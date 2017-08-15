Работа выбирает нас и мы выбираем работу: как кому повезет, — в плане достатка семьи и в плане личных качеств вкупе с природными данными. Немаловажен в этом вопросе и «его величество случай», а также география и состояние рынка труда. Но иногда совокупность имеющихся факторов приводит к непредсказуемом результатам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Работа в автомастерской, порою, становится единственно доступной для лишенных за провинности барнаульских шоферов

«Нужен мне работник…»

«Нужен мне работник: повар, конюх и плотник. А где найти мне такого. Служителя не слишком дорогого?»: сказка Пушкина, кажется, актуальна во все времена. Правда, специальности могут меняться. Знаю одного человека, про которого даже песню одна из барнаульских групп поет: «Дворник — это не работа, это вид искусства, человек рождается в руках с метлой» («Фракция небесного фронта»). Знаю, что среди автослесарей в Барнауле работает много бывших водителей — «лишенцев» прав. Потеряв возможность зарабатывать «рулем», им приходится временно становиться подручными, «качая мышцы» подъемом автотяжестей различного калибра и получая за это совершенно смешные деньги. Такие трудяги очень не любят, когда их фотографируют за работой — особенно «не весть зачем» оказавшаяся в автомастерской журналистка.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Автомастерская в Барнауле, где рабочие предпочли не фотографироваться, несмотря на уговоры

«До нового года обслуживали автомобили одного крупного предприятия. Тогда они даже авансом за работу платили, а сейчас продажи упали. Несколько машин отремонтировали в долг. Цены на запчасти растут, а мы стоимость своих услуг вынужденно не поднимаем, поскольку конкуренция большая на рынке, — есть вероятность вообще без работы остаться. Так что не из чего много платить», — поделился проблемой владелец одной из барнаульских автомастерских.

Кстати, профессия слесаря, вообще-то, вошла в рейтинг востребованных на регистрируемом рынке труда региона (по итогам первого квартала 2017 года).

Защищал свое дело и жизнь

Более общительным оказался Иван Чеснаков. При знакомстве выяснила, что он уже 20 лет является собственником барнаульской мастерской кузовного ремонта «Автогранд». «Дядя Ваня» (так называют его знакомые) весьма уважаемый человек. Несмотря на то, что сейчас в работе ему помогают сыновья, признался, что никому не пожелал бы работы, которой занимается сам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Максим Чеснаков продолжает дело отца в мастерской кузовного ремонта «Автогранд» в Барнауле

«После армии был водителем в крайпотребсоюзе — организации, которая занималась снабжением всего региона. Во времена, когда 200 рублей считались очень приличной заплатой, я за счет командировок получал по 400−600 рублей. Но когда родилась дочка, стал возить шефа — от командировок пришлось отказаться из-за проблем со здоровьем малышки. Денег катастрофически не хватало, брался за любую работу по вечерам: разгружал контейнеры с цементом, вагоны дров, пробовал торговать на рынке. Ну и грыжи на позвоночнике заработал — пришлось операцию делать», — рассказывает Иван Чеснаков. Кстати, он признался, что в начале 90-х из-за конфликта с рэкетирами пришлось отстаивать не только свое дело, но и жизнь.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Иван Чеснаков никому не желает работы, которой последние 20 лет занимается сам

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Инструменты автомастера. Барнаул

«После того, как я открыл свою автомастерскую, повадились к нам бандиты ездить и не платить за ремонт. Ну вот я не выдержал, и за трубу схватился, говорю братку: «Мне нечего терять: либо по миру пойти, либо в тюрьму из-за тебя сесть». Приезжал потом главный бандит на «стрелку», выслушал наши доводы и сказал, мол: тебя, «Дядь Вань» больше никто не тронет. И действительно — не тронули. Я всего ценой своего труда и здоровья добился и продолжаю работать на совесть. Но клиенты разные попадаются. Особенно тяжело стало с молодыми: начитаются в интернете всяких «умных» советов и претензии предъявляют, скандалят, требуют переделать. Огорчает и то, что цены на автоэмаль растут, несмотря на снижение курса доллара. Так что сейчас я бы лучше дворником поработал», — смеется Иван Чеснаков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Труд мастера-кузовщика и маляра даже в современных условиях очень вреден, но Максиму Чеснакову он нравится

«Работа, как при социализме»

Действительно, кризис не лучшим образом сказывается на жителях Алтайского края, да и уровень зарплат — один из самых низких в Сибири. Но не все, как Иван Чеснаков, когда становится туго с финансами, ищут дополнительную работу. Чего только стоит рассказ нового дворника, который разоткровенничался на днях, сказав, что работает на нашем доме «за еду» и живет «как при социализме» — без денег.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Чистота весеннего утра в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульский дворник Игорь

