Строительство атомных подводных лодок: перевооружение идёт медленно, но верно

Фотосеверодвинска.рф Северодвинск

Основной сферой деятельности всех вышеперечисленных предприятий еще со времён СССР является строительство подводных лодок, в частности с атомной силовой установкой. Субмарины строятся на «Севмаше», а ремонт и модернизацию чаще всего проходят в «Звездочке» Всего же начиная с 1939 года на «Севмаше» было построено 45 надводных кораблей и 168 подводных лодок (132 из них — атомные).

На данный момент недостатка в заказах оба судостроительных гиганта не имеют (в отличие от 1990-х, когда после распада СССР уповать можно было в основном на зарубежные сделки). Основной задачей «Севмаша» является строительство серии стратегических подводных лодок 4-го поколения проекта 955 «Борей» (три в строю, еще пять строятся) и многоцелевых атомных подлодок проекта 885М «Ясень-М» (головная субмарина в уже в строю, еще шесть должны быть построены).

Минобороны России РПКСН «Владимир Мономах»

Строительство подлодок идёт, конечно, не советскими темпами (те же «стратеги» проекта 667БРДМ поступали на вооружение в среднем через три года после закладки) — к примеру, на производство третьей подлодки проекта 955 К-551 «Владимир Мономах» было потрачено восемь лет (с 2006 по 2014 год), а четвертый «Борей» по планам поступит в состав ВМФ России в 2018 году (заложен в 2012-м — на строительство потратят шесть лет). С многоцелевыми носителями крылатых ракет проекта 885 Ясень-М всё еще сложнее — головной корабль был заложен еще в далеком 1993 году, а в строй вступил лишь в 2014-м, порядком устарев. Поэтому следующие подлодки серии строятся по модернизированному проекту «Ясень-М». Вторую лодку серии К-561 «Казань» спустили на воду совсем недавно — 31 марта 2017 года, а в 2018 году её примут на вооружение (заложена в 2009 году). Еще четыре подлодки этого типа, заложенные в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах соответственно, по планам должны принять на вооружение к 2020 году, но, учитывая реальные темпы строительства, успеют достроить к этому сроку, скорее всего, только два «Ясеня». Так что все семь субмарин ВМФ России получит, вероятнее всего, ближе к середине 2020-х (последняя подлодка серии — «Ульяновск», будет заложена в 2017 году).

С одной стороны, такие темпы строительства подводных лодок не могут быть поводом для радости, с другой стороны — отрасль была в упадке слишком долгое время. Поэтому достижение сроков постройки в 4−5 лет для последних субмарин серий достаточно важный задел для будущего. Однако занижение реальных сроков реализации различных проектов в области военно-промышленного комплекса (ВПК) России различными должностными лицами становится слишком частым и массовым явлением — и не только касательно флота. Очевидно, что это вредит реальному адекватному планированию и расчёту оптимального финансирования разных программ в области ВПК.

Ну и еще один интересный факт о «Севмаше» — помимо «Ясеней» и «Бореев» здесь строятся еще две достаточно таинственные атомные подводные лодки. Первая — проекта 09852 (бывшая К-139 «Белгород», недостроенная в 1990-х по проекту многоцелевой субмарины проекта 949А), вторая — проекта 09851 «Хабаровск» (заложена в 2014 году). «Белгород», изначально строившийся по тому же проекту, что и печально известный «Курск», в 2012 году решили перестроить по новому проекту. Точное назначение корабля пока однозначно установить не удаётся — вероятнее всего, это будет носитель различных глубоководных аппаратов. Есть также предположения, что «Хабаровск» является носителем беспилотных атомных подлодок «Статус-6», несущих к берегам противника сверхмощные ядерные боеприпасы.

Что касается «Хабаровска» — то здесь информации ещё меньше — о ней есть самые разные предположения, как о том, что это носитель различных беспилотных подводных систем, так и о том, что это прототип подлодки нового поколения с новейшей атомной силовой установкой. Имеются и слухи про всё тот же «Статус-6». В любом случае, судя по всему, «Севмашу» есть чем удивить конкурентов.

Минобороны России Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

«Звездочка» и «Севмаш» получат новые заказы на модернизацию надводных кораблей первого ранга

Помимо строительства субмарин, «Севмаш» также активно вовлечён в модернизацию надводных кораблей первого ранга. Первым таким крупным проектом в современной России стала глубокая модернизация тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.4 «Адмирал Горшков» для ВМС Индии. Контракт с Дели был подписан в 2004 году, однако готовый корабль с новым названием «Викрамадитья» заказчик получил через 10 лет, после неоднократных срывов сроков и увеличения стоимости. Тем не менее работы все же были выполнены успешно. После первого успеха «Севмаш» получил следующий крупный проект — ремонт и модернизацию атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Адмирал Нахимов». Работы начались в 2014 году, по планам корабль должен быть введён в строй ВМФ России в 2020—2021 годах. Срок немалый, но и масштаб работ достаточно велик — полностью будет заменено вооружение корабля, с установкой универсальных пусковых установокЗС-14 для ракет разного типа («Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон» и противокорабельные ракеты «Оникс»). Корабль получит новые зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и боевую информационно-управляющую систему. После завершения работ по «Адмиралу Нахимову» его место сразу же займёт крейсер того же проекта 1144 «Пётр Великий» и пройдёт похожую модернизацию, вероятно, за меньший срок.

Что касается второго «северодвинского гиганта» — центра судоремонта «Звездочка», то здесь основная деятельность связана с ремонтом и модернизацией подводных лодок, чаще атомных. Фактически предприятие поддерживают боеспособность той техники, которую выпускают на соседнем «Севмаше». Работа на «Звёздочке» идёт практически непрерывно. Интересной новостью стала информация о том, что в сентябре 2017 года «Звёздочка» начнёт ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов». Стоимость работ оценивается в 40 млрд рублей, а вернуть корабль в состав ВМФ России планируют в 2020 году. Насколько реальны эти сроки — сказать трудно. Объём работ было решено установить на «умеренном» уровне — силовую установку корабля, вызывавшую нарекания, решили не менять, а только заменить часть котлов. Вместо устаревших и достаточно давно находящихся в небоеспособном состоянии противокорабельных ракет (ПКР) П-700 «Гранит» на корабль установят всё те же универсальные пусковые установки ЗС-14. Возможно, логичнее было и вовсе отказаться от установки ударного ракетного вооружения (в мировой практике на авианосцах ударную функцию осуществляет только авиация), но сделать акцент на модернизации других компонентов корабля (в том числе силовой установки).

Подробнее: Авианосец «Адмирал Кузнецов»: настоящее и будущее

Учитывая такие объёмы заказов от Министерства обороны России, а также их приоритетность (подводный флот, в отличие от надводного, стараются «обделять» как можно меньше), «Северный центр судостроения и судоремонта» будет продолжать развиваться, восстанавливаясь от ущерба, нанесённого распадом СССР. Работы будет достаточно, по крайней мере, до середины 2020-х годов. О дальнейших прогнозах же будет легче говорить после принятия новой госпрограммы вооружений до 2025 года.