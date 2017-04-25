«Сомнений в том, что второй тур выиграет Эммануэль Макрон, мало, — делится своими соображениями с читателями обозреватель франкоязычной версии швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли. — Небольшой шанс на чудо, конечно, всегда остается, но на этот раз, чтобы Макрон не победил, должно произойти нечто экстраординарное. Скорее всего, слова лидера президентской гонки о том, что через две недели он намерен «собрать в статусе президента нацию и обсудить с ней вопросы, как покончить с системой, вот уже тридцать лет демонстрирующей полную неспособность решать проблемы, возникающие у страны», не разойдутся с делом. И он действительно 7 мая получит «право собрать народ».

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Marine2017.fr Встреча с избирателями

По мнению аналитика, «Марин Ле Пен, хотя и набрала в свою пользу на миллион голосов больше, чем в 2012 году, шансы на победу имеет призрачные — резерва у ультраправых практически нет, за Макрона же призывают голосовать все, кто ему проиграл в первом туре».

«7 мая Франция станет перед выбором: сохранение членства в ЕС и лидерства в нем в тандеме с Германией и открытость глобализации или выход из Евросоюза, восстановление границ, протекционизм и жесткая борьба против иммиграции, — автор уверен, что французы выберут первое. — Даже несмотря на то, что Франция действительно озлоблена поведением пришельцев, в которых видит подпитку терроризма».

Верли полагает, что решающим козырем Макрона в борьбе за президентство станет его экономический опыт (все-таки он работал министром у Франсуа Олланда именно в этой сфере с 2014 по 2016 г.), а у Ле Пен «экономической программы практически нет».

При этом автор обходит стороной деликатную тему, а именно то, что Макрон — человек той самой системы, что «30 лет не может справиться с проблемами страны».

Marine2017.fr Встреча с избирателями

«Марин Ле Пен уверена, что развернутая в прессе кампания против Национального фронта, сделала то, чего Ле Пен и добивалась — концентрировала избирателей вокруг ее партии и увеличила электоральную базу фронта, отмечает другое швейцарское издание Tribune de Genève. — Она не скрывает своих расчетов на то, что сейчас призывы к народу объединиться для поддержки Макрона могут принести обратный эффект: у победившего в первом туре центриста нет программы борьбы с незаконной иммиграцией, а это — наиболее болезненная тема для французов. У Ле Пен такая программа есть и вопреки призывам, электорат может потечь к ней. Кроме того, не надо полагать, что все неудачники первого тура единодушно рекомендовали своим избирателям голосовать за Макрона во втором. Лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон уже сообщил, что таких рекомендаций своим не давал».

Бельгийская газета Le Soir восторженно заявляет, что «французский народ совершил настоящую революцию: действуя в манере Трампа, французы просто смахнули с политической шахматной доски все традиционные партии и поставили во втором туре друг против друга двух внесистемных кандидатов».

Издание в редакционной статье говорит, что «будущее разгневанной и находящейся в депрессии страны решаться будет не только во втором туре 7 мая, впереди еще и третий, тоже в значительной степени определяющий, куда пойдет государство». Под третьим туром СМИ подразумевает грядущие парламентские выборы.

Британская The Times убеждена, что «первый тур президентских выборов во Франции дал повод для некоторой эйфории всех центристов Европы и явился плохой новостью для Москвы».

Linternaute.com Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд

Газета не сомневается в победе Эммануэля Макрона во втором туре, однако при этом задается вопросом, сможет ли экс-министр беспомощного правительства Франсуа Олланда быть сильным руководителем, способным действительно решить хотя бы первоочередные проблемы государства или займет свое место в ряду реформаторов-неудачников. «Ведь обещать совершить преобразования на благо народа и действительно их совершить — далеко не одно и то же».

Обозреватель одной из ведущих испанских газет, El Mundo, Сантьяго Гонсалес облегченно переводит дух: «Опасность миновала. Второй тур не станет поединком двух ультрарадикальных течений — левого и правого — из которых какое ни выбери, все будет плохо. Меланшон отпал и теперь от французов ждут разумного решения в выборе между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен».

Евгения Пикус ИА REGNUM Народное «творчество»

В строках анализа результатов выборов по горячим следам, представленного другим испанским СМИ — El País — сквозит неприкрытый энтузиазм. По мнению одного из авторов газеты, Марка Бассетса, Макрон — «новый золотой мальчик европейской политики, уже поднимающийся по ступенькам Елисейского дворца», он же — «надежда разгневанных центристов, поднявшихся в ответ на оживление популизма». Журналист уверен, что демократия не находится в кризисе — кризис охватил «только традиционные партии, долгое время находившиеся у власти и расслабившиеся поэтому».

Другой обозреватель того же издания, Рубен Амон, весьма аллегоричен в своих заметках о выборах, заявляя, что «Макрон фактически совершает акт отцеубийства, собираясь ломать ту систему, в которой он сам служил при президенте Олланде. Франкенштейн возмужал и готов творить то, на что он самозапрограммировался».

Евгения Пикус ИА REGNUM Сторонники Эммануэля Макрона на предвыборной акции в Ницце

Французская L´Express не задерживается на итогах первого тура, переключившись уже на задачи второго: издание публикует в интерактивном режиме твиты, реплики и цитаты политических деятелей, говорящих о «необходимости сплотиться вокруг Макрона и поддержать его». Мэр Бордо Ален Жюппе, комиссар Евросоюза по вопросам экономики Пьер Московиси и другие демонстрируют такую озабоченность выбором, который избирателям предстоит сделать 7 мая, что создается впечатление, будто Марин Ле Пен — главный враг человечества в целом и французского народа — в особенности и в первую очередь. «Нужно идти на избирательные участки и голосовать за Макрона. Уклонение от волеизъявления — удар по стране. Равнодушных в этот день быть не должно, ведь решается судьба Франции».

Наиболее популярное французское издание, Le Mond, самым натуральным образом бьет в набат: «Отказать Народному Фронту» — вынесено в заголовок редакционной статьи.

«Выход Ле Пен во второй тур выборов и разгром кандидатов от республиканской и социалистической партий представляет собой беспрецедентную угрозу государству, — отмечают авторы. — Переворот в политическом ландшафте был ожидаем, и результаты первого тура лишь подтвердили изменение в соотношении сил на политической арене страны».

Marine2017.fr Марин Ле Пен

«Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании Ле Пен не раз всплывали обстоятельства и детали, способные поставить ей подножку, Национальный Фронт сумел увеличить количество голосов по сравнению с тем урожаем, что был им собран в 2012 году, — пишет газета. — Впервые НФ перешагнул 20%-ный рубеж. Марин получила 7,6 миллиона голосов, на 2,8 миллиона больше, чем ее отец в первом туре выборов 2002 года. Это должно прозвучать предупреждением обществу: винтовка, нацеленная в самое сердце демократии, уже снята с предохранителя, палец стрелка лежит на спусковом крючке. Еще до выборов мы подтвердили нашу приверженность идеалам и ценностям демократии. Поэтому мы обязаны желать поражения НФ во втором туре, а значит, должны голосовать за Макрона».