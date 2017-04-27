По мере того как силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все ближе продвигается к сирийскому городу Ракка, активизация военной деятельности США по северной границе Иордана говорит о том, что борьба США с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в скором времени перейдет и на юг Сирии, пишет Джесси Маркс в статье для The National Interest.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Так, автор отмечает, что 6 апреля президент Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара с моря по Сирии. Затем, 8 апреля, офицер по политическим вопросам Свободной армии Сирии (САС) сообщил, что войска США мобилизуются на границе Иордана вместе с контингентом иорданских военнослужащих. 9 апреля местное издание «Аль-Хайят» подтвердило через источник в Аммане информацию, что совместная группировка вооруженных сил США, Великобритании и Иордании ожидает на севере Иордании приказа войти в южную часть Сирии. Целью наступательной операции является уничтожение одного из филиалов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих на Голанских высотах.

10 апреля силы коалиции США и проверенные части сирийской оппозиции, расположенные в десяти милях к северу от границы Иордании, отразили атаку боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожив большое число техники и радикалов. 11 апреля иорданское отделение телеканала «Аль-Джазира» сообщило, что США и силы коалиции готовятся начать наступление на юг Сирии из Иордании, а именно в восточную часть сирийской пустыни и в город Даръа, в котором в 2011 году началось восстание. 14 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет продолжать мониторинг наращивания сил и оборудования коалиции на южной границе.

Несмотря на то что недавно Трамп стал крайне активно выступать против сохранения президента Асада у власти, он все-таки по большей части придерживается своих первоначальных планов уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США, которые на протяжении долгого времени поддерживали прежде всего Демократические силы Сирии (ДСС), теперь расширили свою поддержку и на «проверенных» членов сирийской оппозиции на юге страны. Такое изменение тактики чревато новыми потенциальными последствиями.

Поддержка США избранных членов сирийской оппозиции на юге может придать смелости всему южному фронту, обострив напряженность между ними и силами, выступающими на стороне Асада, которые занимают значительную часть города Даръа. Более того, вторжение в южные части Сирии скорее всего приведет к эскалации политических и дипломатической напряженности с Россией, нанеся удар и по мирным переговорам в Астане, и по поддерживаемым ООН мирным переговорам в Женеве. Однако ничто из этого не сравнится с тем бедственным положением, в котором окажутся мирные жители.

К тому же операция коалиции на юге Сирии будет иметь последствия и для национальной безопасности Иордании, в которой считают наличие на юге Сирии сил Асада и его партнеров — Ирана и шиитской группировки «Хезболла» — угрозой. Стратегические интересы и приоритеты национальной безопасности являются основными причинами для беспокойства союзников США в регионе. Израиль и Иордания не выигрывают от нахождения сил официального Дамаска на юге Сирии. Так, Израиль стратегически заинтересован в том, что ни «Хезболла», ни Корпус стражей исламской революции (КСИР) не закрепились поблизости от границы с ним. КСИР действует в каких-то 70 км от северной границы Иордании, что создает неудобство для обоих государств. Король страны Абдалла II ибн Хусейн признал в интервью The Washington Post, что Амман не станет мириться с присутствием КСИР в такой близости к границе с Иорданией.

Хотя операция коалиции была бы направлена на выдавливание ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из юга Сирии, она также стала бы четким сигналом выступающим на стороне официального Дамаска силам, что США и их союзники привержены тому, чтобы не дать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Ирану закрепиться в регионе. Сложно представить, чтобы вооруженные силы Иордании пошли на открытое противостояние с силами сирийского «режима» или КСИР, в частности благодаря довольно умеренной позиции Аммана по отношению к Асаду в последние месяцы.

Иордания пошла путем дипломатических вмешательств для предотвращения расширения влияния Ирана на юге. Израиль, с другой стороны, доказал, что он в еще большей мере готов использовать «хирургические удары» против КСИР, «Хезболлы» и сил официального Дамаска, когда их действия напрямую угрожают Израилю. Возможно, что операция коалиции станет сочетанием двух наилучших для Израиля и Иордании сценариев — создание буферных зон.

Создание так называемых «безопасных зон» обсуждалось уже давно, однако из-за рисков, связанных с ними, политики отказывались идти на подобные шаги. Администрация Трампа стала рассматривать возможность создания безопасных зон в течение своего первого месяца в Белом доме. С тех пор эта идея получила поддержку, прежде всего в Израиле и Иордании.

Так, в феврале президент Трамп встретился с королем Иордании для обсуждения создания и защиты безопасной зоны. Недавно израильская газета «Хааретц» сообщила, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступает за создание буферной зоны в Сирии. И несмотря на целый ряд сложностей, которые нужно будет преодолеть, подобная концепция, кажется, укоренилась среди региональных союзников США. Более значительным остается вопрос, в этом ли будет состоять цель коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии. Если это так, то готова ли администрация Трампа направить туда военнослужащих США для того, чтобы создать такую безопасную зону.

Администрация Трампа заставила многих гадать, каким будет следующий шаг США в Сирии или будет ли он вообще. Высокопоставленные официальные лица повторяли друг за другом одни и те же неопределенные заявления о возможности дальнейших мер против Асада. Если Трамп все же отдаст приказ о проведении военной операции на юге Сирии, крайне важно будет предотвратить военное столкновение военнослужащих США с силами официального Дамаска, однако избежать этого будет сложно.