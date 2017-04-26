



Облака

«Наука компрометирует себя услужливостью».

Андре Жид

Прошедшая зима в Северном полушарии подтвердила и усилила основные тенденции климатических изменений, а именно, произошло усиление контрастности погодных аномалий, сменяющих друг друга в пространстве и во времени. Это ситуация, когда регион с аномально холодной погодой может соседствовать с аномально теплым регионом, а через некоторое время знаки соседних аномалий погоды могут поменяться. Зимние месяцы 2017 года на территории России отличились небывалыми морозами, а также контрастным чередованием разнознаковых погодных аномалий, местоположение и время появление которых убедительно совпадают с аномалиями общего содержания озона (ОСО) в атмосфере. Значительные различия температуры в соседних регионах определялись дефицитом (потепление) или избытком (похолодание) концентрации озона над этими регионами. Дефицит озона (отрицательные аномалии ОСО), в свою очередь, был вызван усилением водородной дегазации Земли, а избыток озона (положительные аномалии ОСО) — усилением геомагнитной активности.

Например, в Центральной Азии холодная погода ноября 2016 года уступила место аномальному декабрьскому теплу. В Средней Азии столбики термометров поднимались до летних значений — от +22 до 27 °C.

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Декабрь 2016 года

Гидрометцентр России так описывает основные погодно-климатические особенности в Северном полушарии Земли в декабре 2016 года:

«В России ноябрьские холода еще более усилились в последний месяц года. Всю первую половину декабря морозы атаковали европейскую территорию страны (ЕТР), Урал, центральные и северные районы Сибири, а также Якутию. На севере ЕТР, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири неоднократно устанавливались новые суточные минимумы температуры воздуха. В Якутии столбики термометров упали до минус 56°, на севере Урала — ниже минус 40°, в Поволжье — минус 35°. Даже на юге, в Кисловодске зарегистрировали температуру минус 17°, в Крыму — минус 15°, а в районе Сочи — минус 10°. Аномалии среднедекадных температур достигали −8…−13°. Ослабление морозов наступило в третьей декаде месяца. И хотя на большей части вышеназванной территории аномалии среднедекадных температур по-прежнему оставались отрицательными, на Русский Север, в Центральный регион и Верхневолжье пришло заметное потепление. В среднем за третью декаду здесь было теплее обычного на 4−11°.

Южные районы Сибири, север Дальнего Востока и арктические острова в течение месяца находились во власти относительно теплой погоды. Были дни, когда среднесуточная температура превышала норму на 20° и более. В среднем за месяц на Чукотке температура воздуха оказалась выше нормы на 6−8°, на юге Сибири и Русском Севере — на 2−3°, а на арктических островах — более 10°. В то же время на севере Сибирского и на большей части Уральского федеральных округов декабрь в целом холоднее нормы на 4−6°, в Поволжье — на 2−4°, а на юге ЕТР — на 1−2°. В ряде пунктов установлены рекорды минимальной среднемесячной температуры воздуха. Так, в Сочи прошедший декабрь стал самым холодным в метеорологической летописи курорта.

Сложение отрицательных и положительных аномалий привело к тому, что средняя температура декабря 2016 г. оказалась в России близкой к норме. Те же слова можно сказать и о Северо-Западном, Центральном и Сибирском федеральных округах. В то же время в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах было заметно холоднее обычного, а на севере Дальневосточного федерального округа — заметно теплее.

В Норвегии, Великобритании, Дании устанавливались новые суточные рекорды максимальной температуры воздуха. И в среднем за месяц он прогрелся здесь на 2−5° больше нормы (в Осло аномалия +5.4°, Стокгольме — +2.9°, Хельсинки — +3.1°, Рейкьявике — +4.0°, Гамбурге — +2.6°, Риге — +4.1°, Варшаве — +2.1°).

В Канаде аномально теплая погода на севере страны (среднемесячная температура выше нормы на 2−5°) соседствовала с аномально холодной — на юго-западе и юго-востоке (в Ванкувере аномалия — 2.2°, Шеффервиле в провинции Квебек — минус 2.4°). Как итог средняя температура в целом по стране близка к норме. Такой же итог в США, хотя картина распределения аномалий — обратная. Холодным штатам северо-запада (аномалии до −2… −5°) противостоит юг с аномалиями +2…+4° и восток (аномалии около +1°).

