В связи с изменениями в политической ситуации в соседней Турции, которая до сих пор была и пока остается для Грузии одним из главных стратегических партнеров, правительство Грузии занялось поисками новых стратегических направлений. Одним из таких направлений рассматривается Иран, взаимоотношения с которым ранее особой активностью не отличались.

Никола. Пиросмани. Грузия

По объемам внешней торговли с Грузией сегодня Иран не входит даже в первую десятку и внесен в общий список остальных стран. Не связывают Грузию с Ираном и регулярные поставки энергоносителей, хотя за прошедшие годы эта тема поднималась и обсуждалась неоднократно.

Впервые после 35-летнего перерыва Грузия получила определенный объем иранского природного газа (до 2 млн кубометров) в начале 2006 года, после аварии на магистральном газопроводе на территории Северного Кавказа, когда временно была прекращена подача газа из России.

Поставка газа из Ирана была кратковременной и прекратилась с возобновлением подачи российского газа. Позднее Грузия почти целиком перешла на газоснабжение из Азербайджана. Российский газ она получала до начала текущего года в объеме 10% от транзита в Армению, но сегодня и этот источник заменен на денежную компенсацию.

Одной из причин отказа от перспективы постоянных поставок иранского газа в 2006 году стала его цена, которая на тот период была значительно выше тарифов, установленных Россией и предлагаемых Азербайджаном.

Переговоры с Ираном о возможностях поставки газа правительство Грузии возобновило в начале 2016 года, когда российский «Газпром» поставил вопрос о переходе на денежную оплату стоимости транзита газа в Армению. Грузинскую сторону больше устраивали именно 10% газа в натуре, а не их стоимость.

С целью обсуждения перспектив поставки газа в Иран направился министр энергетики Грузии Каха Каладзе, который отметил, что этот вариант вполне реален, если тарифы окажутся приемлемыми. Но к конкретной договоренности стороны тогда так и не пришли, а Каладзе пояснил, что названная Ираном цена оказалась намного выше цены других поставщиков, поэтому переговоры о закупке газа у Ирана проводиться не будут. При этом министр сделал оговорку, что иранский газ более «калорийный», поэтому и стоит дороже.

3dman_eu Иран

С начала текущего года Россия и Грузия перешли на денежную форму оплаты транзита газа в Армению, в результате чего общий объем получаемого Грузией газа сократился на долю России, и тема иранского газа опять стала актуальной.

Учитывая, что возможности и ресурсы Азербайджана — основного на сегодняшний день поставщика газа Грузии — небезграничны, правительство Грузии вновь обратило взоры на юг.

Переговоры на эту тему проходили и в ходе недавнего визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Тегеран. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии, по информации которой, иранская сторона выразила готовность сотрудничества с Грузией в сфере энергетики. На переговорах в расширенном формате, где вместе с премьером и другими министрами присутствовал и министр энергетики Каха Каладзе, речь шла об обмене электроэнергией, для чего Иран и Грузия должны синхронизировать режим работы своих энергосистем, а также о поставках иранского газа Грузии.

Конкретные цифры на этом этапе ни одной стороной не называются, не сообщается и о том, с какими предложениями выступили на встречах представители правительства Ирана. Но в Грузии не исключают, что переговоры на эту тему, учитывая высокий уровень визита и состоявшихся в Тегеране встреч, будут продолжены.

Второй темой обсуждения стало развитие транзитного коридора Персидский залив — Черное море. Иран в последний период активно продвигает это направление и рассматривает его на различных международных встречах. Речь идет о двух возможных вариантах этого коридора — через Азербайджан и через Армению, причем, Грузия будет участником проекта в любом его варианте, так как именно через ее черноморские порты Иран намерен транспортировать свои грузы в Европу.

В отношении этого проекта тоже пока никакой конкретики нет. Скорее всего, переговоры продолжатся. И, не исключено, что в будущем по территории Грузии — через Армению или через Азербайджан — пойдут и иранские грузы.

