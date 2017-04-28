ФНБ «Самрук-Казына» является самым главным государственным активом, а также самой большой компанией Казахстана. Поэтому к его деятельности всегда приковано пристальное внимание как внутри страны, так и за ее пределами. На днях был опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2016 год. Ниже даны краткие выдержки основных сведений из него.

Казахстан

Пересчет в рубли дан по официальным средним за год курсам Национального банка Республики Казахстан: в 2016 году курс рубля к тенге составил 5,11 тенге за 1 рубль, а в 2015 году — 3,61 тенге за 1 рубль. Обсуждение трендов будет идти относительно цифр в тенге.

Произошло общее увеличение активов фонда, в основном за счет текущих активов, долгосрочные активы увеличились незначительно.

Активы ФНБ «Самрук-Казына»

Категория активов

2016 год

2015 год

млн тенге

млн рублей

млн тенге

млн рублей

Долгосрочные активы

16 354 787

3 200 545

15 699 509

4 348 894

Текущие активы

4 822 159

943 671

4 000 811

1 108 258

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи

1 283 914

251 255

1 189 364

329 464

Итого активы

22 460 860

4 395 472

20 889 684

5 786 616

Также незначительно увеличились и капитал, и обязательства, причем капитал вырос за счет компаний, которые были неприватизированы. Произошло увеличение текущих обязательств.

Капитал и обязательства ФНБ «Самрук-Казына»

Капитал и обязательства

2016 год

2015 год

млн. тенге

млн. рублей

млн. тенге

млн. рублей

Капитал, относящийся к акционеру материнской компании

9 351 082

1 829 957

8 873 864

2 458 134

Неконтрольная доля участия

1 640 592

321 055

1 527 508

423 132

Итого капитал

10 991 674

2 151 013

10 401 372

2 881 266

Долгосрочные обязательства

8 247 272

1 613 948

8 081 177

2 238 553

Текущие обязательства

2 529 218

494 955

1 841 968

510 240

Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи

692 696

135 557

565 167

156 556

Итого обязательства

11 469 186

2 244 459

10 488 312

2 905 350

Итого капитал и обязательства

22 460 860

4 395 472

20 889 684

5 786 616

За 2016 год практически на один триллион тенге выросла общая выручка компании. Прирост пошел за счет увеличения продажи сырой нефти, грузовых железнодорожных перевозок, авиаперевозок, реализации аффинированного золота, продажи продукции переработки газа и нефтепродуктов. Исходя из этой картины сразу видно, какие дочерние компании ФНБ хорошо поработали, а какие — не очень. Снизился, правда, прочий доход, а значит, малые дочерние компании опять низкорентабельны.

Выручка ФНБ «Самрук-Казына»

Процессы

2016 год

2015 год

млн. тенге

млн. рублей

млн. тенге

млн. рублей

702 052

137 388

121 652

33 699

684 271

133 908

620 918

171 999

317 789

62 190

303 998

84 210

314 765

61 598

296 617

82 165

292 783

57 296

213 782

59 219

282 718

55 326

212 499

58 864

232 899

45 577

230 192

63 765

227 324

44 486

172 314

47 732

201 439

39 421

180 705

50 057

154 042

30 145

92 200

25 540

115 775

22 657

98 028

27 155

98 380

19 252

78 046

21 619

81 279

15 906

72 926

20 201

56 394

11 036

49 933

13 832

35 381

6 924

31 387

8 694

296 203

57 965

315 984

87 530

1 215

238

643

178

4 092 279

800 837

3 090 988

856 229

С доходами сложилась интересная ситуация. Операционная деятельность в 2015 году принесла убыток в 481 миллиард тенге, но ситуация в 2016 году выправилась, и теперь она уже принесла прибыль в 142 миллиарда. В целом чистая прибыль увеличилась с 305 миллиардов до 575 миллиардов тенге, что довольно хорошо.

Доходы ФНБ «Самрук-Казына»

Категория доходов

2016 год

2015 год

млн тенге

млн рублей

млн тенге

млн рублей

Выручка

4 092 279

800 837

3 090 988

856 229

Государственные субсидии

34 209

6 695

28 732

7 959

Валовая прибыль

729 386

142 737

404 688

112 102

Прибыль/убыток от операционной деятельности

142 222

27 832

-481 085

-133 265

Прибыль до учета походного налога

376 893

73 756

317 190

87 864

Чистая прибыль в год от продолжающейся деятельности

207 001

40 509

43 171

11 959

Чистая прибыль за год

575 200

112 564

304 802

84 433

Чистая прибыль, приходящаяся на:

Акционера материнской компании

454 545

88 952

161 995

44 874

Неконтрольную долю участия

120 655

23 612

142 807

39 559

Также снизились и займы — хоть на 342 миллиарда тенге, но все равно положительная тенденция. Правда, до сих пор основная часть долга в размере 4 588 миллиардов тенге — это долг в долларах США, и поэтому сохраняются валютные риски.

Займы ФНБ «Самрук-Казына»

Категория займов

2016 год

2015 год

млн тенге

млн рублей

млн тенге

млн рублей

Займы с фиксированной ставкой вознаграждения

3 777 764

739 288

4 097 890

1 135 150

Займы с плавающей ставкой вознаграждения

1 973 964

386 294

1 994 821

552 582

Всего займов

5 750 728

1 125 387

6 092 711

1 687 732

Обратим внимание, что чистая прибыль, приходящаяся на долю государства как акционера материнской компании, составила 454,545 миллиарда тенге.

Сколько же составят дивиденды? В 2015 году ФНБ из прибыли, приходящейся на государство, в размере 161,995 миллиарда тенге выплатил 10,393 миллиарда, что довольно мало. Будем ждать решения совета директоров.

Но надо отметить в дополнении к вопросу, что за 2016 год:

ФНБ получил субсидии в размере 34,209 миллиарда тенге;

ФНБ потратил по распоряжению государства на различные социальные объекты 39,525 миллиарда тенге и финансировал расходы по проведению ЭКСПО на 2,145 миллиарда тенге.

В целом ФНБ «Самрук-Казына» улучшил свое положение по сравнению с 2015 годом, что хорошо для экономики Казахстана.