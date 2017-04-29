К концу текущей рабочей недели, 29 апреля, напряжение в международной прессе несколько упало. Авианосцы, направленные Штатами к северокорейским берегам, Ким Чен Ына и иже с ним не напугали. И потому Пентагон, объяснив, что его «не так поняли» сообщил, что вообще-то несущие на своих палубах свободу и демократию американские корабли «направлялись в сторону Корейского полуострова, но не обязательно для приближения к целям, находящимся на территории КНДР».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По Сирии «томагавков» больше не выпускали. Вопрос антироссийских санкций не то чтобы обсуждать скучно, но абсолютно бесперспективно: новых «доказательств», что Россия вот-вот сделает «руки вверх» перед Западом, отдаст Крым Украине и перестанет поддерживать Асада, обнаружить, как ни старайся, не удастся. Тема воровства «русскими хакерами» голосов у Макрона в пользу Ле Пен не прижилась. Успокоившаяся журналистская братия накануне выходных решила сосредоточиться на первой круглой дате президентства Дональда Трампа. 100 дней, отмечаемой 29 апреля. Это уже, по мнению многих, время подводить первые итоги. Если, конечно, есть что подвести, в чем уверены не все.

«Все зависит от дочери и зятя»

«29 апреля наступает сотый день правления 45-го президента США. Еще в октябре прошлого года, не будучи даже избранным главой государства, Трамп обнародовал свой «План действий на первые 100 дней», состоявший из 28 первоочередных мер, — пишут корреспонденты британской Financial Times Деметри Севастопуло, Кортни Уивер. — Что удалось?»

Удалось, как выясняется, немного.

«Ограничили в возможностях некоторых официальных лиц, проявлявших склонности к тому, чтобы стать лоббистами, заморозили принятие на работу практически всех служащих федерального уровня. Вышли из соглашения от Транстихоокеанском партнерстве, одобрили строительство трубопровода США — Канада, продемонстрировали нежелание участвовать в программе борьбы с глобальным потеплением, это, пожалуй, все, — отмечают авторы. — Трамп в основном занимается тем, в чем он поднаторел за многие годы предпринимательской деятельности — пересмотрами торговых соглашений с другими странами».

«В некоторых пунктах программы хозяин Овального Кабинета повернулся на 180 градусов, начав делать нечто противоположное своим обещаниям. Это вряд ли понравится его электорату, но это необходимо для сохранения президентом своего кресла. Трамп не объявил Китай валютным манипулятором, хотя обещал. Не добился согласия от Конгресса на выделение денег на строительство «мексиканской стены», не смог протащить через парламент закон о медицинском страховании, который пришел бы на смену Obamacare, системе, принятой предыдущим главой США», — перечисляют журналисты.

«Объективно говоря, свершения минимальны. Впрочем, и неудачи — малозаметны. Именно так, если рассматривать все в контексте и на фоне того хаоса, который он организовал, — акцентируют внимание читателя авторы на ситуации. — Расцвели интриги, подсиживания, слив конкурентов. Фаворитов Трамп меняет с калейдоскопической быстротой. А судьба основной массы назначенцев зависит не от короля-Трампа, а от четы принцев — дочери президента Иванки и ее мужа Джареда Кушнера».

Сравнивая с первыми 100 днями президентов Форда, Никсона, Рейгана и Клинтона, Деметри Севастопуло, Кортни Уивер приходят к выводу, что «Трамп представил худшую версию 100 дней».

«Договориться с Путиным — не решение всех мировых проблем»

«Поначалу Трампа считали шутом, — высказывает свое мнение колумнист The Times Эдвард Лукас. — Многие были уверены, что он, не имея политического опыта, быстро скиснет и начнет ломать все то, что было создано до него: разрушать десятилетиями работающие оборонные договоры, поведет торговые войны и загонит экономику в депрессию сродни той, что была в 1929 году. Ничего подобного, однако, не случилось. Выпячиваемый Трампом радикализм сошел на нет, уступив место прагматическому расчету. Он больше не считает, что договорившись с Владимиром Путиным, решит все мировые проблемы. Он слишком медленно стал подбирать кандидатуры на ключевые посты, зато с меньшим шансом ошибиться. О не хочет торговой войны. Он больше не похож на шоумена».

«Оценивать Трампа надо не по словам, а по делам. 100 дней — слишком малый срок для этого. Впереди — еще 1300 дней его президентства. Они могут стать похожими на эти 100, а может быть и нет. Итоги подводить рано. Кроме одного: Трамп показал, что он умеет учиться и меняться», — заключает колумнист.

«С наскока сделать Америку великой не удалось»

«До неожиданной победы Трампа на выборах оставалось несколько недель, когда кандидат, не считавшийся фаворитом в гонке, выступил с программой на первые 100 дней своего правления, — размышляет нью-йоркский корреспондент итальянской La Stampa Паоло Мастролили. — Тогда, в Геттисберге он дал 28 обещаний сделать Америку снова великой. В короткий срок. С наскока, можно сказать. Теперь от шапкозакидательства Трампа не осталось и следа. Он прекрасно понимает, что удалось ему за этот период ничтожно мало, что во многих случаях его попытки преобразований натолкнулись на стену непонимания и протеста, но признавать это — не в его характере. Потому он вытащил на свет формулировку «судить об успехах администрации только по тому, что сделано — нелепо».

Если это намек, что надо оценивать, не что сделано, а как, и восхищаться стилем и техникой проведения каких-то преобразований, то тут вспомнить можно, разве что ракетную атаку на Сирию, полагает Мастролилли.