Взоры Грузии на Иран могут объясняться и определенным снижением показателей торгово-экономического сотрудничества с доселе главным стратегическим партнером Грузии — Турцией. Спад объемов внешней торговли с Турцией начался в 2014 году и все еще продолжается. Если в январе-марте 2014 года объем внешнеторгового оборота Грузии с Турцией составлял $368 млн, спустя год он понизился до $361 млн, в январе-марте 2016 года достигал уже $342 млн, а по данным за январь-март текущего года этот показатель оказался ниже $331 млн.

Определенная напряженность в отношениях с Турцией в последний период чувствуется все больше. Периодические заявления турецких политиков относительно турецкой принадлежности Батуми и Аджарии вызывают беспокойство грузинской общественности. Особенно актуальной тема турецкого влияния в Аджарии стала в период перед парламентскими выборами 2016 года. Ее тогда поднял «Альянс патриотов Грузии», ныне имеющий шесть депутатов в парламенте страны.

«Руку Турции» ряд представителей общественности усмотрел и в тех беспорядках, которые вспыхнули в Батуми в начале марта 2017 года. Напомним, что ситуация в городе обострилась после того, как патрульный полицейский оштрафовал водителей за нарушение правил парковки. Свидетели этой процедуры выразили протест, который затем перерос в масштабную акцию протеста и беспорядки. Властям пришлось принять меры по разгону акций протеста, задержанию зачинщиков и наведению порядка. И хотя правящая партия открыто обвинила в организации «попытки переворота» своего главного оппонента — «Единое национальное движение» (активисты которого действительно поддержали участников батумских беспорядков), ряд экспертов не исключил, что эти беспорядки могли исходить из соседнего государства.

На фоне тех жестких мер, которые принимает нынешний президент Турции Эрдоган к политическим оппонентам, итогов референдума о конституционных изменениях и анонсированного референдума о восстановлении в Турции смертной казни грузинские политологи заговорили об отступлении нынешнего руководства Турции от линии реформатора Кемаля Ататюрка и даже предсказали возможное возвращение в эпоху средневековья. «Стремящуюся к Европе» Грузию такая перспектива не устраивает.

К тому же, Грузия заслужила от Турции еще одно «замечание». Касалось оно инициативы депутатов парламента Грузии объявить 12 августа Днем великой победы (в честь победы Грузии над объединенным войском сельджуков в Дидгорской битве 12 августа 1121 года). Как заявили грузинским СМИ депутаты-инициаторы этого законопроекта, посольство Турции по-дружески «попросило» (по другой версии — «потребовало») отказаться от этого намерения, так как эта битва для Турции — день ее поражения. По информации депутатов, по этой причине рассмотрение законопроекта в парламенте пока приостановлено. Посольство Турции в Грузии официального заявления на этот счет не распространило, никаких разъяснений не дало.

frank497 Тегеран

Замечания власти Грузии удостоились и от Ирана за то, что при прохождении паспортного контроля в Тбилисском международном аэропорту грузинские пограничники принуждали женщин из Ирана снять хиджаб. Претензии в связи с этим инцидентом высказал министр иностранных дел Ирана в ходе визита в Грузию 18 апреля этого года. На встрече с премьер-министром Грузии он, в частности, заявил, что власти Грузии должны проявлять уважение к иранским туристам. Пресс-служба правительства Грузии ничего об этом не сообщила, но информацию распространили иранские СМИ. Они же сообщили, что Георгий Квирикашвили пообещал главе МИД Ирана издать приказ о немедленном расследовании этого инцидента.

Спустя четыре дня после визита министра иностранных дел Ирана в Тбилиси премьер-министр Грузии и отправился в Тегеран, где в рамках официального визита провел встречи на высшем уровне — с вице-президентом, президентом и председателем Меджлиса Исламского Совета Ирана. Продолжилось ли обсуждение темы «хиджаба» в ходе этих встреч, неизвестно, но, по информации пресс-службы правительства Грузии, широко обсуждались перспективы развития взаимоотношений и сотрудничества в самых разных направлениях. А на встрече с председателем Меджлиса Исламского Совета Али Лариджани премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что его правительство считает отношения с Ираном «приоритетом очень высокого уровня».