Увольнение по разным причинам сразу трех заместителей главы администрации Уфы Ирека Ялалова породило массу слухов, однако назначение заместителем главы администрации экс-сотрудника администрации Рустэма Хамитова свидетельствует о том, что уфимский сити-менеджер учел критику руководителя региона и продолжает перезагрузку работы уфимской мэрии.

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25 апреля на очередном оперативном совещании уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов сообщил о том, что подписал указ о назначении Рустема Газизова заместителем главы администрации Уфы. На этой должности Газизов будет курировать кадровые назначения. Ранее Рустем Газизов несколько лет проработал в управлении по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии. На своей новой должности молодой чиновник заменит проработавшего в уфимской мэрии 19 лет Искандера Сираева. Опрошенные ИА REGNUM эксперты полагают, что новое назначение означает продолжение перезагрузки работы уфимской мэрии, которое инициировал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Хроника пикирующих вице-мэров

С марта в уфимской мэрии начался кадровый хаос. Первый тревожный звонок прозвучал еще в феврале. Как ранее писало ИА REGNUM, в феврале этого года второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Башкирии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками администрации Уфы (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 20 февраля в управлениях капстроительства, земельных и имущественных отношений, отделе выдачи разрешений прошли оперативные мероприятия. Обыск и выемка документов прошли также в служебном кабинете первого замглавы администрации Александра Филиппова, курирующего строительство.

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7 марта суд арестовал вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Хасанов требовал от руководителя коммерческой фирмы 1,8 млн рублей взятки. Чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России при передаче денег.

Скриншот с видео youtube.com. Россия 24 Вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов задержан за получение «отката»

15 марта следователи предъявили обвинение в налоговом преступлении первому вице-мэру Уфы Александру Филиппову. Менее чем через месяц, 13 апреля, в прямом телеэфире с жителями республики глава Башкирии Рустэм Хамитов подчеркнул, что уфимская власть слишком тесно общается с бизнесом и говорит о серьезных разговорах на эту тему с Ялаловым. «У нас с главой города уже проходили довольно серьёзные разговоры и ещё предстоят, — пригрозил Рустэм Хамитов. — Если ситуация не будет выправляться, мы будем принимать другие меры».

По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, Хамитов пытался дистанцироваться от администрации Уфы и демонстрирует независимость от бизнес-структур, вместе с тем давая сигнал, не исключающий отставку мэра республиканского центра.

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18 апреля последовала отставка первого вице-премьера Уфы Александра Филиппова.

После заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уфы Ирек Ялалов издает распоряжение об отставке своего первого заместителя Александра Филиппова «в связи с утратой доверия». В качестве одного из оснований принятого решения указывается доклад о результатах проверки фактов, изложенных в письме администрации главы Башкирии от 17 апреля.

19 апреля Александр Филиппов обращается в суд с иском о восстановлении трудовых прав, и судья Уфимского районного суда приостанавливает действие распоряжения Ирека Ялалова о его отставке.

20 апреля глава региона Рустэм Хамитов заявил, что никакой конфронтации с властями Уфы у него нет. Отвечая на вопрос журналистов, Хамитов, в частности, сказал: «Надо работать для горожан. Надо работать для людей. Не надо стараться угодить части ангажированных бизнесменов, которые всегда есть вокруг властных структур. Если вектор деятельности мэрии будет направлен на то, чтобы улучшать жизнь жителей Уфы, то всё будет нормально».

21 апреля 2017-го оставил свой пост уже третий заместитель главы уфимской администрации. Искандер Сираев, курировавший в муниципалитете кадры и спорт, намеревается возглавить Уфимский профессиональный многопрофильный колледж.

В то же время, по утверждениям ряда СМИ, в Уфе начались консультации с уфимскими депутатами. По слухам, их приглашали в администрацию главы региона, чтобы узнать их мнение об отставке Ялалова. По другим сведениям, депутатов действительно приглашали, но речь шла о вице-мэрах Уфы.

Мэр: от дендрофоба до сугробофила

Назначение Рустема Газизова усилило аргументацию тех, кто уверен в том, что между Хамитовым и Ялаловым нет принципиальных разногласий, развеяло массу слухов и внесло ясность в трактовки слов Хамитова, сказанных им о работе мэрии Уфы 13 апреля. Назначение показало, что Ялалов «устоит», слухи о его возможной отставке явно преувеличены, но мэрия будет наполняться «людьми Хамитова».

