Газ

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики УКраины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 23 апреля составляли порядка 8,276 млрд кубометров. Из-за внезапных холодов Украине пришлось снова отбирать газ из хранилищ, однако расход за неделю составил всего 53 млн кубометров.

В пресс-службе компании «Нафтогаз Украины» утверждают, что по состоянию на 18 апреля задолженность промышленных потребителей и теплокоммунэнерго составляет около 33,2 млрд грн. (1,24 млрд долл.). Причём в предпасхальную неделю долг вырос почти на 4 млрд грн. Эта сумма превышает прибыль компании в прошлом году (26,5 млрд грн.), а более 82% задолженности сформировано предприятиями ТКЭ.

Антимонопольный комитет Украины, по иску которого украинский суд наложил на компанию «Газпром» обязательство выплатить 172 млрд грн. (6,44 млрд долл.) штрафа и пени за «злоупотребление монопольным положением», потребовал в обеспечение иска ареста имущества компании на территории Украины. В самом начале штраф был ровно вполовину меньше — 86 млрд грн. Именно на столько по вышеупомянутому обвинению АМКУ оштрафовал «Газпром» в январе прошлого года. Более года компания пыталась оспорить штраф в украинских судах, однако безрезультатно. АМКУ, тем временем, в октябре 2016 года подал в суд иск о взыскании штрафа и пени с 4 мая 2016 года — граничного срока уплаты штрафа. Поэтому первоначальная сумма и выросла вдвое. Скорее всего, в Киеве будут подавать иски в международные суды, поскольку есть очевидная проблема: на Украине попросту нет имущества «Газпрома» на такую сумму, а транзитный газ на Украине арестовывать пока не готовы. Последняя новость — Высший хозяйственный суд Украины назначил на середину мая рассмотрение кассационной жалобы российского «Газпрома».

Абонплата за газ (которую вначале ввели, затем перенесли на июль) привела к парадоксальной ситуации в газовой сфере: правительство отменило новый порядок расчёта, но забыло вернуть прежний. В результате газовики бьют тревогу: у них нет юридических оснований для выставления счетов потребителям. Ассоциация газового рынка Украины обратилась в Кабмин с просьбой в оперативном режиме установить хоть какой-то порядок, чтобы не остаться без денег.

Добыча природного газа в I квартале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года фактически не изменилась и составила 5,1 млрд кубометров (+0,6%). Следует отметить, что прирост добычи обеспечили частные компании. Структуры «Нафтогаза Украины», на которые в указанный период приходится 4,11 млрд кубометров добытого газа, показали незначительное, но всё же падение добычи (-0,2%). Впрочем, если брать только март, то в этом месяце добыча выросла на 1,8% (к марту 2016) или на 11,1% (к февралю 2017) — до 1,7 млрд кубометров.

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 24 апреля составляли 1,930 млн тонн, из которых 1,519 млн тонн — угли газовых марок и 413 тыс. тонн — антрацит. Таким образом, тенденции сохраняются: Украина наращивает запасы углей газовых марок, запасы антрацита постепенно уменьшаются ввиду блокады Донбасса. С 15 по 24 апреля запасы антрацита снизились на 17 тыс. тонн, газовых углей — выросли на 19 тыс. тонн.

В энергосистеме Украины по состоянию на 23 апреля работали блоки ТЭС общей мощностью 4312 МВт (примерно 30,5% от общей мощности украинской тепловой генерации). Компания «Укрэнерго» перестала детализировать информацию по количеству работающих блоков (резервы, ремонт и т.п.).

На минувшей неделе на Украине остановилась предпоследняя ТЭС, работающая на антраците — Славянская (пятая из шести). Пресс-служба Минэнерго сообщает, что последняя ТЭС — Луганская — работает на минимальной нагрузке, однако даже при этом запасов угля на станции хватит не более чем на 44 дня работы (оценка на 18 апреля: запас 172 тыс. тонн при расходе 3,9 тыс. тонн в сутки). Да и с контролем этой ТЭС Киевом есть вопросы. А вот в случае со Славянской ТЭС её всё равно пришлось бы в скором времени останавливать. Её директор (Валерий Черепий) сообщил изданию «Репортёр», что в мае на станции начнётся масштабная реконструкция. Представители двух китайских концернов посетили станцию и выразили готовность инвестировать в её обновление. Подробностей директор не раскрыл.

