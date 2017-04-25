Первый тур выборов во Франции закончился предсказуемо. Через две недели граждане будут выбирать между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Бывшего премьер-министра Франсуа Фийона «свалил» компромат, а «леваку» Жан-Люку Меланшону не хватило то ли времени, то ли внимания СМИ, чтобы превратить свои сенсационные 19% в еще более сенсационное второе место.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Ночь подсчета голосов не принесла сюрпризов, если не считать некоторых любопытных деталей. К примеру, французские политики (в лице Фийона) так верят социологам, что они признают свое поражение и поздравляют конкурентов с победой сразу после публикации экзит-поллов, когда не посчитано еще и 20% бюллетеней, и когда отставание от второго места составляет чуть более процента. И еще интересная деталь: Фийон призвал свой электорат голосовать за Макрона, хотя именно команда Макрона не дала ему стать президентом.

Исход второго тура кажется социологам и политологам на 99% предрешенным. Рейтинг Марин Ле Пен в последние годы растет, но и антирейтинг остается высоким. Действующие власти и большинство кандидатов призывают поддержать Макрона. А он — «молодой технократ», не имеющий ни взглядов, ни программы, потому и антирейтинга у него нет.

Продолжая доверять политической системе, французы перестали доверять самим политикам. Две еще недавно ведущие партии — социалисты и республиканцы — набрали на двоих 25%. Три четверти избирателей проголосовали за перемены, и во второй тур вышли два кандидата, которые говорят о переменах. Только вот сценарии перемен от Ле Пен и Макрона кардинально отличаются друг от друга.

Марин Ле Пен предлагает конкретные перемены: начать реальную борьбу с нелегальной миграцией и терроризмом; прикрыть национальные границы; провести референдум о выходе из ЕС; обсудить, нужно ли сохранять евро или следует вернуться к франку; обсудить, будет ли НАТО больше учитывать интересы Франции — или Франции стоит покинуть альянс.

У этой, как и у любой другой конкретной картины мира, есть как плюсы, так и минусы; у нее есть как сторонники, так и противники. Но «Эммануэль Макрон» (физическое лицо с этим именем плюс его корпоративно-политическая группа поддержки) нашел способ обойти эту ловушку. У него вообще нет свойств. Он просто новый и молодой. Хочешь перемен, но не знаешь, каких? Голосуй за Эммануэля. Называть Ле Пен популисткой — еще менее справедливо, чем называть ее фашисткой; настоящий популист здесь — это Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Западный истеблишмент сделал выводы и из Brexit, и из американских выборов. Тогдашняя стратегия «шапками закидаем» и тактика «будем делать вид, что наш уже выиграл» доказали свою неэффективность. Теперь выбран другой способ, еще проще. Читатели не читают дальше заголовков, избиратели не вникают глубже лозунгов. Люди хотят перемен — давайте дадим им лозунги про перемены.

А то, что Макрон несвободен, и несвободен именно от тех корпоративно-политических элит, от которых устала Франция, — до этого места никто не дочитает. И то, что он собирается не просто консервировать, а углублять зависимость страны от Брюсселя, Вашингтона и корпоративной элиты — об этом никто не подумает.

Шансов у Марин Ле Пен крайне мало. Для ее победы нужно совпадение сразу нескольких обстоятельств: приход на выборы тех 20%, что остались дома в воскресенье, плюс поддержка тех, кто голосовал за Меланшона (вопреки его отказу кого-либо поддерживать), плюс вспышка рефлексии у избирателей. Слишком много «если».

Есть и еще одна причина, по которой во второй тур вышли именно Ле Пен и Макрон. Они — политики будущего. В этом будущем, как мы уже видели на примерах Brexit и американских выборов, очень мало будет зависеть от партийных программ. Борьба идет на уровне картин мира, тональностей, образов; никто не предпочитал Трампа — Клинтон или, наоборот, по экономическим причинам, и то же самое касается Brexit, в обоих случаях речь шла о «человеческом выборе».

Второй тур французских выборов предложит две модели политиков будущего. С одной стороны — реального кандидата с сильными и слабыми сторонами. С другой — голографическую картинку «за все хорошее против всего плохого», пустое место, человека без свойств, контролируемого из прежнего центра управления полетами.

Социологи убеждены, что французы выберут пустое место, потому что предпочтут сделать вид, а не изменить реальность, во всяком случае по программе Ле Пен. Избиратели ответят 7 мая.