Совсем недавно СМИ растиражировали высказывание депутата Сейма Латвии Имантса Парадниекса, который заявил, что отказывается ездить в лифтах назло России, чтобы не поддерживать российскую экономику: «Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — заявил Парадниекс.

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Конечно же, это не могло не позабавить читателей и не спровоцировать волну остроумных комментариев со стороны журналистов и политологов-аналитиков. Эдакий чудаковатый русофоб-спортсмен, бегающий по лестнице на девятый этаж назло России. Однако на фоне принимаемых правительством Латвии решений Парадниекс выглядит всего лишь чрезмерно увлеченным здоровым образом жизни обывателем.

Так, 21 апреля, в режиме повышенной секретности, правительство Латвии решило не поддерживать участие Вентспилского порта в строительстве газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2). Кабинет министров считает, что не следует поддерживать любые мероприятия на территории Латвии, если они связаны с «Северным потоком — 2». И это несмотря на то, что инвесторы проекта предложили вложить в латвийский порт 14 млн евро, построив дополнительные грузовые площадки, которые планировалось передать в дар Латвии. А по расчетам специалистов порта, помимо щедрого подарка, Латвия могла бы честно заработать 25−30 млн евро.

Что же случилось? Может, Латвия, стремящаяся построить «развитой капитализм», сочла экономически невыгодным свое участие в проекте? Или стране поступили какие-то более интересные предложения, способные пополнить государственный бюджет? Ну конечно же нет — на этот раз все латвийское правительство назло России «побежало на девятый этаж пешком» в угоду США, Польше и даже Украине. В спешке спотыкаясь о ступеньки и роняя так необходимые для страны миллионы, государственные мужи постарались объяснить причины отказа от участия в выгодном проекте, как всегда, ограничившись мифической «российской угрозой».

Помимо того, что решение об отказе было принято не на основании экономических расчетов, а доклада Министерства обороны и рекомендаций спецслужб, министр иностранных дел Латвии Эдраг Ринкевич с головой ушел в антироссийскую конспирологию. По словам Ринкевича, использование территории государства для строительства «Северного потока — 2» может служить как прикрытие для разведывательной активности российских спецслужб на территории Латвии, что значительно осложнит процесс принятия быстрых и своевременных решений по беспрепятственному размещению и развитию нужной оборонной инфраструктуры в стране.

И это официальная точка зрения государства, только за последние 16 лет потерявшего 17% населения. Страдающего от нехватки денег буквально во всех сферах, кроме обороны. Государства, теряющего миллионы на снижении объемов транзита из-за своей антироссийской паранойи и тщетно мечтающего приучить китайцев и американцев есть свои шпроты. Государства, чьим единственным источником дохода являются вечно растущие налоги.

В этой связи я категорически не согласен с заявлением мэра Вентспилса Айвара Лембергса, который в результате разочарования от упущенной легкой прибыли обвинил правительство Латвии в предательстве национальных интересов. Невозможно предать то, чего не существует. Вместо национальных интересов латвийская элита сохраняет верность своим политическим комплексам, желанию быть первыми среди «шестых» и безраздельной русофобии, при полном безразличии к собственному народу. С такими «тараканами» в голове они просто не способны быть вменяемыми бизнес-партнерами. Да что там бизнес — доверить трубы сторожить опасно…