«Я был запойным, из-за своего пристрастия потерял все — жену, жилье. Когда одумался — было поздно. И чтобы не стать бомжом, пошел в центр реабилитации — их сейчас много развелось в Барнауле. Живу в снятой его руководством квартире вместе с десятком таких же бедолаг. Бизнес на зависимых — весьма прибыльный. Вот сами посчитайте, с каждого подъезда центр получает по 1,5 тысячи рублей. Помимо услуг дворника, бывают еще и разовые работы — негабаритный мусор помочь загрузить, детскую площадку в порядок привести. Но нам денег не платят совсем — работаем, как при социализме: покормят, постирают, предметы личной гигиены предоставят и «крышу над головой». Я уже давно не пью и несколько раз уходил из центра, но опять возвращался: это летом можно и в палатке жить, а зимой без жилья худо», — поделился откровением Игорь.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дворник Игорь рассуждает, как прибыльно работают в Барнауле центры по реабилитации зависимых людей

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Мусорный контейнер барнаульский дворник Игорь везет к мусоровозу, который приезжает к дому по графику

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Объявление на фасаде дома в Барнауле с приглашением избавиться от зависимости. Дворник Игорь говорит, что центы по реабилитации — очень прибыльное дело для их хозяев

На вопрос, почему бы не попробовать наладить отношения с семьей — сказал, что это бесполезно. «Может я какую-нибудь тетку найду — будем вместе жизнь доживать», — отметил дворник и поспешил вывезти мусорный контейнер.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Один из барнаульских дворов, который убирает Игорь

К его чести, свою «работу за еду» он выполняет весьма качественно. Как тут не вспомнить преимущества трудотерапии?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Орудия труда дворника Игоря

Трудовые лавры

Если читателям любопытно какие еще рабочие профессии являются на Алтае востребованными — извольте. В новейшем списке Министерства труда и социальной защиты Алтайского края значатся более 50 специальностей. Наибольшим спросом в этом году пользуются: швея, повар, пекарь, оператор связи, официант, продавец-консультант, кассир, токарь, фрезеровщик, электросварщик, каменщик, оператор линии на производстве, оператор станков с программным управлением, водитель трамвая, водитель троллейбуса.

Кстати, что касается токарей, то один из наиболее видных представителей этой профессии работает в Заринске на предприятии Алтай-Кокс. Александр Иванов, по итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства, вошел в пятерку лучших токарей России, получив диплом администрации Алтайского края и денежное вознаграждение от главы региона Александра Карлина.

Алтай-Кокс Александр Иванов, токарь Алтай-Кокса

Александр говорит, что по звуку, по вибрациям может определить, как ведет себя резец на станке с ЧПУ. На всероссийском конкурсе участникам нужно было найти и исправить ошибки в уже заданной программе станка, затем настроить инструмент, установить заготовку и запустить процесс изготовления. Алтайский токарь легко определил, что в программе заданы неверные размеры детали, а потом устранил ошибку.

И все-же, главным героем этого фоторепортажа пусть будет совершенно неприметный и неизвестный повар. Его история как раз и интересна тем, что не он, а работа выбрала его. И захватила, став больше, чем работой.

16 часов на ногах ради теста

Вот уже более 10 лет рабочий день Камила Абдурахманова начинается в 6 часов утра и редко заканчивается раньше 22−23 часов вечера. Все время этот неунывающий (по крайней мере — внешне) трудяга проводит на ногах — стряпает по 350−400 единиц различной сдобы. Без выходных и отпуска. Обо всем об этом я узнала случайно, впечатлившись рассказом родственника о своем соседе по дому.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Священнодействие. Камил начинает приготовление дрожжевого теста

«Мы с Камилом — приятели, он постоянно работает, а иногда по вечерам заходит в гости. Я ему в интернете народные узбекские песни нахожу — вместе слушаем. Он, бывает, зайдет и попросит: «Можно я на полу полежу, у тебя так комфортно в горизонтальном положении отдохнуть и спину расслабить». Иногда дремал в кресле. Невероятно трудолюбивый сосед», — так отрекомендовал мне Камила Владимир Королевский.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Тот редкий случай, когда удалось запечатлеть глаза этого трудолюбивого человека

В Барнауле Камил проживает уже 15 лет. Говорит, что до переезда в столицу Алтайского края из Узбекистана о профессии повара никогда и не задумывался. «У нас в семье только мама работала поваром. Но мне эта профессия не казалась интересной. Я закончил торговое училище и не думал уезжать никуда. Но однажды другу семьи, который тогда владел точкой общепита в Барнауле, потребовалось вернуться на родину — умер отец, и он попросил меня его подменить. Работа с тестом полюбилась сразу, сразу стало получаться выпекать и лепешки и булочки. А хозяин кафе после похорон решил не возвращаться, сказал мне — переоформляй на себя, работай», — поведал свою историю Камил. Говорит, что очень доволен, как все сложилось.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Хорошенькое тесто» — любит говорить Камил

