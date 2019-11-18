Как «плавучее казино» превратилось в полноценный авианосец?

Китай

История китайского авианосного флота напрямую связана с советским кораблестроением. После распада СССР строительство заложенного в 1985 году тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» проекта 1143.6 было прекращено из-за недостаточного финансирования, к тому же сам корабль вместе с «Черноморским судостроительным заводом» был передан теперь уже независимой Украине. Готовность корабля составляла примерно 67%, тем не менее в 1998 году он был продан китайской компании Chong Lot Travel Agency Ltd всего за $20 млн, якобы для организации на нём развлекательного центра и казино. Надо сказать, что остальные корабли проекта 1143, кроме «Адмирала Кузнецова» и «Адмирала Горшкова» (модернизирован и продан Индии, теперь носит название «Викрамадитья»), имели примерно такую же судьбу. Головной корабль «Киев» был продан Россией всего за $1,6 млн неустановленным лицам, которые его перепродали уже за $8,2 млн Китаю, после чего авианесущий крейсер был переоборудован под часть парка развлечений, а позже в дорогой отель. «Минск» был продан на металлолом Южной Корее (хотя нуждался лишь в ремонте), а позже был перепродан всё тому же Китаю и выставлен как экспонат в тематическом военном парке. «Новороссийск» же ушел на металлолом за $4,3 млн. Надо сказать, что, кроме самого старого «Киева», остальные корабли были далеки от исчерпания своего ресурса.

В любом случае версия про превращение «Варяга» в казино на момент продажи была вполне правдоподобна. На деле же корабль активно достраивали китайские кораблестроители на верфи в городе Далянь, и к 2012 году корабль поступил на вооружение ВМС НОАК под названием «Ляонин». Авианосец претерпел заметные изменения — были демонтированы и заделаны пусковые установки противокорабельных ракет «Гранит», установлены новые электронные компоненты и т.п. Авиационная группа «Ляонина» при полной комплектации состоит из 24 истребителей J-15 (копия российского/советского палубного Су-33, прототип которого КНР купил на Украине) и 12 вертолётов. Основным «изъяном» корабля можно назвать отсутствие палубного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), впрочем, так же, как и у российского «Адмирала Кузнецова». Это несколько снижает эффективность корабля вдали от своих берегов.

Авианосец проекта 001А сделает Китай вторым после США по силе авианесущего флота

Известно, что строящийся китайский авианосец проекта 001А с предполагаемым названием «Шаньдун» является модернизированной версией «Ляонина». Он немного превосходит предшественника размерами, что сделает эксплуатацию авиации удобнее. Кроме того, очень важно, что новый авианосец сможет нести большее авиакрыло — по разным оценкам, от 32 до 36 истребителей J-15 и 12 вертолётов. Строительство первого полностью китайского авианосца началось в 2013 году, а принят на вооружение он будет по планам в 2020 году — через 7 лет с начала постройки. Срок достаточно небольшой, с учётом того, что это первый опыт создания корабля такого класса и размеров. Судя по всему, к середине 2020-х годов Китай и Великобритания будут единственными странами, помимо США, у которых на вооружении имеется более 1 авианосца (по планам в 2020 и 2023 годах Лондон получит в своё распоряжение по одному кораблю проекта Queen Elizabeth с авиакрылом в 40 истребителей пятого поколения F-35).

Но интересно и другое — если для англичан два авианосца это максимум (учитывая их стоимость и относительно небольшой военный бюджет), то Китай вполне может поставить производство кораблей этого типа на поток. И если с головным авианосцем справятся за 7 лет, то последующие могут быть построены и в меньшие сроки. То есть в не столь далёком будущем Китай может занять твердое второе место по мощи своего авианесущего флота, а значит и по возможности проецировать военную силу в мире. До США пока далеко по объективным причинам — китайские «советские» авианосцы не оснащены атомной силовой установкой, имеют почти вдвое меньшее водоизмещение и небольшую авиагруппу, если сравнивать их с американскими кораблями типа Nimitz. Но и это со временем может поменяться. Так или иначе, имеющиеся тенденции демонстрируют, что Китай нацелен на военное доминирование как минимум в Южно-Китайском море, а возможно, и в части Тихого океана. И к тому же Пекин желает обладать возможностью вмешиваться в конфликты в любой точке планеты Земля.