«Она не значилась в геттисбергских обещаниях, но выглядела эффектно и подарила президенту целую неделю позитивных эмоций, — резюмирует автор. — Но этого недостаточно для того, чтобы почувствовать себя «в своей тарелке» после жутких поражений в ситуации с Obamacare, двойного облома с законом о запрете на въезд мигрантам из семи стран и потери целого ряда ключевых фигур из своего окружения. Президенту, кажется, сейчас не до исполнения 28 обещаний: ему требуются новые возможности демонстрации мускулов, чтобы получить кредит доверия и избавиться от нависшего над ним дамокловым мечом импичмента».

«Трамп показал, как может шарахаться из крайности в крайность»

«Оценка деятельности Трампа в начальный период — весьма символическая вещь. 100 дней, которые не потрясли мир, но заставили нового президента США пересмотреть свое отношение к тому плану преобразований, обещавших вернуть Америке величие в короткие сроки, — делится своими мыслями с читателями корреспондент французской Le Figaro Арно де Ла Гранж. — Трамп за это время успел продемонстрировать, как он может шарахаться из одной крайности в другую. Стодневное сражение за подъем Америки на вершину славы, которое должно было остаться в анналах истории эпохальным событием, на деле признано самим автором идеи «смехотворным ориентиром».

«Главное, что Трамп смог усвоить для себя за это время — это то, что президент США не имеет той свободы действий, которую ему приписывают наблюдатели со стороны, не имеющие понятия о процессах принятия решений на вершинах власти. Руководство страной — тяжкий труд, а не легкая прогулка среди раскланивающихся с тобой подчиненных: это второй главный урок», — считает автор.

«Что у нас в сухом остатке? — подытоживает Ла Гранж. — Хаотичный внешнеполитический курс, при котором президент пытается найти выход из темноты наощупь, без карты и с постоянно ошибающимся GPS. Внешняя политика без анализа, с составлением неадекватных прогнозов, проводимая методом проб и ошибок — не лучшая манера ведения дел. В результате, танец с Россией «замерз» на полушаге, Асад получил «томагавком», но не сдался, НАТО вдруг перестало казаться устаревшим, а китайцы — такими уж негодяями. Стиль Трампа — это управление без всякого стиля, попытка ударить в болевые точки и отреагировать на реакцию. Что остается? Принять Трампа таким, какой он есть, и успокоиться, считая его непостоянство умением приспосабливаться к обстоятельствам. Или ужасаться (кому больше нравится) непостоянству и непредсказуемости главы Белого Дома».

«Наошибавшись, Трамп вернется к руководству в директорской манере»

«Три месяца назад магнат от недвижимости, человек без опыта в политике, противоречивый и радикально настроенный против политкорректности, стал президентом США. Он поклялся сделать Америку первой державой мира и обеспечить это под флагом протекционизма, — пишет испанская Expansión. — Нельзя сказать, что за это время изменилось многое. Потому что изменилось все. Трамп снял с повестки дня реформу здравоохранения ради того, чтобы получить поддержку своих однопартийцев. Он ничего не добился своими попытками ограничить въезд в Америку гражданам некоторых мусульманских стран».

«Перечислять неудачи и вынужденные отказы Трампа от собственных планов можно долго, но вряд ли есть в этом смысл. Потому что он добился того, чего хотел в главном, в том, в чем он понимает лучше других президентов, правивших до него. Он поддержал рынки, и Уолл-стрит резво пошел вверх. Индексы за время правления Трампа несколько раз преодолевали рекордные уровни, поднявшись по данным на сегодня, на 5% по сравнению с тем, что было до него. Результаты Обамы, Буша и Клинтона были ниже. Трамп пришел управлять страной, как предприятием, и это у него получается. Скорее всего, он, наошибавшись вдоволь на политическом поле, продолжит руководить в привычной для него «директорской» манере».

«Трамп в истории Америки останется президентом, снизившим налоги»

«Из 28 обещаний, данных Трампом, реализовать в действительности можно не более четырех, но зато они приоритетны: произвести «чистку» в Вашинтоне, ограничив возможности депутатов править Конституцию, как им заблагорассудится; заставить высохнуть болото коррупции; защитить интересы американского рабочего и стимулировать экономику США, — полагают Ноура Маан и Стефан Биндер на страницах австрийской Der Standard. — Добиться этого Трамп может с опорой на судебную систему, куда он не спеша проводит своих людей из числа ультраконсервативных юристов. Все остальные всплески вроде запрета на въезд мусульманам и борьба против Obamacare — это видимость, отвлекающие маневры. Фискальная реформа, которая позволит уменьшить налоги на 15% — вот с чем в истории будет ассоциироваться имя Трампа-президента».

«Трамп попал в ловушку, которую сам и создал»

«Трамп попал в ловушку, которую он сам себе создал, объявляя запрет на въезд в страну мусульманам-беженцам, борясь против системы здравоохранения, созданной Обамой и выступая с некоторыми другими поспешными политическими заявлениями, — подчеркивает в редакционной статье немецкая Süddeutsche Zeitung, явно обиженная на Трампа за его пикировки со СМИ и потому не настроенная глубоко анализировать первый юбилей правления американского лидера.

«Никто до него так яростно, грубо и неприкрыто не нападал на прессу», — завершает свой даже не мини-, а микроанализ газета, намекая, что 45-й президент США, не водящий дружбу с корректным поведением, вообще недостоин, чтобы его действия и их результаты кем-то разбирались и оценивались.