С другой стороны, похоже, что Украина пролетает мимо гораздо более крупного совместного проекта с Китаем. Он был согласован ещё во времена Януковича и предполагал выделение Государственным банком развития кредита 3,65 млрд долларов. Кредитные средства предполагалось потратить на перевод части мощностей в теплоэнергетике с газа на уголь, строительство новых более экономичных ТЭС, модернизацию систем отопления в мегаполисах, перевод нескольких ТЭЦ на водоугольное топливо. Всё это сократило бы себестоимость производства электроэнергии и тепла, за счёт чего правительство смогло бы возвращать кредит. До июня 2017 года Украина должна была предоставить кредиторам проекты, под которые выделялись бы кредитные средства, однако ни один из них до сих пор не готов. Хотя, как отмечают эксперты, с момента подписания соглашения на Украине слишком многое изменилось, и вряд ли сами китайцы горят таким уж острым желанием вкладывать такие сумасшедшие деньги в непредсказуемое государство.

«Есть такой шикарный показатель — потребление электроэнергии и других энергетических ресурсов. Он чётко показывают и белую и чёрную экономику Украины. За март 2017 года он упал на 16,6% по сравнению с февралём 2017 года. Блокада дала эффект», — написал экономист Александр Охрименко в своём Facebook. К этому можно добавить, что в случае помесячного сравнения таких показателей их обычно пересчитывают на календарный коэффициент (учёт разницы в количестве дней). С его учётом падение будет даже большим — около 18%.

Производство электроэнергии в марте 2017 года сократилось сразу на 8,5% в сравнении с мартом 2016-го и на 10,4% в сравнении с февралём 2017-го, до 13,3 млрд кВт•ч — также сказываются последствия блокады Донбасса. Это официальные данные, которые приводит украинский Госстат.

Экономить на Украине решили как раз за счёт республик. «С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону… Сейчас наши технические службы проводят определённые мероприятия, и с 25-го апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен», — такое заявление генерального директора Луганского энергетического объединения Владимира Грицая приводит портал times.dn.ua. План был реализован. «Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемую территорию Луганской области», — сообщил утром глава Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Насколько можно судить по открытой информации, в ЛНР пострадали не слишком — буквально в течение часа республика была запитана по резервной схеме.

«На 2017 год в области запланировали строительство солнечных электростанций суммарной мощностью 250 МВт», — рассказал и. о. вице-губернатора Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук корреспонденту finance.ua. Это довольно много: до 2014 года суммарная мощность СЭС Украины составляла около 1 ГВт, а мощность СЭС, которую собираются строитель в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, будет в 2,5 раза меньше. Бум спонсирует государство и потребители электроэнергии: до 2030 года собственники объектов альтернативной энергетики имеют право продавать её государству по установленному тарифу, значительно превышающему актуальный (как для бытовых потребителей, так и для бизнеса и промышленности).

Уголь

Украинская энергетика продолжает существовать в системе взаимоисключающих параграфов. Согласно данным, обнародованным Минэнерго, за I квартал 2017 года Украина импортировала 3,6 млн тонн энергетического угля. Из них, по данным таможни, только 201 тыс. тонн приходилась на антрацит (вероятно, уголь из республик Донбасса не учитывался как импортный). Российские источники в очередной раз подтвердили, что поставляют Украине не менее 1 млн тонн угля в месяц. Но есть нюанс. «Россия поставляет около 1 млн тонн в месяц угля в Украину. Единственное, мы остановили поставки энергетического угля на период, как раз с целью, чтобы они брали свой уголь в тех республиках или в тех районах, с которыми они в рамках минских соглашений должны взаимодействовать», — рассказал корреспонденту портала RNS заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. При этом 19 апреля глава Минэнерго Игорь Насалик, как и обещал, внёс на рассмотрение правительства предложение о запрете импорта угля из РФ.

Профильный министр настаивает на запрете импорта угля даже на фоне того, что заменить его в моменте нечем. Частная компания «ДТЭК Энерго», который обеспокоился поиском угля гораздо раньше, чем Минэнерго и государственные ТЭС, ожидает первых поставок из ЮАР только в июне.

«У меня большие сомнения в том, что без российских поставок удастся пройти лето, а потом еще и отопительный сезон, — реагирует на предложение Насалика сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии news24ua — Вообще нам нужно импортировать 5,3 млн тонн угля-антрацита до конца года. «ДТЭК» [«ДТЭК-Энерго» Рината Ахметова — Ред.] законтрактовал миллион тонн. Что дальше? Чем заменить этот уголь? Летом воды не будет, в этом году прогноз минус 20% воды во всех украинских реках. Я не понимаю, откуда такие большие объемы угля могут быть в принципе завезены. Мне кажется, Кабмин своими полубезумными, маразматическими заявлениями «давайте запретим русский уголь»… Давайте. А дальше что? А когда закончится уголь, что они будут делать? Просить помощи у Бога или у идола Майдана? Одни люди подрывали железнодорожные пути, теперь другие люди принимают какие-то странные решения, которые нам всем потом могут выйти боком с начала лета и потом, с начала отопительного сезона. Думаю, через полтора-два месяца мы еще увидим много элементов кризиса. С такими запасами угля предыдущие годы страна еще не проходила».

