Англосаксонский Запад всегда чрезвычайно ревностно относился к попыткам других государств и цивилизаций составить ему конкуренцию на океанских просторах. А любые попытки поставить под сомнение его мировую военно-морскую гегемонию он пресекал самым бескомпромиссным образом. В том числе по этой причине пошла под нож нацистская Германия, имевшая неосторожность построить подводный флот, реально грозивший подрывом этой морской монополии. А когда Советский Союз развернул строительство авианосцев — главного инструмента глобального военно-морского контроля, его тут же отправили в небытие.

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Такая супержёсткость совсем не удивительна, если учесть, что отдельные части планетарной империи Запада связаны между собой именно океанскими коммуникациями и, следовательно, от их бесперебойного функционирования зависит само существование этого особого мира.

В отношении наследницы СССР — Российской Федерации — Запад придерживается ровно тех же императивов, добиваясь их реализации в куда более комфортных для себя условиях. Ликвидация остатков некогда мощного советского ВМФ была одной из приоритетных западных задач на протяжении всех 90-х годов.

А когда новое руководство России взяло курс на восстановление оборонного потенциала страны и, в частности, боевой мощи флота, Запад, в рамках той же тактики, стал принимать меры для максимального сдерживания темпов этого российского военного ренессанса.

Одной из таких мер стало прямое принуждение постпереворотных властей Украины к полному сворачиванию военно-технического сотрудничества с РФ. Об этом, в частности, прямо заявил еще в мае 2014 года тогдашний вице-премьер Украины Виталий Ярема. На совещании с руководством Днепропетровской и Запорожской областей он сделал сенсационное по откровенности признание о причинах, побудивших Киев остановить военные поставки в РФ. «Наши партнеры из западных стран требуют остановки этого сотрудничества», — сказал он.

Минобороны России Новейший фрегат Черноморского Флота «Адмирал Григорович»

Особенно тяжелый удар это предательское решение Киева нанесло по планам возрождения российского военно-морского флота. Надводный компонент которого должен был существенно обновиться за счет поставки новейших боевых единиц — фрегатов проекта 11 356 «Адмирал Григорович» и 22 350 «Адмирал Горшков», а также ряда других боевых, десантных и вспомогательных кораблей. После внезапного прекращения поставок газотурбинных двигателей с николаевского предприятия «Зоря-Машпроект» в российском военном кораблестроении разразился сильнейший кризис. Графики строительства фрегатов были полностью сломаны, а планы строительства флота пришлось срочно корректировать в сторону минимизации, вплоть до сворачивания отдельных проектов. Таким образом, первоначальная задача западных заказчиков и киевских исполнителей была, в основном, выполнена.

Однако российское руководство не стало опускать руки и ввело в действие, по сути, мобилизационный план импортозамещения, в рамках которого в стране была создана целая новая промышленная отрасль — морского газотурбинного двигателестроения. Именно работе этой отрасли дал старт Президент РФ Владимир Путин, в ходе своего визита на головное предприятие НПО «Сатурн» в Рыбинске 25 апреля.

Kremlin.ru Посещение Владимиром Путиным научно-производственного объединения «Сатурн». Рыбинск, 25 апреля 2017 года

Благодаря вводу в строй принципиально новых производственных мощностей, российский военно-морской флот получил реальный шанс благополучно пройти самое узкое место процесса своей модернизации и выйти на оперативный простор дальнейшего наращивания боевого потенциала. Именно это наверняка имел в виду Президент РФ, когда там же в Рыбинске поставил задачу обеспечить в перспективе присутствие ВМФ РФ во всех ключевых точках мирового океана.

Данное заявление Президента было не в последнюю очередь адресовано западным визави, которым, тем самым, было дано понять, что их план подрыва с помощью подневольной Украины военно-морских амбиций РФ полностью провалился и Россия не намерена безропотно соглашаться с западным господством на морях и океанах.

Таким образом, все возвращается на круги своя. И Запад вновь оказывается перед необходимостью думать, как именно ему действовать в такой неоднозначной ситуации. Тем более, что ставка на Украину своё уже отыграла в том смысле, что тамошние военно-технические «изделия» Россию уже не интересуют.

В том, что эта настырная англосаксонская публика от своего не отступится, можно не сомневаться. И, следовательно, остается только понять, каким именно образом они попытаются навредить России в этой новой ситуации.

А поскольку основной сутью этой ситуации является начало выпуска морских газотурбинных установок (ГТУ) в России, то очевидно, что именно попытки помешать этому производству, а еще лучше — его полностью развалить и будут составлять основу соответствующих специальных планов и мероприятий.