Слухи о возможной отставке мэра Уфы Ирека Ялалова возникают с неутешительной регулярностью и связываются, как правило, с недовольством уфимцев, вызванным каким-либо неосторожным высказыванием Ялалова, а также растущей пропастью между состоянием центра города и спальными районами. Существует мнение, что в последнее время недовольство Ялаловым подогревается искусственно и вызвано столкновением бизнес-интересов разных «центров силы».

Ирек Ялалов стал исполняющим обязанности главы Администрации Уфы в декабре 2011 года, с 18 января 2012 года — полноценный глава. Первые месяцы своего граданочальничества Ялалов находился в тени Хамитова и внимания к своей персоне не привлекал. По проблемам Уфы, например, по сохранности исторических памятников, общественники предпочитали обращаться напрямую к Хамитову. «Первая волна недовольства Ялаловым началась уже летом 2012 года, после его борьбы с деревьями вдоль проезжей части, за что он получил прозвище мэр-дендрофоб, — напомнил уфимец Михаил Еленин. — Тогда же уфимцы недоумевали, почему Ялалов ставит в пример в Уфе Стамбул».

Мэром Уфы Ялалов становился и на заседании горсовета в ходе непрямых выборов в 2014-м сроком на два года, и в октябре 2016 года — уже на пять лет. Как писало ИА REGNUM, переизбрание Ялалова было вполне предсказуемым, так как он вполне устраивал республиканские власти и главу Башкирии Рустэма Хамитова.

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«Затем последовало увлечение мэра посадкой деревьев-крупномеров, восторги перед Сеулом и Астаной и прочие причуды, — продолжает уфимец. — Тем не менее положительные очки Ялалову принесли восстановление «Софьюшкиной аллеи» и возвращение скульптурной композиции над кинотеатром «Победа». Пожалуй, самым необдуманным высказыванием Ялалова стало предупреждение о том, что зимой из Уфы не будет вывозиться снег».

le-park.com Деревья крупномеры

Зима выдалась снежной, говорили даже о «снежном коллапсе», и слова градоначальника воспринимались некоторыми уфимцами как издевательство. Ялалова обвиняли в плохом состоянии и тех объектов, за которые мэрия не отвечала.

Все эти годы в определенном сегменте околополитиченской тусовки региона бытовало мнение, что Ялалов является «рахимовским», то есть принадлежащим к клану экс-главы Башкирии кадром. Однако о прямом конфликте между Ялаловым и Хамитовым до весны 2017 года на более серьезном уровне речь не заходила.

Комментарии

По мнению экспертов, уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов крайне заинтересован в том, чтобы учесть требования главы Башкирии Рустэма Хамитова и перезагрузить работу уфимской мэрии. В этом плане сити-менеджеру при подборе новых кандидатур на должность заместителей, безусловно, необходимо учитывать мнение администрации главы Башкирии. Теперь фильтровать кадры в мэрии будет назначенец Хамитова.

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, никакого конфликта в данной ситуации нет, однако характерно, что некоторые СМИ и некоторые «политологи формата социальных сетей» в республике пытаются искусственно раздуть скандал. «Дело в том, что в Башкирии сформировалась группа чиновников, уволенных ранее Хамитовым, которые пытаются активно формировать общественное мнение. Не трудно догадаться, что эти люди интерпретируют любой информповод как следствие неэффективности республиканской власти», — считает Михайличенко.

Политолог Кирилл Зотов выразил сомнение, что уфимские депутаты могут считать фактическим работодателем сити-менеджера Ялалова. «Деятельность депутатов горсовета координируется администрацией Хамитова, и в случае необходимости они выполнят волю именно главы Башкирии, а не сити-менеджера, — подчеркнул Зотов. — В то же время есть основания утверждать, что конфронтация между Хамитовым и Ялаловым уже завершена и стороны придут к компромиссу. Назначение замом человека из администрации главы Башкирии свидетельствует об этом. Конечно, вариант «тлеющего конфликта» возможен, но он маловероятен. Сити-менеджер слишком зависим от республиканского правительства для того, чтобы вступать в конфронтацию с Хамитовым».

Исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов подчеркнул, что Хамитов — опытный политик, который не торопится принимать решения. «Ялалов также прекрасно знает стиль Хамитова, так как уже много лет работает в его команде. В любом случае никакого конфликта, тем более долгоиграющего, ожидать не следует. Насколько мне известно, сити-менеджер уже согласовал с администрацией главы Башкирии кандидатуры новых замов. А назначенный вместо Сираева заместитель по кадровым вопросам Рустем Газизов является, безусловно, человеком Хамитова. Как известно, Газизов несколько лет проработал в ключевом управлении администрации главы Башкирии», — подытожил собеседник ИА REGNUM.