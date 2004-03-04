Прошло чуть более года с момента Вашего назначения послом РФ в Грузии. Можно ли провести какую-либо параллель между Вашей деятельностью в Закавказье и предшествовавшей ей работой в скандинавских странах? Был ли прошедший годзапоминающимся для Вас в Вашей дипломатической практике?

В целом труд дипломатов везде одинаков: те же формы, принципы и приемы работы. Правда, многое зависит от той должности, которую ты занимаешь, а значит - и от уровня ответственности. Что касается Грузии, то, конечно, основное отличие заключается в том, что это - страна, с которой у России многовековые традиции дружбы, совместного проживания, общая история на протяжении более чем 200 лет. Все это, конечно, накладывает свой особый отпечаток на дипломатическую работу, делая ее, честно говоря, легче и интереснее, но и одновременно труднее.

К сожалению, российско-грузинские политические отношения переживают последние годы непростой период. В них накопился серьезный груз проблем. Среди них и проблемы, связанные с конфликтами на территории Грузии, и с противодействием новой глобальной угрозе стабильности и безопасности - международному терроризму, и ряд других. В то же время, приятно констатировать, что в последний год ситуация, хотя и медленно, но стала меняться к лучшему. Активизировался диалог на всех уровнях. В марте 2003 года в Сочи состоялась важная встреча президентов России и Грузии. Однако мы все время наблюдали определенную "заторможенность" грузинской стороны в реализации достигнутых договоренностей. Негативно на наших отношениях сказались ноябрьские события в Тбилиси, нелегитимный характер смены власти. Несмотря на это, в последние месяцы сделан неплохой задел для контактов с новым грузинским руководством, декларирующим свое стремление к улучшению сотрудничества с Россией и учету российских интересов. Состоялись две встречи президента Владимира Путина с и.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе, на позитивной волне прошел визит президента Грузии Михаила Саакашвили в Москву в феврале сего года, в ходе которого был намечен ряд шагов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений имеющихся проблем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выражал надежду, что в 2004 году начнется новый этап в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как Вы полагаете, могут ли такие тенденции наметится в урегулировании грузино-осетинского конфликта. Что, на Ваш взгляд, для этого необходимо?

Прошлый год не был простым и для процесса грузино-осетинского урегулирования, который явно пробуксовывал. В этих непростых условиях Россия в качестве основного посредника продолжала последовательную линию на то, чтобы не допускать слома переговорного процесса, способствовать стабилизации ситуации в зоне конфликта, вести поиск взаимоприемлемых решений назревших проблем, реализовывать имеющиеся договоренности. Сейчас главное - как можно быстрее возобновить мирный диалог: когда люди перестают встречаться, перестают вести переговоры, это всегда создает дополнительные трудности во взаимоотношениях. Недопустимо также использование враждебной риторики и угроз применения силы. Это только накаляет обстановку и содействует росту недоверия.

Для того, чтобы достигнуть прогресса в деле урегулирования, нужна прежде всего политическая воля грузинской и югоосетинской сторон. Если придет осознание безальтернативности жизни в мире и взаимном согласии, необходимости реабилитации зоны конфликта, осуществления совместных экономических проектов, то тогда удастся решить многие проблемы, серьезно продвинуться вперед. В этом плане хочу отметить особое значение экономической составляющей, где существуют реальные возможности для практических шагов. Основа есть - российско-грузинское Межправительственное соглашение о взаимодействии в восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского конфликта и в возвращении беженцев от 23 декабря 2000 г. Задействование экономического рычага в огромной степени могло бы помочь политическому процессу.

Каково Ваше мнение относительно деятельности Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта (СКК)? Необходимы ли какие-либо изменения в механизме деятельности этого органа?

За более чем 11 лет Смешанная контрольная комиссия зарекомендовала себя в качестве уникального инструмента. Это признают все ее участники - Россия, Северная Осетия-Алания, Грузия, Южная Осетия, а также основные наблюдатели - ОБСЕ и Еврокомиссия. Сложно назвать какой-то другой конфликт, где удалось бы создать аналогичный постоянно действующий переговорный механизм с участием конфликтующих сторон. Продолжающаяся, несмотря на различного рода трудности, работа в рамках СКК была одним из главных позитивных моментов 2003 года. Было проведено 5 заседаний СКК. На наш взгляд, эти встречи давали возможность откровенно обсуждать возникающие проблемы и если не находить коренные решения, то хотя бы намечать пути их преодоления. Работа велась по таким направлениям, как политические аспекты урегулирования, восстановление экономики в зоне конфликта, процесс возвращения беженцев, взаимодействие сторон конфликта в правоохранительной сфере, координация деятельности Смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта. Задача сегодняшнего дня - как можно скорее вернуться к работе СКК в нормальном режиме. Попытки же сломать нынешний формат переговорного процесса и свернуть работу СКК имели бы самые плачевные последствия. Россия будет и дальше делать все от нее зависящее для достижения прогресса в югоосетинском урегулировании, но еще раз повторяю, что движение по этому пути возможно лишь при наличии воли самих сторон в конфликте к преодолению взаимного недоверия, нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся проблем.

