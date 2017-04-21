Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Е.А. Янсон-Манизер. Барельеф, на котором изображен представитель народов СССР. Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Добрынинская Кольцевая».

Открыта 1 января 1950 года. До 1961 года — Серпуховская. Названа в честь одного их организаторов Красной Гвардии Замоскворечья Петра Григорьевича Добрынина (до 1961 года — по близлежащей улице).

Николай Иванов ИА REGNUM Е.А. Янсон-Манизер. Барельеф, на котором изображен представитель народов СССР. Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Е.А. Янсон-Манизер. Барельеф, на котором изображен представитель народов СССР. Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Архитекторы: М.А. Зеленин, Л.Н. Павлов, М.А. Ильин при участии Я.В. Татаржинской.

Архитекторы вестибюлей: Л.Н. Павлов, Я.В. Татаржинская.

Николай Иванов ИА REGNUM Е.А. Янсон-Манизер. Барельеф, на котором изображен представитель народов СССР. Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Люстра с рубиновой звездой. Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Крупнейшие в Московском метрополитене торшеры. Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (35,5 м). Пилоны облицованы серым мрамором. Путевые стены — красным мрамором. Пол выложен серым и красным гранитом. Пилоны декорированы барельефами работы Е. А. Янсон-Манизер. Они изображают представителей народов СССР. Смальтовое панно в торце зала — позднейшая вставка 1967 года. Вестибюль с плоским кессонированным потолком освещается люстрами с рубиновыми звездами и крупнейшими в Московском метрополитене торшерами. Стены украшены тремя мозаичными панно: «Ленин на фоне гербов республик», «Парад победы», Парад трудящихся. В «Парад трудящихся» вместо Сталина вставлен, видимо, космонавт (авторы панно Г.И. Рублев и Б.В. Иорданский).

Николай Иванов ИА REGNUM Г.И. Рублев и Б.В. Иорданский. Мозаичное панно «Ленин на фоне гербов республик». Станция метро «Добрынинская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Г.И. Рублев и Б.В. Иорданский. Мозаичное панно «Парад Победы». Станция метро «Добрынинская Кольцевая»