В экваториальных широтах Тихого океана по-прежнему наблюдается аномально холодная вода. Также по-прежнему наблюдается аномально холодная вода в умеренных широтах обоих океанов и аномально теплая — в теплых течениях, расположенных к востоку от материков (Гольфстрим — Северная Америка и Куросио — Азия). К акваториям с аномально теплой водой в декабре добавился Мексиканский залив. Здесь аномалии ТПО превысили +1°.

Существенно выше нормы температура открытой поверхности воды в Арктическом бассейне. В Гренландском, Баренцевом, Карском, Беринговом морях и в Дэвисовом проливе. Здесь аномалии ТПО в декабре +1…+2°. Значительно выше нормы оказалась температура поверхности океана в Арктическом бассейне и в среднем за год. В Баренцевом и Карском морях это превышение составило +2…+3°, а в Беринговом море и заливе Аляска — более +1°. В целом же на большей части океанов в Северном полушарии температура на поверхности в среднем за год — выше нормы. И только в умеренных широтах Атлантического и Тихого океанов — ниже».

Опираясь на вышеприведенный текст, рассмотрим планетарную карту среднемесячных декабрьских аномалий ОСО, показанную на Рис. 1.

Рис. 1. Планетарные среднемесячные (декабрь 2016 года) аномалии общего содержания озона (ОСО)

Основные черты погодных аномалий проявлены здесь весьма отчетливо. Огромная положительная аномалия ОСО, накрывшая Западную Сибирь и Восточную Европу от Средиземного моря до Баренцева и Карского морей, определила здесь аномально холодную погоду. Над Западной Европой озоновый слой был разрушен, и здесь мы наблюдали повышенные температуры.

В Северной Америке положительная аномалия ОСО определила аномально холодную погоду на юге Канады и Севере США. Отрицательные же аномалии ОСО, расположенные к северу и югу от вышеупомянутой положительной аномалии, обеспечили избыточное тепло на севере Канады и юге США.

Повышение температуры воды в зоне действия Гольфстрима и Куросио, а также в Мексиканском заливе совпадает с зонами пониженного ОСО. Экваториальная область накрыта положительной аномалией ОСО, что вызвало охлаждение океанской воды в этой зоне на всей планете. Наконец, океанская часть Арктики, продуцирующая аномальное тепло, накрыта почти полностью отрицательной аномалией ОСО. В это время года (во время полярной ночи) снижение озона показывает нам только факт интенсивной водородной дегазации. В отсутствие солнца притока дополнительного излучения в области озоновой дыры не происходит, а арктическое тепло имеет иную природу. За счет увеличения глубинной дегазации, в основном водородно-метановой, тает лед в Северном Ледовитом океане. Освобожденная от него вода начинает интенсивно отдавать тепло в атмосферу.

Сторонники антропогенного потепления указывают на интенсивное таяние льда в СЛО как на доказательство своей правоты. Однако, объяснять, как может повышение температуры воздуха на 1 градус вызвать интенсивное таяние льда в условиях зимы, то есть отрицательных температур, варьирующих от — 10 до — 40 градусов в разных частях СЛО, никто из них не рискует.

Обратимся к сообщениям СМИ и рассмотрим детали описываемых аномальных процессов. В экваториальной зоне повышенного ОСО в самом начале декабря оказались Гавайские острова, что вызвало здесь обильные снегопады.

«На одном из островов архипелага Гавайские острова выпало рекордное количество снега, в некоторых районах толщина снежного покрова достигла 90 сантиметров, передает телеканал Би-би-си. Сильный снегопад прошел на острове Гавайи рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. На опубликованных кадрах телеканала видно, что на горных склонах идет сильная метель, из-за которой почти нулевая видимость. Заснеженные склоны, которые возвышаются на четыре километра над уровнем моря, используются горнолыжниками и сноубордистами. Синоптики отмечают, что снег в тихоокеанских тропиках выпадает очень редко, в других районах Гавайских островов идут проливные дожди».

В начале третьей декады декабря небывалые морозы охватили полосу от Черного моря до Карского. На рисунке 2 цветной вкладки территория рекордных морозов выделяется желто-коричневой полосой положительной аномалии ОСО, протянувшейся точно так же, то есть от Черного до Карского моря.

20.12.2016, GISMETEO, «Сильные морозы нарушили движение общественного транспорта в Екатеринбурге»:

«Екатеринбург охватили необычайно сильные морозы — температура в пригороде уральской столицы понизилась до — 40 градусов. Холод отразился на работе общественного транспорта: в городе на нескольких участках оборвались троллейбусные и трамвайные линии. Больше всего троллейбусное движение нарушилось на улице Белинского — главной транспортной артерии Екатеринбурга. От морозов пострадали жители 20 екатеринбургских многоэтажек. Прорыв на теплотрассе, вызванный низкой температурой, частично оставил без обогрева квартиры и детский сад».

