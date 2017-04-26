Началом новой эры в деле ухода за детьми принято считать 27 апреля 1965 года. Именно в этот день в США были запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс» («Pampers»). Их создал ставший за несколько лет до этого дедушкой американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble Виктор Миллз. Волею судьбы Миллзу пришлось какое-то время ухаживать за своими внуками. В процессе этого, прямо скажем, непростого общения он столкнулся с тем, что постоянно приходилось менять пеленки. И в один, как сейчас уже доподлинно установлено, прекрасный миг его осенило, что их нужно просто выбрасывать, а не менять.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Pampers

Идея технолога и по совместительству дедушки заключалась в создании складчатой прокладки с высокой поглощающей способностью, а уже эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы. Первыми испытателями нового приспособления стали, конечно же, внуки изобретателя. Домашние эксперименты подтвердили перспективность идеи. Ее чуть было не погубили неудачно выбранные для публичной презентации нового продукта время и место. Дело в том, что одноразовые подгузники попытались использовать летом в городе Даллас, когда температура не опускалась ниже +30 С. Из-за пластиковых трусов, надетых на ребенка при такой температуре, у младенцев раздражение кожи возникало почти мгновенно.

Испытание первых памперсов

По счастливому стечению обстоятельств, Миллз оказался человеком упрямым, от первой неудачи руки не опустил, а продолжил свои изыскания. В чем оказался совершенно прав, ибо следующие испытания стали первым в истории человечества опытом массового использования одноразовых подгузников. Создатели отказались от плотного пластика, изделие стало мягче, лучше впитывало влагу. Две трети семей, участвовавших в эксперименте, признали тот факт, что новые одноразовые подгузники лучше старых и привычных.

Положительные отзывы заметно активизировали энтузиазм не только Миллза, но и руководства компании Procter&Gamble. Первый подгузник назвали Pampers — от английского слова pamper — «баловать» или «лелеять», «изнеживать». Также было создано оборудование для массового производства одноразовых подгузников, которые поступили в продажу.

Добавим, что со времени изобретения памперсов, технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают её контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Тот самый актер

Кроме канонической версии изобретения одноразовых подгузников, существует и другая теория их возникновения. Другой знаменательный, но мало кому известный эпизод из истории создания памперсов, рассказывает о том, что на самом деле они были изобретены гораздо раньше, в другой стране, и не для детей, а для взрослых.

Как утверждают некоторые исследователи истории возникновения памперсов, первые одноразовые подгузники были изобретены в 1951 году в СССР. Не вдаваясь в детали всем известного физиологического процесса, можно определенно утверждать, что в космических аппаратах того времени не было туалетов. Поэтому в секретной лаборатории специального НИИ для космонавтов в качестве альтернативы туалету и были разработаны первые подгузники.

Вряд ли тут стоит утверждать, что в этом вопросе имело место некое хорошо известное соревнование социалистической и капиталистической систем, которое, безусловно, в действительности было. Скорее же, как это часто и бывает со многими открытиями, разные люди в разных концах планеты, обусловленные кто-то проблемой внуков, а кто-то задачей государственного масштаба, решали, и надо признаться очень удачно, проблему создания одноразовых подгузников.

Использование памперсов

Рассказ о подгузниках будет не полным, если не упомянуть и те мифы, вокруг которых по сию пору ведут свои баталии сторонники и противники памперсов. Бесспорное лидерство в ряду страшилок, занимает миф о том, что малыш в подгузниках будет бесплодным.

Утверждение базируется на том, что повышение температуры до 45 градусов на протяжении некоторого времени, приводит к снижению фертильности у взрослого мужчины. Но при этом забывают упомянуть о том, что процесс производства сперматозоидов начинает формироваться с возраста полового созревания, до этого момента яички не производят спермиев и никак не могут вызвать бесплодие. А также о том, что температура у обычного ребенка внутри подгузника не превышает 37 градусов, что совершенно идентично температуре внутри пеленки или многоразовых подгузников.

Еще один не менее популярный миф гласит, что из-за подгузников у детей ноги будут кривыми. Скептики в свою очередь на это логично возражают, что, мол, ножки ребенка кривоватые по определению, особенно в первые недели после родов, и подгузники на это никак не влияют. По мере роста в подгузниках, либо без них, ножки выравниваются. Искривление ног зависит от обмена веществ — особенно витаминно-минерального. Кроме того, ношение подгузника даже улучшает состояние ног в периоде новорожденности. Из-за них ножки в области тазобедренных суставов всегда немного разведены (как при широком пеленании), что полезно для правильного формирования сустава.

Подгузники «Pampers» облегчили жизнь родителям новорожденных

Разбор опасений по поводу памперсов закончим мифом о том, что ребенок в подгузниках никогда не научится ходить на горшок. Появление этого предания вполне закономерно и обусловлено желанием родителей, чтобы их ребенок как можно быстрее пошел на горшок. Таким торопыгам многочисленные исследования напоминают, что время разбрасывать камни, и время камни собирать. Поскольку до сих пор не выявлено совершенно никакой зависимости между ношением подгузника и сроком приучения ребенка к горшку. Вне зависимости от вида гигиены, применяемой у ребенка, в среднем малыши учатся пользованию горшком в сроки от 18−22 до 30 месяцев жизни.

Разбирать страхи мам, пап, бабушек дедушек и других заинтересованных лиц можно до бесконечности. Очевидно другое, а именно то, что судьбы всех малышей не уложить в прокрустово ложе безальтернативности памперсов. Возможно, некоторые опасения их противников не беспочвенны и некоторым детям памперсы противопоказаны. Не вызывает сомнения тот факт, что благодаря изобретению Виктора Миллза миллионы родителей стали больше спать по ночам, женщины освободившееся от стирки время могут посвящать другим делам. За что мы, родители, выражаем ему свою искреннюю благодарность!