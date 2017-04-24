Для Украины Петр Порошенко — отнюдь не последний человек, далеко не последний. Он — не просто представитель высшего слоя государственно-политической элиты, он — элита элиты, «намбер ван» и по должности, и по кошельку, и по присутствию в информационном пространстве и в сознании людей. Тем не менее кое-что из того, что волнует сегодня, три года спустя после «майдана», не элиту, а рядовых украинцев, ему тоже, как оказалось, не чуждо. Многие украинские граждане, чтобы не сказать большинство из них, живут сегодня в оскудении и страхе. Угрозы нависли над их головами, как гроздья сосулек с нечищеных крыш домов украинских городов. Их обирает и унижает государство, их рвет на куски местная власть, их терроризируют «активисты» и «добровольцы» всех рангов и мастей. Надеяться им не на кого и не на что, помощи ждать неоткуда. Остается уповать на Божью милость. Мечтать о том, чтобы окончательно не сойти с ума, выжить, каким-то чудом сохранив себя и своих детей. П. Порошенко, оказывается, тоже склонен к мечтаниям, грезам и страхам. Они у него, как ни странно, связаны с угрозой быть съеденным крокодилом. Божья же милость в этой связи видится ему как шанс быть съеденным последним, пропустив перед собой всех остальных, «і мертвих, і живих, і ненароджених».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Следственный орган

Крокодил в голове у П. Порошенко не простой, а трехцветный: именно такой, как государственный флаг России. С некоторых пор соседняя страна представляется ему не в традиционном для нее обличье «русского медведя», а в образе крокодила. К счастью, пока еще не летающего, но тем не менее чрезвычайно опасного, готового сожрать все вокруг, начиная с Украины, а потом потребовать еще. Злые языки в Киеве тут же язвительно отреагировали на очередной плод болезненной фантазии гаранта украинской Конституции, заявив, что образ крокодила, как никому другому, подходит ему самому. Крокодил Петя безжалостно пожирает конкурентов, отжимает любой бизнес, показавшийся ему привлекательным, прибирает к рукам все, что лежит плохо, и даже многое из того, что раньше, вроде бы, лежало хорошо. Его аппетитам остается только позавидовать. О «крокодильих» замашках Порошенко-олигарха было известно давно, а вот о том, что крокодил дремлет в душе Порошенко-политика, стали догадываться только теперь, когда он уселся в президентское кресло.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Выступая в Королевском институте международных отношений «Chatham House», П. Порошенко, оттолкнувшись для пущей убедительности и солидности от известной фразы У. Черчилля, сказал: «Каждый надеется на то, что, если он достаточно накормит крокодила, то крокодил съест его позже, чем других». А затем продолжил мысль, применив ее к собственному случаю: «Есть одно место, где эти слова особенно актуальны. Это — Украина, а этот крокодил, которого многие хотели бы накормить, чтобы он не съел их сегодня, это — Россия». Черной краски для описания «крокодильего» нрава России гость из Киева не пожалел. «Многие думают, — вещал он, — если Россия поживится, то она перестанет быть угрозой. Я не согласен. У России нет проблемы с голодом, а существует проблема с ценностями: она не верит в демократию и права человека, а верит в вещи, вроде, «мировое господство» и «зоны влияния». Она не играет по правилам, а верит только в одно правило: «Россия выиграет. Всегда. Несмотря ни на что».

Надежда оратора на то, что слушатели будут потрясены глубиной его мысли и яркой образностью ее изложения, не оправдались. Публика, которую трудно заподозрить в малейших симпатиях к России, слушала его с нескрываемым удивлением. Такой степени неадекватности никто не ожидал даже от этого помятого, потрепанного дяди с явными следами нездорового образа жизни на одутловатом лице. Отложим в сторону то обстоятельство, что в доминирование над миром и зону влияния верит не только Россия, но и США, и Великобритания, и Европа, и в Лондоне об этом хорошо известно. Столь наивные, никак не связанные с реальной действительностью идеи и оценки дико было бы слышать даже от студента второго курса политологии или социальных наук какого-нибудь захудалого провинциального колледжа. Их же с умным видом и нескрываемым апломбом изрекал лидер целой страны, пускай по европейским меркам тоже захудалой и провинциальной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Над новой дурью П. Порошенко, на сей раз облеченной в экзотическую «крокодилью» форму, можно было бы просто посмеяться. Дескать, что взять с деятеля, «измученного то ли «Нарзаном», то «майданом», то ли и тем, и другим? Крокодильи грезы, однако, предстанут совсем в ином — гораздо более серьезном, значимом, угрожающем — свете, если принять во внимание, что они служат очевидным сигналом неадекватности, вышедшей за все допустимые рамки. Явную тягу пятого президента Украины к тому, чтобы пребывать в мире иллюзий, не опускаясь до мира реальности, уже не удается скрывать никакими уловками. Одна из самых больших, самых опасных, и для государства, которое он возглавляет, и для него самого, это иллюзия того, что он идет по правильному пути. Очередным подтверждением этого неутешительного вывода стала реакция П. Порошенко на промежуточное решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины к России. Казалось бы, что там уже говорить? Киев облажался по полной программе. Получил такой публичный щелчок по лбу, от которого звон на все стороны будет идти много лет после того, как украинцы забудут о крокодиле Пете и о том, что он натворил. Что же П. Порошенко? Собрал у себя чиновников, непосредственно отвечавших за подачу иска и его сопровождение в Суде, поздравил их (!), а на десерт объявил, что «мы идем по правильному пути».

За «правильный» путь П. Порошенко Украине и украинцам приходится платить невероятно высокую цену. Вынужденная идти по этому пути, страна пришла в полнейший упадок и запустение. Вынужденные идти по этому пути, люди превратились в самых бедных и несчастных жителей Европы. Государство Украина продолжает существовать только на бумаге. На деле украинской национальной государственности больше нет. И никакие крокодилы тут ни при чем. Если бы даже они вдруг появились, ни работы, ни поживы для себя они бы не нашли. Все уже украдено без них.