20.12.2016, GISMETEO, «Экстремальные морозы в западной части России»:

»Сильные морозы принесли первый рекорд — 20 декабря в Ханты-Мансийске обновлен абсолютный минимум температуры (-43,0). Предыдущий рекорд составлял — 39,6 и был установлен в 1937 году. В Республике Коми температура понижалась до — 47, в Пермском крае, Кировской и Свердловской областях — до минус 40. В Костромской области метеорологи зафиксировали — 32, в Нижегородской области — 30-градусные морозы. Эпицентр морозов пришелся на северные районы Западной Сибири. На Ямале 20 декабря температура понизилась до — 51. На северо-востоке Европейской России это была самая морозная ночь уходящего года».

22.12.2016, GISMETEO, «Волна экстремальных сибирских морозов накрыла Поволжье»:

«В последние дни над районами от Заволжья до Оби преобладала северо-восточная и восточная составляющая атмосферных процессов. Как следствие — экстремальные сибирские морозы миновали Уральский хребет и продолжили серию холодных рекордов в Поволжье. 21 декабря в Башкирии на метеостанциях «Емаши», «Аскино» и «Янаул» обновлены абсолютные минимумы температуры (-40,9, — 40,8 и — 40,6 соответственно). В Уфе температура понизилась до суточного рекорда (-36,7). Прежний минимум дня составлял — 32,5 (1978). Зона экстремальных морозов охватила практически все Среднее и Нижнее Поволжье: Ижевск (-32,6), Ульяновск (-30,4), Чебоксары (-28,3), Волгоград (-25,6)».

Интересно вышеприведенное объяснение причин температурных аномалий — над зоной развития аномальных холодов преобладала северо-восточная составляющая атмосферных процессов, которые принесли на ЕТР морозы из Сибири. А вот откуда морозы взялись в Сибири? Там-то их откуда надуло? Ведь морозы и в Сибири были аномальными!

21.12.2016, РЕН ТВ, «В Югре ударили морозы, которые невозможно измерить»:

»В Югре аномальные морозы перешли предел измерения. На стандартных градусниках для измерения не хватает делений. В Сургуте сейчас минус 52 градуса, и шкалы для измерений на бытовом приборе просто не хватает. От такого мороза лопается даже асфальт, отменены и задержаны большинство авиарейсов. Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии. Во всех школах отменены занятия с 1-го по 11-й классы. В Екатеринбурге уже шесть человек госпитализированы с обморожениями и переохлаждением. Как говорят власти, на улицу сейчас вообще лучше не выходить. Коммунальщики латают разрывы на теплотрассах».

Ну и какова же причина этих небывалых морозов? Нет у метеорологов ответа на этот вопрос, хорошо, что про ультраполярные вторжения не пишут. На полюсе в это время было намного теплее, чем в Западной Сибири. Причину этого тепла мы видим на Рис. 2, — над СЛО дефицит озона достигает 20%.

Рис. 2. Аномалии ОСО в Северном полушарии 20 декабря 2016 года

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Январь 2017 года

12.01.2017, GISMETEO, «Итоги новогодних аномалий в Москве»:

»В первую декаду января температура «гуляла с новогодним размахом»: 1 января она повысилась до +2,0 [см. рис 3], а 7 января — упала до — 29,9 [см. рис. 4]. Оба этих декадных экстремума одновременно стали текущими экстремумами сезона. В Новый год отмечена самая мощная оттепель с начала зимы: 1−2 января шел дождь, среднесуточная температура на 9−10 градусов превысила норму. Затем сработал ультраполярный процесс: холод с Карского моря принес сильные рождественские морозы. (Подчеркнуто нами — В.С.) 7−8 января отрицательная аномалия среднесуточной температуры достигла 17−19 градусов. В итоге холод «перетянул одеяло»: при норме — 8,6, средняя температура составила — 13,3 (аномалия — 4,7). Рождество 2017 года стало самым морозным с 1987 года. Тогда температура понизилась до — 31,5.Осадков выпало около нормы — 14 мм, или 107% от среднего многолетнего (13 мм). Самая большая суточная сумма (5 мм) выпала в виде снега 5 января — при смене погоды. Самая большая высота снежного покрова составила 22 см (5−6 января). Рождественским морозам сопутствовали красивые природные явления — гало, пурпурный закат, ложное солнце, изморозь и световые столбы. Аномально холодная погода спровоцировала несколько серьезных аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса».

