского договора, постановил, что правительство Великобритании не может самостоятельно запустить формальный механизм по Brexit без голосования в парламенте. Дело в том, что прежде, чем статья 50 будет введена в действие и начнется переговорный процесс Великобритании со странами ЕС, необходимо аннулировать действие Акта о Европейских Сообществах 1972 года, подписанного Великобританией. Подобное находится в исключительной компетенции парламента и должно сопровождаться изданием соответствующего Акта, а соответственно невозможно без его согласия или ведома. Правительство, тем не менее, во главе с премьер-министром подало апелляцию на подобное решение Высокого Суда.

Высшей судебной инстанцией Великобритании является Верховный Суд, который 24 января 2017 года также вынес свое решение в пользу британского парламента. И, казалось бы, то, за что так долго боролись парламентарии, свершилось. Однако, Палата Общин в третьем чтении 494-мя голосами против 122 все же приняла законопроект о Brexit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Теоретически, среди оставшихся конституционно-правовых механизмов по неисполнению парламентом решений, принятых на референдуме 23 июня 2016 года является Палата Лордов, а именно ее право отлагательного вето законов, принимаемых Палатой общин. То есть, получается, что Палата Лордов могла попросту не допустить принятия Акта о референдуме по вопросу Европейского союза. Однако здесь есть один нюанс. Это право не распространяется на предвыборные обещания правительственного манифеста, с которым и пришел на пост премьер-министра Дэвид Кэмерон (согласно конституционной традиции Великобритании, известной как Salisbury Convention).

Основной задачей парламента на данном этапе является приложить максимум усилий для смягчения сценария «расставания» Великобритании с евроинтеграцией, поскольку возможность обращения вспять самого процесса Brexit сейчас фактически сведена к «0»,.

Существует два основных возможных сценария по выходу Британии из состава ЕС — это «мягкий Brexit», и «жесткий Brexit». «Жесткий» сценарий подразумевает, что Соединенное Королевство не пойдет на уступки в отношении свободного передвижения людей, полностью покинет общий европейский рынок и будет вести торговлю с континентальной Европой как и с любой другой третьей страной за ее пределами, основываясь на правилах ВТО. В краткосрочной перспективе это прежде всего будет означать, что ЕС и Британия в двустороннем порядке наложат тарифные и иные торговые ограничения. Другой, «мягкий» сценарий подразумевает возможность сохранения участия Британии в едином европейском рынке в той или иной форме, а значит, и сохранения свободы передвижения.

Правительством Британии был предложен план так называемого «серого Brexit». Его разработкой занимаются министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и канцлер казначейства Филипп Хаммонд. Предполагается, что этот план поможет увести страну от «жесткого сценария», но при этом и удовлетворить сторонников обоих подходов.

Фактически сразу же после принятия парламентом билля о Brexit правительство Великобритании опубликовало так называемую «Белую книгу», в которой изложены основные принципы будущего страны вне Европейского союза. Уже 17 января Тереза Мэй выступила в Лондоне с программной речью, посвященной Brexit, и, судя по всему, избежать «жесткого» сценария стране все же не удастся. Госпожа Мэй заявила, что Великобритания намерена выйти из таможенного союза, равно как и из единого европейского рынка.