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дрожжевое тесто Камила скоро отправится «дозревать»

«Особенно счастлив был, когда жену с дочкой перевез — они стали кафе заниматься, а я пошел работать в сеть «Жарим-парим». Там я работаю с 6 утра до 6 часов вечера, потом еду помогать жене», — отметил Камил.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Камил может готовить и работать с любым тестом. Раскатывает слоеное

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Слоеное тесто Камил разрезал на аккуратные квадратики: что же он задумал?

Его жена — Майя — подтвердила, что муж поистине влюблен в свою работу и все, что стряпают из теста, делает только он. Кстати, оказалось у Камила есть знакомые, которые даже из Москвы теперь заказывают привезти беляшей и чебуреков, приготовленных Камилом. Обо всем этом я узнала, когда он, отработав «смену» на основной работе, прибыл в кафе, чтобы продолжить возиться с тестом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Квадратики слоеного теста Камил посыпает тертым сыром

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Получились снеки. Камил смазывает стряпню взбитым яйцом ‑ и в печь. на весь процесс у него уходят считанные минуты

Маленькая кухонька, скромная и чистая. Камил по ней, казалось, летал — изящно и быстро завел дрожжевое тесто, начал его вымешивать. «Меня никто не учил — просто посмотрел и старался сделать по-своему. Но продуктов никогда не жалею — могу даже чего-то больше добавить, чем положено по калькуляции. Главное в работе — не торопиться, делать работу с душой, как для себя, ‑ и тогда хорошенькое тесто получается», — рассказал Камил.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM А вот так Камил запекает яблоки с брусникой

Светлана Шаповалова ИА REGNUM А вот и печеные в слоеном тесте яблоки Камил испек

Правда для себя, по его собственному признанию, готовить удается редко. «Мы редко отдыхаем. На Новый год пару дней, на день рождения, бывает, готовлю шашлык и лепешки. В остальное время — работаем», — признался повар.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Такие чебуреки ежедневно готовит Камил

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Камил говорит, что не любит сидеть без работы и работа с тестом ему очень нравится

Интересно, что пока он с женой и дочерью допоздна работает к кафе, домашней едой занимается 14-летний сын. По признанию родителей, мальчик может не только салат, но и мясо с картошкой пожарить.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новая партия сдобы сейчас отправится в печь

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Готовые снеки: аромат свежей выпечки Камила просто бесподобен

Такой напряженный график Камилу нравится. Он признался, что всегда хотел работать на себя и ни от кого не зависеть. «Я все из теста пеку, с любым тестом нравится работать. Хочу, чтобы люди всегда ели только горячее, свежее, вкусное. Очень хочу», — признался Камил.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Раскиданное» тесто Камила

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Сундучки» с яблоками подходят в печи. Совсем скоро эта сдоба разойдется со скоростью «горячих пирожков»

Его отношение к работе вызвало самое искреннее уважение. За те 2 часа, что велась съемка, повар успел из нескольких видов теста испечь несколько видов различной сдобы, аромат которой мог спровоцировать слюноотделение даже у сытого человека, прохладно относящегося к выпечке.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Витая одежка для сосисок готова

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сосиски с тесте у Камила могут выглядеть и так

Но Камил к ней даже не притронулся: аккуратно вынув из печи свои кулинарные шедевры, он принимался за новую партию — каждый раз — разную. Поймала себя на мысли, что за его слаженными действиями можно наблюдать бесконечно. Любопытно было узнавать, что и из какого теста Камил будет стряпать в следующий раз.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Камил работает, не покладая рук, по 16 часов в день. Почти все время — на ногах

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Как только Камил заканчивает работу с одной партией стряпни, тут же приступает к следующей. И так — каждый день, без выходных и отпуска

В заключение добавлю: когда у каждого из нас наступают дни, «когда опустишь руки и нет ни слов, ни музыки, ни сил», фоторепортаж об удивительном трудяге из Барнаула будет бесспорной поддержкой. Разумеется, есть и более тяжелая, сложная, ответственная работа, но Камил Абдурахманов — достойный представитель рабочей профессии. И пусть рассказ о нем и других алтайских трудягах будет посвящением и поздравлением всем читателям ИА REGNUM в праздник Весны и Труда, отмечаемый сегодня, 1 мая.

Рабочее место дворника Игоря в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Березовые серьги. Весна в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пицца, которую ежедневно готовит Камил

С праздником, товарищи, да здравствуют Мир, Труд, Май!