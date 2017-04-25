В этой публикации мы собрали официальную информацию от пресс-службы производителя и поставщика услуг, а также ряд экспертных мнений от игроков рынка IT в сфере авто и представителей авторитейла.

Vitaly V. Kuzmin Спутник системы ГЛОНАСС

Не так давно ИА REGNUM писало о том, что в Казахстане работа ГЛОНАСС была временно приостановлена. Но Россия — не Казахстан. И у нас все, вроде бы, продвигается и даже демонстрирует некую положительную динамику.

Так, к примеру, установкой на ввозимые иномарки модулей в Приморье занимаются не две компании, как это было на закате скандала вокруг ГЛОНАСС и б/у автомобилей из Японии, а шестнадцать организаций. И это абсолютно закрыло проблему. Теперь не нужно вставать в очередь и ждать своего часа. Напомним, что без доработки ввозимого автомобиля его нельзя поставить на учет и эксплуатировать. Полный список мастерских размещен на официальном сайте АО «ГЛОНАСС».

Aoglonass.ru АО «ГЛОНАСС» на Транспортной неделе — 2016

В самой компании считают это количество достаточным, и увеличивать его не собираются. Причина этого — нехватка самих устройств. Вот как комментирует ситуацию пресс-служба АО «ГЛОНАСС»:

"Надо понимать, что устройство вызова экстренных служб — не просто коробочка, а многокомпонентная система, производство которой — сложный процесс, требующий времени.

К числу компонентов оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» относятся навигационный и коммуникационный модули, модем, внутренняя энергонезависимая и оперативная память, резервный источник питания, датчик автоматической идентификации ДТП, индивидуальная сим-карта, антенна, микрофон, динамик. Прибор оснащен средствами криптографической защиты информации, которые обеспечивают некорректируемость данных».

Но спрос, по заявлению представителей компании, в ближайшие три месяца будет полностью удовлетворен. Начиная с апреля 2017 года и заканчивая июнем 2017 года, в Приморье будет поставлено более 14 000 комплектов:

апрель — 1096 штук (1000 уже поставлена);

май — 3104;

июнь — 3496;

июль — 5504.

С установкой на ввозимые автомобили все ясно. Процедура была введена законодательно, ничего не поделаешь, нужно устанавливать. А как обстоят дела с добровольной установкой нового функционала на собственный автомобиль? Тут мнения АО «ГЛОНАСС» и игроков рынка IT услуг в сфере авто и крупных автомобильных ритейлеров разделились.

Aoglonass.ru АО «ГЛОНАСС» на Транспортной неделе — 2016

Если в компании заявляют, что уже есть спрос на добровольную установку от частных лиц, и только потребность Дальнего Востока в устройствах не позволяет оснащать ими другие категории автовладельцев, то исполнительный директор «Лаборатории Умного Вождения» Михаил Анохин считает перспективы развития ГЛОНАСС в России прозрачными. И добавляет:

«Стоимость, как устройства, так и установки — 20 000 — 30 000 рублей для пользователя, который за эти деньги получит только реагирование в случае ДТП — это дорого. Кроме того, немного доплатив, можно установить систему с автозапуском или недорогую спутниковую систему, где также будет реагирование в случае ДТП. Ну и, конечно, дополнительный функционал, в настоящий момент у ЭРЫ-ГЛОНАСС он попросту отсутствует».

Кроме того, эксперт говорит и об основном возможном направлении развития:

«Я думаю, что в ближайшее время стратегия развития ЭРА-Глонасс будет больше направлена на отраслевое развитие, например, совмещение устройства с системой «Платон», о чем уже недавно упоминал Рогозин».

Артур Мурадян — исполнительный директор транспортно ИТ-компании Traft, которая разрабатывает интеллектуальные транспортные системы на основе облачных технологий и участвует в федеральных программах Росавтодора по развитию беспилотного транспорта, тоже считает, что внедрение ГЛОНАСС в первую очередь будет влиять на рынок страхования, автомобильных грузоперевозок, банков.

«Представители этих отраслей получают дополнительный инструмент мониторинга перемещения транспортных средств. Страховщики смогут минимизировать свои риски и предотвратить ряд мошеннических схем, связанных с угоном автомобилей. Грузоперевозчики смогут тщательнее отслеживать перемещение груза, точнее планировать время отгрузки и загрузки товара, снижать расхода на складскую логистику. Банки смогут дополнительно контролировать транспортные средства, находящиеся у них в кредите или лизинге».

Артем Самородов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» разделяет мнение коллег и говорит о том, что потребность в услуге по установке кнопки вызова экстренных служб будет невысокой. Но это если государство не примет закон об обязательном оснащении комплексом ГЛОНАСС всех авто.

«На сегодняшний день оснащение авто модулем ЭРА-ГЛОНАСС обходится частному автомобилисту в среднем в 27 000 рублей. Однако с появлением новых компаний, которые наряду с уже существующими организациями будут осуществлять установку данной системы, цены на услугу по оборудованию авто модулем ЭРА-ГЛОНАСС будут снижаться. Ожидается, что в связи с вступлением в силу закона об обязательном оснащении новых автомобилей системой вызова экстренных служб, стоимость авто увеличится в среднем на 1% — в цену производители включат затраты, связанные с тестированием и внедрением ЭРА-ГЛОНАСС».

Aoglonass.ru ЭРА-ГЛОНАСС

Последний эксперт нашей публикации уверен, что частным лицам система ЭРА-ГЛОНАСС интересна лишь с точки зрения защиты от угона.

Сергей Скнарин, исполнительный директор компании «МониторингАвто»:

"Важно понимать, кого именно мы имеем в виду под частными клиентами. Если речь идет о владельцах личного транспорта, то им установка системы ГЛОНАСС мало интересна, поскольку она может помочь только в двух случаях — для отслеживания автомобиля при угоне или для контроля перемещения жены, ребенка.

Людей, желающих обезопасить себя при угоне, значительно больше. Больше трети наших потенциальных клиентов рассматривают установку ГЛОНАСС на личный транспорт именно с точки зрения безопасности.

Желание проследить за мужем, женой встречается редко. Подобные заявки приходят один раз в два месяца. Не чаще. Здесь также нужно учитывать менталитет русского человека, который не любит, чтобы его контролировали и точно знали, где он и чем занимается. Как в анекдоте: самая популярная причина опоздания в Москве — стоял в пробке, хотя на самом деле просто спал на час больше.

Еще один момент, почему обычные автовладельцы не спешат устанавливать ГЛОНАСС — частое нарушение правил дорожного движения, которое фиксируется системой. Нарушение ПДД в России происходит повсеместно. Один из самых популярных приборов на авторынке сегодня — антирадар. Никому не хочется, чтобы об его нарушениях кто-либо узнал. Не говоря уже о том, какой круг общения может быть у человека. Причем, мы говорим, как о тех, кто общается с представителями преступного мира, так и о тех, кто ездит по депутатам, министрам и т.д.».