Рис. 3. Аномалии ОСО в Северном полушарии 1 января 2017 года

07.01.2016, GISMETEO, «Погода в Москве: Рождественская ночь стала самой холодной в тысячелетии»:

»В ночь на Рождество в Москве ударили 30-градусные морозы. На метеостанции «ВДНХ» зафиксирована самая низкая температура в этом сезоне (-29,9). На Балчуге минимальный термометр показал — 27,8, в Тушине — — 30,2. Рождественские морозы не редкость в Москве. Раз в пять лет они бывают сильными. В наступившем тысячелетии сильные морозы на Рождество отмечались трижды: в 2002 (-22,5), 2003 (-26,0) и 2015 годах (-20,4). Но ни разу температура не достигала — 30. Таким образом, это Рождество стало самым морозным в 21-м веке. Абсолютный минимум Рождественской ночи остался незыблемым — он составляет — 34,8 и зафиксирован в далеком 1891 году.

По области самая «теплая» Рождественская ночь отмечена в Серебряных Прудах (-23,5), самая холодная — в Клину и Дмитрове (-33,4).

Аномально низкой температурой охвачена все северная половина Центрального округа. 30-градусные морозы зафиксированы в Смоленской области. Во Владимирской области температура понизилась до — 32. В Тверской области похолодало до — 36. В Ярославской области мороз усилился до — 39, в Костромской области — до — 41».

Рис. 4. Аномалии ОСО в Северном полушарии 6 января 2017 года

13.01.2017, «МЕТЕОВЕСТИ», «Погодные аномалии на Старый Новый год»:

«В канун старого Нового года в России установилась чрезвычайно контрастная погода. В Забайкалье, например, ударили аномальные морозы. В целом в зоне морозов оказалось более половины азиатской части России. Самые низкие температуры, как всегда, отмечается на северо-востоке Якутии. Однако, экстремальная стужа пробилась даже на юг Восточной Сибири. Например, в Нерчинске (это неподалеку от Читы) воздух накануне ночью остыл до — 44°. Аномалия составила порядка 10°. Такие холода в это время наблюдаются в городе в среднем лишь раз в 10 лет.

Диаметрально другая ситуация — на крайнем юго-западе России. В Крыму на улицах лужи, а в небе — радуга, явление, характерное скорее для весенне-летнего, нежели зимнего сезона. Сюда в середине января после рекордных морозов пришли оттепели. Выше 0° в четверг поднимались столбики термометров в Черноземье, низовьях Волги, на Кавказе, Кубани, в Крыму и в Калининградской области. Но если для Сочи +13° зимой — не такая уж и аномалия, то ростовские +7° выглядят поистине удивительными. Столь мощные оттепели в разгар зимы приходят в город лишь раз в 6−7 лет. А вообще такая температура может считаться нормальной разве что во второй половине апреля! … Сильный снегопад с метелью накануне вечером начался в Москве. Видимость в столице ухудшалась до 700−800 метров. Всего за 3 часа в мегаполисе выпало более 3 мм осадков, в аэропортах оказались отменены или задержаны более 90 авиарейсов».

Карта аномалий ОСО на этот день (см. Рис. 5), так же, как и погода, является «чрезвычайно контрастной». Разноцветные пятна озоновых аномалий четко соответствуют регионам с аномальной погодой. Желтый цвет аномалий с повышенным содержание озона накрывает регионы аномально холодной погоды в Сибири. Зеленое пятно отрицательной аномалии ОСО на ЕТР с центром над Черным морем соответствует аномальному теплу юга России. Положение Москвы на стыке разнознаковых аномалий ОСО объясняет причину сильного снегопада и метели здесь.

Рис. 5. Аномалии ОСО в Северном полушарии 13 января 2017 года

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Февраль 2017 года

07.01.2016, GISMETEO, «Арктический антициклон начал вторжение на юг Европейской России»:

»Этой зимой ультраполярные вторжения на территорию Европейской России отличаются не только частой повторяемостью, но и глубоким проникновением в южные широты. Арктический воздух не раз уже добирался до Крыма и черноморских курортов, включая островки субтропического климата — Сочи и Туапсе. Очень холодная погода господствовала в регионе на прошедшей неделе. Морозы за — 20 отмечались местами на Ставрополье и в Краснодарском крае. В Анапе температура падала до — 16, плюс к этому — порывистый ветер. Ялту и Сочи засыпало снегом, Новороссийск терзала ледяная бора. И только к выходным с юго-запада пришло бурное потепление (местами до +10…+13), сопровождавшееся пасмурной погодой, дождями и туманами. Однако захвативший территорию ЕТР арктический антициклон распространяется все дальше на юг. Вместе с ним продвигается и зона отрицательной температуры, осадки переходят в снег».

