Люди говорят: «Если бы Конгресс больше представлял народ, было бы лучше». Я утверждаю, что Конгресс и так слишком хорошо его представляет. Он так же глуп, как и народ, так же необразован, туп и эгоистичен», — пишет один из самых ярких американских политологов Патрик Бьюкенен на страницах Sioux City Journal.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня

«Сегодня мало кто высказывает подобные взгляды, потому что демократия как бы обожествлена. В самом деле, за «хакерскую кампанию», по словам Клинтон, и нападки на «нашу демократию» Владимира Путина уже заочно приговорили к девятому кругу ада. Дик Чейни и Джон Маккейн приравняли «московское вмешательство» в наши священные демократические ритуалы к «военным действиям». Но сегодня демократия, кажется, повсюду теряет свой блеск.

Бьюкенен склонен считать, что американский идеал — первые встречи в городах Новой Англии. «Когда граждане спорили, обсуждали, решали вопросы, вызывающие общую озабоченность. Сегодня эти встречи напоминают время, когда люди выходили на деревенские площади, чтобы поиздеваться над злодеями. Конгрессмены агитируют в своих районах на Страстной неделе, кричат… все это выглядит скорее как зрительский спорт…

В США двухпартийная система находится в тупике. Признание одним государством законов другого и коллегиальность исчезают. По всей Европе центристские партии сжимаются… и к власти приходят «нелиберальные демократии».

Патрик Бьюкенен, помощник президента Ричарда Никсона. 12 июля 1969 года

Бьюкенен также критикует американского президента, заявляя, что президент Трамп, видя «куда катится мир, приветствует президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси, чья армия свалила избранное правительство и посадила в тюрьму тысячи человек. А после спорного референдума, который предоставил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану почти диктаторские полномочия, Трамп позвонил и поздравил своего турецкого коллегу. А ведь именно Эрдоган описал демократию как автобус, с которого вы выходите, когда он достигает вашей остановки.

Почему либеральная демократия, однажды названная будущим человечества, столкнулась с такими проблемами?.. Когда Джордж Буш заявил, что народы Ближнего Востока должны решить свое будущее на демократических выборах, Ливан выбрал «Хизбаллу», палестинцы выбрали ХАМАС, египтяне — «Братьев-мусульман»… Не самое благоприятное начало для арабской демократии…

7 мая в финал во Франции выходит лидер «Национального фронта» [Марин] Ле Пен… Демократию все чаще рассматривают как средство достижения цели, а не самоцель. Если демократия не доставляет к цели, от нее избавляются. Репутация демократии также страдает от коррупции и некомпетентности некоторых из ее знаменитых поборников. Южноафриканский режим джейкоба Зумы (продолжатель дела АНК Нельсона Манделы) предстал перед требованием об отставке. В Бразилии Дилма Руссефф была подвергнута импичменту в августе 2016 года. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе также осудили за коррупцию. Венесуэльский президент Уго Чавес был избран президентом четыре раза.

В «Записках федералиста» Джон Джей [один из отцов-основателей США, первый председатель Верховного суда США] назвал нас «группой братьев» и «единым народом», у которых одни и те же предки, язык, религия, принципы, манеры, обычаи. Семьдесят лет спустя «братья» пошли на войну друг с другом, хотя в 1861 году они все же имели больше общего, чем сегодня. Сегодня 40% американцев происходят из Латинской Америки, Азии и Африки. Христианская составляющая нации сжимается, так как число мусульман, индусов, атеистов и агностиков растет», — пишет Бьюкенен.

[Сейчас в США фактически два основных языка. В США нет официального языка, но из-за нарастающей роли испанского (например, на телевидении) и низкой степени ассимиляции мигрантов многие штаты вынуждены были объявить английский язык официальным на местном уровне. Но ряд языков (испанский, французский и гавайский) также признаны официальными в ряде штатов].

Флаг США

«Мы не только не можем сойтись друг с другом по поводу Бога, геев и оружия, но и по поводу политики и идеологии, морали и веры, и по поводу того, что правильно и неправильно. Половина Америки считает другую «корзиной с отбросами [как сказала Клинтон перед выборами 2016 года]… расистами, сексистами, гомофобами, ксенофобами, исламофобами и фанатиками».

Без угрозы внешней атаки, которая объединила нас, например, во время 9/11, как мы найдем способ объединить людей, которые до такой степени ненавидят друг друга и считают идеи и идеалы друг друга чем-то ненавистным и отталкивающим?

Демократия требует общей почвы, на которой могут стоять все, но эта земля разверзается под нашими ногами, и демократия может рухнуть в образовавшуюся пропасть. Там, где либералы видят прекрасное разнообразие цветов, вероисповеданий, этнических групп, идеологий, верований и образа жизни, правые видят распад страны, нации, народа и подмену единства на Вавилонскую башню. И перспективу такого конфликта, который никакая демократия etc не сможет спасти», — делает неутешительный вывод Бьюкенен.