Как дипломат с большим опытом, можете ли Вы дать какие-нибудь прогнозы дальнейших отношений между Южной Осетией и Грузией?

В принципе я уже объяснил, от чего будет зависеть характер будущих отношений между Южной Осетией и Грузией. Прогнозы же в таком деликатном вопросе мне бы делать не хотелось.

Планируете ли Вы в этом году посетить Южную Осетию?

Я несколько раз приезжал в Южную Осетию в 2003 году, в том числе в июле - для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 11-ой годовщине пребывания миротворческих сил в зоне грузино-осетинского конфликта, встречался с руководством Южной Осетии. Думаю, что и в этом году у меня будет возможность посетить этот прекрасный край.

Грузия жестко требует вывода российских военных баз со своей территории, причем в кратчайший срок. Не приведет ли это в дальнейшем к уменьшению численности миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта или его выводу?

Эти две темы никак не связаны друг с другом. Вопрос вывода российских военных баз из Грузии является предметом российско-грузинских переговоров. Что касается Смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, то они продолжают оставаться важнейшим гарантом сохранения мира в зоне конфликта. Не зря говорят об уникальности миротворческой операции в Южной Осетии, где в миротворческих силах одновременно представлены грузинский, российский и осетинский батальоны. Несмотря на некоторую критику, которая периодически звучит в адрес миротворцев, все стороны четко осознают, что вплоть до окончательного урегулирования грузино-осетинского конфликта альтернативы миротворческим силам нет. В 2003 году командование ССПМ старалось повысить эффективность деятельности смешанных сил: впервые были проведены совместные учения российского, грузинского и осетинского батальонов, начат мониторинг расположенных в зоне ответственности миротворцев блок-постов.

Одно из требований грузинского руководства - отмена облегченного визового режима с Россией для жителей Южной Осетии и Абхазии. Ваши комментарии по этому поводу.

Вы, наверное, знаете, что введение в свое время визового режима между Российской Федерацией и Грузией было вынужденной мерой с нашей стороны, связанной с проблемой терроризма, с тем, что с грузинской территории к нам проникали боевики. В то же время по гуманитарным причинам, когда в условиях наличия территориальных конфликтов жители Абхазии и Южной Осетии не могли получать российские визы в Тбилиси, мы пошли на облегчение визового режима для этих лиц. С грузинской стороны ставится вопрос об отмене визового режима, который объективно затрудняет общение людей, поддержание тех человеческих и иных контактов, которые создавались веками. Мы были бы готовы пойти на это при условии исчезновения тех причин, которые привели к его введению. Надо сказать, что антитеррористическое взаимодействие двух стран в последнее время заметно улучшилось. Договоренности в Москве на российско-грузинском саммите выводят это сотрудничество на более высокий уровень. Если они будут реализованы на практике, то вопрос облегчения или даже отмены визового режима между Россией и Грузией может встать на повестке дня.

Дипломатическое представительство России в Грузии оказывает помощь не только русскому населению в Грузии, но и, отчасти, осетинам, проживающим в Грузии. Расскажите, какая работа проведена в отношении представителей русской национальности в Южной Осетии?

Посольство старается оказывать - в пределах имеющихся у нас возможностей - максимальную помощь и содействие нашим соотечественникам. Что касается Южной Осетии, то мы поддерживаем контакты с общественной организацией русского населения Южной Осетии "Россы". В рамках Правительственной программы помощи соотечественникам Российской Федерации? учителя русских школ из Южной Осетии ездили, при организационной поддержке посольства, на курсы повышения квалификации в Ростовской области, а дети соотечественников - на отдых в Подмосковье. Старшеклассники школ из Южной Осетии принимали участие в олимпиаде по русскому языку и литературе, химии и биологии, победители которой награждались ценными подарками и поездками в Москву. Выпускники школ из Южной Осетии участвуют в ежегодном отборе кандидатов из числа соотечественников на бесплатное обучение в вузах Российской Федерации по стипендиям, выделяемым Минобразования России и Правительством Москвы. Мы оказываем материальную помощь нуждающимся категориям граждан из числа соотечественников из Южной Осетии.