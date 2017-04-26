



Cerkva.info Все смешалось в посольстве Украины в Грузии ‑ и политика, и религия

В минувший праздник Пасхи представители непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата освятили посольство Украины в Грузии. Как сообщается в релизе УПЦ КП, эта церемония была совершена по приглашению посла Игоря Долгова и с благословения главы Управления внешних церковных связей Киевского патриархата архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (Доцика). Чин освящения в присутствии украинских дипломатов провел протоиерей Василий Рудницький, окропивший по его завершению присутствующих святой водой. А перед этим в Тбилиси протоиерей Рудницкий совершил пасхальную литургию на украинском языке, на которой молилась диаспора во главе с Долговым. В ее ходе возносились «дополнительные прошения за украинских воинов, которые защищают родную землю от агрессора, за освобождение от нашествия чужаков и вызволение пленных военнослужащих и мирных граждан, а также за всех православных украинцев, проживающих на разных континентах мира». Так Киевский патриархат сделал в Тбилиси еще одну заявку на официальный статус.

Соединение сакрального с политическим, что и попытались во время литургии и последующего освящения посольства содеять представители УПЦ КП и посольства, является действием, которое подразумевает следование дипломатическому протоколу и церковным канонам. Получилось ли соблюсти эти условия сейчас? Начнем с вопроса служения литургии. Для этого требуется как минимум антиминс (плат со вшитой в него частицей мощей святого и надписанием архиерея). Традиционно он возлагается на престол в алтаре храма. К антиминсу, как и к престолу, могут прикасаться только лица, имеющие духовный сан, при этом диакон должен быть в полном облачении (стихарь, орарь и поручи), а на священнике — епитрахиль и поручи. На территории посольства Украины в Тбилиси, судя по всему, есть церковь, где и совершал пасхальную литургию иерей Киевского патриархата. Но есть нюанс. УПЦ КП определяется в православном (и не только) мире изгоем, раскольником. То есть, ее священники и священнодействия не признаются действительными в сообществе пятнадцати Церквей, включая Грузинскую православную церковь, чьей канонической территорией является Тбилиси, а правящим архиереем — католикос-патриарх всея Грузии и архиепископ Мцхетский и Тбилисский Илия II.

Весной 2006 года Мцхета уже выражала свое публичное отношение к Киевскому патриархату. Как говорилось в официальном решении Синода Грузинской православной церкви, «Св. Синод выслушал доклад викария Католикоса-Патриарха всея Грузии архиепископа Феодора (Чуадзе) о визите на Украину грузинских духовных лиц, запрещенных в служении. Запрещенные в служении лица — епископ Христофор Цамалаидзе и протоиерей Василий Кобахидзе — без согласования с Патриархией Грузии находились на Украине и присутствовали на богослужении так называемой Украинской патриархии, не признанной ни одной поместной Православной Церковью. Св. Синод строго осуждает самовольный поступок вышеуказанных грузинских духовных лиц. Грузинская Церковь хорошо понимает всю остроту религиозной проблемы существующей на Украине и считает, что одним из оснований для объединения и развития страны является единство Церкви. В связи с этим мы выражаем готовность оказать содействие единоверному украинскому народу, однако существующие между Церквями проблемы в соответствии с традициями мировой Православной Церкви должны быть разрешены в духе христианского единства. Украинская Церковь обязательно должна обрести независимость только с соблюдением законов церковного права». Собственно, на этой позиции стоят и остальные Православные церкви.

Monika Тбилиси. Грузинская церковь

Храмы Киевского патриархата существуют в нескольких странах мира, включая и Россию. Но если с точки зрения светских властей УПЦ КП и может считаться религиозной организацией, то с церковной — нет, будучи пребывающей в расколе. Возникает вопрос, почему украинская дипломатия в таком случае выбрала Киевский патриархат в качестве своего «церковного представителя» за пределами страны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди политиков и бизнесменов на Украине хватает тех, кто хотел бы выставить УПЦ КП в качестве «государственной Церкви» и, похоже, в настоящее время они начинают брать вверх. Есть основания полагать, что эта позиция находит понимание в Константинопольском патриархате. «Согласно поступающим сообщениям с Украины, ряд богатых и влиятельных предпринимателей интенсивно работают в поддержку признания Варфоломеем патриарха Филарета», — констатировало в начале сего года австрийское католическое информационное агентство KATHPRESS. Между тем, на внешнем уровне Украину вполне могла бы представлять Украинская греко-католическая церковь, которой в признании как Церкви не отказывают и Православные церкви. Тем более что на сегодня украинские униаты в той или иной степени поддерживают политику Киева и присутствуют практически на всех континентах.

Но в последнее время, возможно, с подачи Фанара начался процесс выделения православных украинцев из заграничных общин. Если раньше такие украинцы посещали приходы, относящиеся к структурам Русской православной церкви, то теперь — например, в Вене и Стамбуле — епископат Константинопольского патриархата просят благословить создание специальных украинских общин, куда бы могли перейти те, кто больше не хочет посещать «русские храмы», и паства непризнанного Киевского патриархата. Ряд католических изданий отмечают, что УПЦ КП президент Украины Петр Порошенко все чаще представляет как «государственную Церковь». Получается, что Киевский патриархат начинает казаться Киеву более интересным и перспективным, нежели греко-католики. И опять о нюансах. Если действительно Фанар решил твердо стать на сторону УПЦ КП, то это оказывается еще одним дополнительным раздражающим фактором для Грузинской православной церкви, которая не одобряет некоторые действия Константинополя. Так, Мцхета поддержала летом 2016 года Московскую патриархию в споре вокруг критского Всеправославного совещания, затеянного по инициативе Фанара, присоединившись к бойкоту этого мероприятия, наряду с Русской православной церковью.

Мы не будем сейчас вдаваться в споры сугубо религиозного характера, но отметим следующее. Что в церковной политике, что в светской украинская дипломатия умудряется игнорировать важнейшие детали, на игре с которыми строится эффективность работы. Об этом Киеву напоминает и сам Тбилиси. В конце марта сего года грузинское правительственное информационное агентство ГРУЗИНФОРМ констатировало «резкую активизацию дружественных отношений» между двумя странами, выражая при том надежду, что «в условиях такой тесной интеграции и партнерства Украина наконец-то признает свою оскорбительную для Грузии ошибку и передаст ее Главной прокуратуре разыскиваемого грузинскими правоохранительными органами опасного международного преступника — новоиспеченного гражданина Украины М.С., обвиняемого во многих тяжких уголовных преступлениях». Речь о Михаиле Саакашвили, которого во время его правления в Грузии, по словам президента Фонда единения русского и грузинского народов Владимира Хомерики, обвиняли также в причастности к «гонениям и интригам против патриарха Илии II, пытались сменить, чтобы режим Саакашвили мог безнаказанно осуществлять свои планы». Удивительные шаги Киева, вносящего даже в религиозные вопросы такую долю светской политики, которую ни одна Церковь, пожалуй, не сможет нормально переварить, вряд ли пойдут на пользу украинской дипломатии.