Карта озоновых аномалий (см. Рис. 6) не позволяет нам согласиться с вышеприведенным объяснением причин аномального холода в начале февраля на ЕТР. Над Ледовитым океаном тепло, нет там холодного антициклона. Скуден запас сценариев у современных метеорологов, странно их упование на ультраполярные вторжения, якобы несущие аномальный холод на ЕТР.

Напомним, что самые сильные холода на европейской территории России приходят с востока из Сибири, а причиной их вторжения являются отрицательные аномалии ОСО, создающие градиент давлений, за счет которого холодные сибирские антициклоны вторгаются к западу от Урала. Именно такой сценарий отражен на Рис. 6. Вымороженный, сухой, то есть тяжелый (антициклонический) воздух под положительной аномалией ОСО с центром в Западной Сибири смещается к западу в пределы ЕТР, где озоновый слой разрушен и давление снижено.

Рис. 6. Аномалии ОСО в Северном полушарии 5 февраля 2017 года

24.02.2017, GISMETEO,«То минус, то плюс — атлантические циклоны раскачали погоду в Москве»:

»Последняя декада февраля продолжает традиции переменчивого сезона. Мощные оттепели сменяются небольшими морозами, после чего опять возвращается оттепель. Резкие колебания погоды сопровождаются обильными осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром. Все это было актуально в последние дни. Ночью 23 февраля температура понизилась до — 7. Но уже днем потеплело до оттепели, выпало много осадков (до 5 мм в жидком эквиваленте) в виде мокрого снега. В ночь на 24 февраля опять слегка подморозило (до — 4). Однако днем температура повысилась до +3, обильные осадки стали выпадать в виде дождя.

С чем связаны бурные события последних дней февраля? И есть ли надежда на улучшение погодных условий? Высокий циклон с центром над Лапландией стал дирижером погоды на всем Европейском континенте и в прилегающих районах Арктики и Атлантики. Вовлекаемые в его циркуляцию подвижные циклоны и фронтальные волны приносят осадки и чередуют порции теплого и холодного воздуха. Как следствие — температура прыгает, атмосферное давление скачет».

Позволю себе заметить, что в последнем абзаце приведенного текста нет объяснения причин февральских погодных контрастов. Это просто констатация фактов, без объяснения причины их возникновения. Это, конечно, лучше, чем «ультраполярные вторжения» из предыдущих текстов, но смысла в них мало.

28.02.2017, GISMETEO, «Последний день февраля стал самым теплым в сезоне»:

»Последний день календарной зимы принес самую высокую температуру сезона. 28 февраля в 15:00 на метеостанции «ВДНХ» зафиксирована самая высокая температура зимы (+4,2). Предыдущий максимум сезона составлял +3,3 и наблюдался дважды так же в феврале — 14 и 20 числа. Нетипично высокая для конца февраля температура связана с выносом тепла в передней части обширного атлантического циклона. Противостоящий ему гребень континентального антициклона усиливает адвекцию теплого воздуха и, размывая облачность, формирует весенний характер погоды».

Та же ситуация, что и в предыдущем тексте. Назвали грипп инфлюэнцей и полагают, что решили проблему возникновения погодной аномалии. Интересно было бы узнать, как и где возник этот циклон? Возникает также вопрос: почему антициклон, стоящий на пути циклона, усиливает, а не затрудняет его движение?

Теперь посмотрим, какое объяснение аномального тепла последнего дня зимы дает озоновый алгоритм (см. Рис. 7).

Рис. 7. Аномалии ОСО в Северном полушарии 28 февраля 2017 года

Протяженная и обширная отрицательная аномалия ОСО (потери озона до 25%) вызывает нагрев приземного воздуха и соответствующее падение давления, фиксируя эти РТ параметры, метеоролог говорит о циклоне. Поскольку представить ситуацию зарождения циклона или антициклона in situ современному метеорологу невозможно, то придумывается его атлантическое происхождение.

Полную версию статьи читайте в журнале «Пространство и Время», № 1 за 2017 год.