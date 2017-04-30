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Азербайджанские католики вскоре обретут первого в истории священника из азербайджанской мусульманской семьи, сообщает «Сибирская католическая газета». В воскресенье, 7 мая, папа Римский Франциск рукоположит в священники среди других семинаристов Бехбуда Мустафаева, выпускника Католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица апостолов» в Санкт-Петербурге. Бехбуд лично знаком с понтификом, во время апостольского визита папы Франциска в Баку в октябре 2016 года он сослужил ему как диакон.

Будущий священник родился и всю жизнь прожил в Азербайджане. Он служил в армии в войсках ПВО, потом окончил Национальную авиационную академию и работал офицером государственного Таможенного комитета. По его словам, крестился поздно, в 2008 году, когда было 25 лет. А спустя год, оказавшись в бенедиктинском монастыре Кайзерсберг (Бельгия, город Лювен) осознал, что желает иерейского призвания. Спустя год после этого глава Апостольской префектуры Азербайджана отец Владимир Фекете направил кандидата на учебу в Санкт-Петербург, как говорит Бехбуд, «мы не сомневались, что это будет Петербург, другой вариант даже не рассматривался». И вот что он рассказывал о себе год назад в интервью порталу Рускатолик. рф: «После рукоположения я очень хочу служить в Азербайджане. Я чувствую, что именно в этом мое предназначение. Нести свет Христа моему народу, который очень открыт на то, чтобы этот свет принять. В этом смысле Азербайджан имеет огромный потенциал. Молодежь, старики, семьи… Работы очень много. Нужно только захотеть, и с Божией помощью ее выполнять. Конечно, опыт российской Католической церкви очень мне пригодится. Все-таки я прожил тут пять лет, и это не могло не повлиять на меня».

Религиозную ситуацию в своей стране Бехбуд оценивает так: «Подавляющее большинство населения Азербайджана исповедует ислам шиитского толка. Но отмечу, что Азербайджан — это все-таки светская страна, где религия отделена от государства. Азербайджанские мусульмане исповедуют очень умеренный и, я бы даже сказал, либеральный ислам. Мало кто по-настоящему выполняет все то, что обязан исполнять мусульманин. Ислам — это скорее часть культуры, национальной идентичности. Люди привыкли считать, что если ты азербайджанец, значит ты мусульманин. Что для меня значит быть первым священником-азербайджанцем? Честно говоря, я не люблю об этом думать. Так случилось, что им оказался я. Так захотел Бог. Однозначно одно — быть первым всегда непросто. Это большая ответственность и большой крест. И раз Господь возложил его на меня, Он всегда будет помогать мне его нести».

Это представление вполне соответствует тому, что об Азербайджане думают в большом католическом мире. Так, в преддверии поездки папы Франциска в Баку портал французского отделения Папского фонда «Помощь Церкви в беде» (l'AED) констатировал, что Азербайджан — это одна из самых светских стран в исламском мире, население которой составляют на 97% мусульмане, из них 2/3 исповедуют шиизм, что объясняется «соседним персидским влиянием… Бывшая советская республика, эта страна пережила 70 лет коммунизма и религиозных репрессий. На рубеже тысячелетий религиозная практика в Азербайджане невелика, а общество является очень секуляризованным. Даже сегодня видимое присутствие ислама здесь гораздо ниже того, что можно увидеть в Париже и в других крупных французских городах».

Parishan Кафедральный собор Святых Жен-мироносиц в Баку

Но есть еще и история. Приведем сведения, размещенные на азербайджанском католическом сайте Catholic.az. В них говорится, что христианство появилось на земле Азербайджана в первые века нашей эры, когда христианские миссионеры из Иерусалима и Сирии начали прибывать в Кавказскую Албанию, государство, расположенное на этой территории в то время. Григорий Просветитель, который обратил Армению в христианство в начале IV века, сыграл значительную роль и в обращении Кавказской Албании. Когда албанский царь Урнайр услышал о чудесах, которые демонстрировал святой Григорий, то отправился в Армению к царю Трдату, который уже принял христианство. Что интересно, армянский историк Моисей Каланкатуйский, живший в VII веке, в рассказе о крещении Урнайра упоминает посланного Григорием Простветителем некого «блаженного мужа, рукоположенного во епископы в городе Риме», который должен был возглавить Албанскую церковь.

Сохранившиеся письменные источники об истории католических общин на территории нынешнего Азербайджана относятся к XIV веку, только в Нахичивани тогда насчитывалось 12 миссий. В 1320 году Баку и иные города посетил французский монах Журден Каталани де Северак. Примерно в это же время жил на этой земле монах францисканского ордена Одорик де Порденон. Период расцвета католических общин приходится на XVII век. Так, в 1680-е годах прибывшие иезуиты основывают свою миссию в Гяндже. В Ширване, Баку, Шамахе, Нахичивани, Тебризе появляются общины кармелитов, доминиканцев, капуцинов, августинцев и тех же иезуитов. У них были свои монастыри, церкви и учебные заведения. Монахи занимались в основном просветительской деятельностью, проповедью Евангелия и медициной. Особую роль в миссионерской деятельности Католической церкви в то время сыграл французский король Людовик XIV, который обратился к персидскому шейху Султан-Хусейну с призывом поддерживать христиан, которые жили в Персии. Несмотря на трудности и давление со стороны Армянской апостольской церкви и ислама католицизм сохранился на азербайджанской земле вплоть до конца XVIII века, но уже в начале XIX практически не практиковался.

В настоящее время количество католиков в Азербайджане составляет около 500 человек. Это, конечно, очень мало. Но все же заметим следующее. В июле 2016 года, подводя итоги своего недавнего визита в Армению и анонсируя предстоящую поездку в Грузию и Азербайджан, папа Франциск упомянул, что в этих республиках католики составляют незначительное меньшинство на фоне мусульманской и православной общин. Поэтому, уточнил понтифик, он принял приглашение побывать в Тбилиси и Баку, чтобы «подчеркнуть древние христианские корни на этих землях, разумеется, в духе диалога с другими религиями и культурами». Раз такие корни есть, то при надлежащем уходе, терпеливом и рассчитанном на долгую перспективу, они могут пустить новые ростки. И рукоположение первого в истории священника из азербайджанской мусульманской семьи есть несомненный знак будущих перемен, символ зерна горчичного, «которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».