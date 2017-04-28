Многие ожидаемые вещи приходят абсолютно незаметно и обыденно, так, что их наступления никто не замечает. Столько лет в Казахстане говорилось про местное самоуправление, про то, что надо дать людям свободу решать, как они будут жить. И вот осуществление мечты уже совсем близко — но никто ее не обсуждает, никто о ней не говорит.

Казахстан

Все началось в 2012 году, когда была принята Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан. Ее реализация должна была, по задумке разработчиков, привести к следующим результатам:

обеспечение реализации конституционного права граждан на осуществление местного самоуправления в части выражения волеизъявления населения через собрания и сходы;

до конца 2013 года введение выборности акимов (глав местных администраций — ИА REGNUM ) в городах районного значения, аульных (сельских) округах, аулах (селах), не входящих в состав аульного (сельского) округа посредством их выборов Маслихатами (местными представительными органами ИА REGNUM ) районов (городов);

) в городах районного значения, аульных (сельских) округах, аулах (селах), не входящих в состав аульного (сельского) округа посредством их выборов Маслихатами (местными представительными органами ) районов (городов); повышение роли населения, его участия в качественном решении вопросов благоустройства населенных пунктов, повышение заинтересованности населения в получении качественных жилищно-коммунальных услуг, улучшении санитарного состояния, общественного порядка посредством участия в принятии управленческих решений;

активное вовлечение городского населения в решение местных проблем;

участие местного населения в мониторинге использования бюджетных средств, выделенных на решение проблем местного значения;

поэтапное и последовательное укрепление самостоятельности акимов нижних уровней в решении актуальных вопросов местного значения;

повышение гражданской активности казахстанцев в решении важных проблем жизнедеятельности общества посредством проведенной информационно-разъяснительной работы.

За основу своих предложений разработчики взяли признаки местного управления, которые выделила Европейская хартия местного самоуправления:

власть, действующая в пределах, установленных законом;

наделение местного самоуправления правом самостоятельного распоряжения ресурсами;

власть с четко обозначенными функциями в государстве;

наличие выборных органов местного самоуправления.

Ну, а основной моделью для подражания стала модель Польши по следующим причинам:

Административно-территориальная структура Польши похожа на казахстанскую — гмины (поселок/село), повят (район), воеводство (область) Главным регулятором местного самоуправления в Польше стал закон о доходах органов территориального самоуправления, который определяет структуру доходных источников соответствующих органов местного и регионального самоуправления. Каждый уровень самоуправления получает финансовые средства в виде общей дотации (субвенции) или целевой дотации непосредственно из государственного бюджета. Помимо данных источников доходов органы местного самоуправления могут получать доход из частных законных источников, например, от активов, которыми они владеют. Размер административно-территориальных единиц, на основе которых выстроено местное самоуправление в Польше, относительно большой по сравнению с другими странами Европы Была обеспечена рациональная структура местного самоуправления, исходя из специфики различных по значимости и численности населенных пунктов.

Концепция запланировала следующие мероприятия для внедрения новых принципов местного самоуправления:

Первый этап (2013−2014 годы) — расширение потенциала действующей системы на нижних уровнях управления.

Повышение роли населения в решении вопросов местного значения через собрания и сходы местного сообщества на уровне аулов (сел), поселков, городов районного значения.

Создание и развитие механизмов активного вовлечения городского населения в процесс принятия управленческих решений.

Введение выборности акимов в городах районного значения, аульных (сельских) округах, аулах (селах), не входящих в состав аульного (сельского) округа маслихатами районов (городов).

Расширение финансовой самостоятельности нижних уровней управления

Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности населения по вопросам реализации прав и возможностей на осуществление самоуправления

Второй этап (2015−2020 годы) — дальнейшее развитие местного самоуправления.

Рассмотрение вопросов дальнейшего разграничения функций местного государственного управления и самоуправления (с передачей функций)

Проработка вопросов формирования бюджета и собственности органов самоуправления

Оптимизации административно-территориальных единиц на уровне сельских округов (с целью увеличения потенциала для формирования полноценного местного самоуправления).

В рамках осуществления данной Концепции осенью 2016 года был разработан и отправлен в Мажилис (нижняя палата парламента ИА REGNUM ) проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления».

В чем заключаются основные положения данного закона? Они довольно разнообразны:

Бюджет местного самоуправления на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как 4-й уровень государственного бюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 чел., а с 2020 года — повсеместно.

В бюджеты 4 уровня будут поступать следующие налоги — индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты, налог на имущество физических лиц, налог на транспорт с физических и юридических лиц, земельный налог с физических и юридических лиц на земли населенных пунктов, плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Также в них будут поступать следующие неналоговые поступления — доходы от имущественного найма (аренды) государственного имущества, добровольные сборы физических и юридических лиц, штрафы, взимаемые акимами за административные правонарушения, предусмотренные Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», доходы от продажи коммунальной собственности, трансферты из районного бюджета.

Бюджет местного самоуправления будет утверждаться маслихатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества, а исполнение бюджета МСУ возлагается на аппарат акима села.

Вся коммунальная собственность на территории села входит в состав коммунальной собственности района и управляется акиматом района.

Имущество МСУ будет состоять из имущества местной казны (средства бюджета МСУ, иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами) и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами.

Данный законопроект после поправок, внесенных депутатами, был принят 26 апреля 2017 года на пленарном заседании Мажилиса. Депутаты внесли поправки, касающиеся повышения эффективности регулирования межбюджетных отношений между районным (города областного значения) бюджетом и бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также усовершенствованы и нормы по проведению сходов и собраний местного сообщества для обсуждения местных задач, по повышению ответственности органов местного самоуправления в их решении. Теперь скорее всего он будет принят Сенатом (верхняя палата парламента — ИА REGNUM ) и подписан президентом примерно в мае-июне этого года.

В общем, перед жителями сел и малых городов открываются как возможности, так и риски:

Теперь местное население само ответственно за состояние своего села — и за правильные решения и за неправильные тоже. Больше кроме них никто виноват не будет

Резко возрастает ответственность акимов данных административных единиц и активных граждан, которые будут входить в собрания и сходы местного населения

Крайне будут востребованы и нужны люди, понимающие, что надо сделать в данном конкретном населенном пункте

Должна вырасти эффективность решений местных органов — ведь проблемы, которые надо решить у них перед глазами

Резко вырастает политический вес депутатов районных маслихатов — ведь если раньше они выбирали акимов, у которых нет бюджета, то теперь они выбирают акимов с бюджетом, а это большая разница.

В общем, грамотным и порядочным людям этот закон даст возможность улучшить состояние сельского округа или населенного пункта, а для неграмотных и непорядочных будет означать ухудшение состояния дел и, возможно, уголовные дела за коррупцию.

Важно еще то, что теперь акимам населенных пунктов и самим местным жителям будет необходимо, чтобы все платили налоги и штрафы — ведь именно от этого будет зависеть, построят ли, к примеру, плотину для защиты от наводнения или починят ли дорогу.

PS. Ну, а одним из самых главных итогов развития местного самоуправления будет введение выборов акимов районов и городов областного значения. Скорее всего, они будут выбираться депутатами областного маслихата, то есть выборы будут непрямые. Тем не менее, это уже настолько значимые места в иерархии исполнительной власти, что за них пойдет настоящая политическая борьба. Ведь акимы районов — это основные распределители земель, именно от них зависит, кому и какой участок достанется.