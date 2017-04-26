С 1 по 5 мая состоятся совместные тактические учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Как сообщает сайт азербайджанского военного ведомства, будет привлечена бронетехника, будут использоваться артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты, подразделения ПВО и зенитно-ракетные, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха. Пройдут боевые стрельбы. Учения проводятся в соответствии с существующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. Как заявил глава турецкой делегации полковник Хакан Ачыкгёз, «опыт, приобретенный на проводимых учениях, положительно отразится в дальнейших оперативных планах обеих стран». В вопросе об этих планах как раз и скрывается интрига, поскольку военные ведомства Азербайджана и Турции официально их не озвучивают. Однако в некоторых бакинских СМИ появился один и тот же анонимный комментарий, по всем признакам зондирующего характера, в котором такие планы обозначаются, что и вызывает определенный интерес.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустота

Прежде всего указывается, что нынешние учения «являются очередным месседжем Армении и ее покровителям», в первую очередь, конечно, России. Но поскольку используется существительное множественного числа, понятно, что речь идет не только о Москве. Во-вторых, говорится, что «до и после прошлогодней четырехдневной войны в Карабахе ВС Азербайджана и Турции проводили совместные военные учения в Конье», и явно специально подчеркивается, что «в тот период в отношениях между Россией и Турцией была напряженность из-за инцидента с Су-24», причем «в ряде политических и экспертных кругов отмечали особую роль Турции в апрельских успехах азербайджанской армии». В-третьих, определяется, что «пока двусторонние азербайджано-турецкие военные связи не находятся на уровне связей Еревана и Москвы, необходимо подписать договор о стратегическом военном сотрудничестве на высоком уровне между Анкарой и Баку, а также создать на территории Азербайджана, например, в Нахчыване, хотя бы одну турецкую военную базу».

Напомним, что еще летом 2010 года в интервью ИА REGNUM азербайджанский политолог Расим Мусабеков утверждал, что для «Турции безопасность Азербайджана, в особенности его неотъемлемой части — Нахичеванской автономии, имеет очень большое значение», а «турецкое военное присутствие освободило бы корпус азербайджанской армии, дислоцированный в Нахичевани, от исключительно оборонительных функций». Но при этом он добавлял, что «Турция уже демонстрировала в контексте Кипра, действий Рабочей партии Курдистана в Ираке — когда речь идет о безопасности, то турецкое политическое и военное руководство в состоянии принимать самостоятельные решения», а «в связи с обострившейся ситуацией в отношении Ирана, США, возможно, даже будут приветствовать военное присутствие Турции в Нахичевани». В — четвертых, утверждается, что «Карсское соглашение признает за Турцией право держать военную базу в Нахчывани». Говоря иначе, Карсское соглашение или, точнее, договор Баку, его определенные силы, пытаются превратить в серьезный региональный фактор.

Карсский договор был подписан 13 октября 1921 года между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР с одной стороны и Турцией с другой при участии РСФСР. Статья 5 гласит: «Турецкое Правительство и Советские Правительства Азербайджана и Армении соглашаются, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении 3 настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана». То есть Нахичеванская область находится только под протекторатом Баку. Для сравнения статья 6: «Турция соглашается уступить Грузии сюзеренитет над портом и городом Батумом и территорией, лежащей к северу от границы, указанной в статье 40 настоящего договора и входившей в состав Батумского округа».

Возвращаясь к Нахичевани, статья 5 означает, что ни Азербайджан, ни Турция не имеют права в двухстороннем порядке решать вопрос о размещении в автономии турецкой военной базы. А если такое произойдет, то теряет силу и статья 4 Карсского договора, которая фиксирует восточные границы нынешней Турции. При этом статья 2 оговаривает, что «под понятием Турции в настоящем договоре подразумеваются территории, включенные в Национальное Турецкое Соглашение от 2 января 1920 (1336) года, выработанное и провозглашенное Оттоманской Палатой Депутатов в Константинополе и сообщенное прессе и всем державам».

Парадокс как раз в том, что, в отличие от 2010 года, ситуация в Турции, да и на всем Ближнем Востоке кардинально изменилась. Азербайджанский политолог Тофик Аббасов, комментируя итоги недавно состоявшегося в Турции референдума по конституционным изменениям, когда все населенные курдами юго-восточные вилайеты (кстати, граничащие с Арменией) страны выступили против, заявил, что «остросюжетный турецкий роман только начинается и до кульминации еще далеко». США однозначно делают ставку на курдов. Когда на днях Анкара нанесла авиационные удары по курдским позициям на севере Сирии и Ирака, официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер обвинил ее в отсутствии «должной координации с Вашингтоном и глобальной коалицией против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». При таком ходе событий рано или поздно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану придется решать проблему и «своих» курдов. Но как? Одно дело признать их автономию, то есть начать процесс федерализации страны. Другое дело — продолжать политику репрессий, которая может иметь многовариантный характер в силу их многочисленности. Тогда курдов могут начать блокировать на севере через создание военной базы в Нахичевани или попытаться выдавливать их на север в сторону Армении. Тогда возможно то, что турецких курдов-беженцев станут заселять в каких-то неподконтрольных Баку районах, создавая таким образом буферную зону между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

Есть и еще один момент, о котором Баку предупреждают его же политологи, указывая на реальные геополитические риски, связанные с иранской политикой президента США Дональда Трампа. Факт появления турецкой базы в Нахичевани будет негативно встречен Тегераном, который в тандеме с Москвой имеет намного больше влияния, чем Азербайджан и Турция. Но окажет ли Белый дом поддержку Анкаре и Баку? Далеко не факт. Так что ситуация в регионе становится все более интересной. Посмотрим, какие новые сюрпризы нас ожидают в ближайшее время. А пока Россия «внезапно» начала учения на Каспии.