Главный объект внимания в этом смысле также вполне понятен. Это построенный в Рыбинске уникальный сборочно-испытательный комплекс, который предназначен для проведения всех видов испытаний корабельных газотурбинных двигателей (ГТД), газотурбинных и дизель-газотурбинных агрегатов. В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) отмечают, что технологические решения, заложенные в испытательный комплекс, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций. «Комплекс является универсальным кластером, который не только полностью обеспечивает на этапе импортозамещения текущие потребности РФ в части силовых агрегатов, но позволит испытывать и перспективные газотурбинные двигатели и агрегаты», — сообщили в ОДК.

Таким образом, вполне очевидно, что вражеская диверсия в отношении этого уникального комплекса может оказать парализующее воздействие на всю производственную цепочку, связанную с выпуском российских морских ГТУ.

Kremlin.ru Заседание Военно-промышленной комиссии. Рыбинск, 25 апреля 2017 года

Насколько реалистична такая угроза? При оценке её вероятности следует, на наш взгляд исходить из целой совокупности факторов:

1. Жестко антироссийская позиция Запада будет стимулировать его на дальнейшие действия по максимальному затруднению военных усилий России с использованием любых доступных для него средств и методов. В том числе и специального характера.

2. На российском НПО «Сатурн», особенно в его военно-морском кластере активно используется профильный инженерно-технический состав, прибывший с аналогичных украинских предприятий, в том числе николаевского завода «Зоря-Машпроект».

Вот что пишет по этому поводу российская пресса:

«Долгое время согласовывался переезд в нашу страну ряда судостроительных бюро, находящихся под контролем госкорпорации «Зоря-машпроект», в частности завода, специализирующегося на выпуске двигателей для кораблей. Обслуживать российские заказы руководство предприятия наотрез отказалось, а других заказов у них не было и в помине. Два варианта: закрываться или продавать завод частнику. Но оба варианта украинское начальство сочло неприемлемыми. И тогда заводчане решились на третий вариант: они обратились к вице-премьеру российского правительства Дмитрию Рогозину, и тот помог заводчанам перебраться в Россию на аналогичные предприятия. Раз российский ОПК решился производить корабельные двигатели самостоятельно, полностью отказавшись от украинской продукции, то отчего должны страдать специалисты? Таким образом, первые серийные силовые установки российского производства для фрегатов типа «Адмирал Григорович» и «Адмирал Горшков», выпуск которых запланирован на 2017 год, изготовят вчерашние николаевские специалисты».

Kremlin.ru Посещение Владимиром Путиным научно-производственного объединения «Сатурн». Рыбинск, 25 апреля 2017 года

Вполне очевидно, что подавляющее большинство этих специалистов вполне добропорядочные и благонадежные люди, к тому же наверняка прошедшие и ряд спецпроверок по линии российских служб безопасности. Тем не менее, было бы неверно полностью исключать вероятность того, что киевские разведывательно-диверсионные структуры. находящиеся под полным контролем западных спецслужб и уже засветившиеся на попытках организации актов саботажа на российской территории, не используют данный кадровый канал для заброски на это критически важное предприятие ОПК РФ своей агентуры.

3. Кроме того, нельзя исключать, что одной из главных задач подобной диверсии на ключевом оборонном предприятии может быть именно системная дискредитация самой идеи привлечения специалистов из числа выходцев с Украины для работы в России. Что, безусловно, полностью отвечает интересам Киева, настроенного на максимальное отчуждение россиян и жителей Украины.

4. Психологическое состояние главарей нынешнего киевского режима характеризуется, прежде всего, тем, что они, в большинстве случаев, уже прошли «точку невозврата» в своих личных отношениях с Россией и хорошо понимают, что «русские уже никогда не простят» того, что они натворили. В том числе и своими диверсиями в отношении ОПК РФ, вынудившими Россию в пожарном порядке потратить колоссальные средства и отвлечь от других задач огромные ресурсы, чтобы создать целую промышленную отрасль. Поэтому они будут идти до конца и пускаться на любые авантюры с целью нанести максимальный вред России и, тем самым, отсрочить собственный крах.

5. В прикладном плане организация такого рода диверсионных действий является, безусловно, непростым делом. Однако нельзя не учитывать и тот факт, что проведение подобных спецопераций на оборонных объектах особого значения является классикой деятельности большинства спецслужб мира, а соответствующих средств и методов специалистами наработано великое множество.

Таким образом, констатируем наличие всех основных предпосылок для совершения подобных действий, в том числе: наличие острой заинтересованности заказчиков, психологической готовности организаторов, кадрового ресурса исполнителей и соответствующих материальных и финансовых возможностей. Дополнительным стимулом может стать уверенность диверсантов в проницаемости барьеров российских спецслужб, подтверждением чему стал недавний теракт в петербургском метро.

Соответственно — степень угрозы для указанного объекта, представляющего исключительную важность для будущего российского флота, отнюдь не является нулевой. А напоминание об этом вряд ли можно считать излишним.