Впрочем, с африканским углём ДТЭК тоже пока что не всё ясно. Издание «Политнавигатор» приводит слова политолога Ростислава Ищенко, который утверждает, что африканским он будет только на бумаге: «Ахметовская компания объявила, что она договорилась о закупке миллиона тонн антрацита в ЮАР для своих ТЭС. До сих пор всему миру было известно, что нужные марки антрацита добываются только в Донбассе. Но теперь их нашли в ЮАР. Понятно, что юаровский антрацит пойдет кораблями из Новороссийска, чтобы не расстраивать людей, которые блокируют железную дорогу под Харьковом. Но юаровский антрацит стоит значительно дороже донецкого. Значит, соответствующие люди заработают дополнительные деньги».

Однако Насалик стоит на своём. «Они [США — Ред.] нам сейчас предоставили информацию о том, что готовы 300−350 тысяч тонн в месяц выдавать, это по году 3,5−4 миллиона тонн. Если мы договоримся, то нам не нужен будет другой уголь», — сообщил он корреспонденту УНИАН.

Госстат фиксирует серьёзное снижение добычи угля на Украине в I квартале 2017 года — 6,7 млн тонн, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном падение пришлось на март (2 млн тонн) — на 17,7% меньше, чем в марте 2016-го. Вероятнее всего, на этой статистике начала отражаться блокада. Как сообщалось, с середины марта Украина официально заблокировала поставки угля с территорий республик Донбасса (до этого они самочинно блокировались активистами, однако частично уголь просачивался через кордоны).

Возможно, поэтому компания «Центрэнерго» объявила очередной тендер на поставку 2 млн тонн угля. Заявки принимаются до 22 мая, ожидаемую стоимость в «Центрэнеро» указывать перестали. Напомним, ранее эта же компания уже объявляла тендеры на поставку морем 2,5 и 0,7 млн тонн угля, т. е. суммарное количество угля, которое генерирующая компания собирается законтрактовать на поставку через порты, превышает 5 млн тонн.

Нефть

Министр инфраструктуры Владимир Омелян задумал провернуть на Украине своего рода аналог программы «Нефть в обмен на продовольствие». А именно — поставлять в Иран железной дорогой зерно, чтобы обратным рейсом получать нефть. Маршрут предполагалось проложить через Грузию и Азербайджан. Иранская сторона уже получила соответствующие предложения, как вдруг возник глава «Укрзализныци» Войцех Балчун с заявлением о том, что проект нереализуем, — якобы на территории Ирана для этого отсутствуют железнодорожные пути.

По всей видимости, речь идёт о маршруте Астара — Решт — Казвин, т. н. западной ветке коридора «Север-Юг». Если так, то Балчун прав, поскольку достройка этой ветки намечена только на 2018 год: Азербайджан должен был сдать свой участок в марте 2017 года и дело за иранской стороной. По крайней мере, такие сроки летом прошлого года называл посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаеин. Таким образом, погорячились оба чиновника. Теоретически проект реализуем. На практике же — сначала нужно дождаться окончания строительства и экономического обоснования.

Добыча нефти на Украине в I квартале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого сократилась до 381 тыс. тонн (-4,4%). Такие данные приводит Минэнерго Украины. Большая часть этой нефти была добыта государственной компанией «Укрнафта» (349 тыс. тонн). А снижение добычи связано, вероятно с тем обстоятельством, что у компании ранее возникли проблемы с продлением срока действия лицензий на некоторые месторождения: Госагентство недр и геологии отказалось делать это по причине налоговой задолженности «Укрнафты» перед бюджетом.

Отопление

Из-за внезапных холодов, обрушившихся на Украину после Пасхи, местные власти некоторых областей вынуждены были ввести в школах дополнительные каникулы: температура ночью падала до 0 градусов, несколько областей завалило мокрым снегом, и детям слишком холодно заниматься в неотапливаемых классах (как ранее сообщалось, отопительный сезон на Украине завершился в конце марта — начале апреля). Школы закрылись с 19−20 апреля до 24 апреля — с новой недели наступило потепление.

Абонентскую плату за отопление введут ранее, чем ожидалось — уже в мае. «К примеру, в тарифе «Киевэнерго» стоимость транспортировки и поставки занимает примерно 9%. Если тариф разделят на две составляющие, абонплата может составить примерно 100 гривен за Гкал», — поясняет изданию «Сегодня» примерный размер расходов директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. Стоимость транспортировки потребителям придётся оплачивать каждый месяц, независимо от того, подаётся ли в это время отопление или нет. С другой стороны в правительстве уверяют, что общая стоимость тепла для украинцев не изменится, т. к. эти затраты уже включены в тариф, а в процессе реформы они просто станут считаться отдельной строкой.

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