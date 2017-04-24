



Vladimir Rodionov Связка из трех ракет РСД-10, подготовленных к уничтожению, полигон Капустин Яр, Астраханская область, 1 августа 1988 года

США необходим инструмент давления на Россию, с помощью которого Вашингтон сможет принудить Москву соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), находящийся на грани коллапса. Сохранение действия договора находится в интересах как США, так их союзников в Европе и Азии, однако битва ожидается непростой, пишет Стивен Пайфер в статье для The National Interest.

Читайте также: Нарушает ли Россия Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

По мнению бывшего посла США на Украине, занимавшего также прежде пост специального помощника президента США по вопросам России, Украины и Евразии при Совете национальной безопасности Стивена Пайфера, если администрация Трампа действительно хочет принудить Москву соблюдать взятые на себя обязательства — автор подчеркивает, что на данный момент вопрос стоит именно о «если», — ей необходим соответствующий рычаг давления. С помощью него Белый дом сможет продемонстрировать Кремлю, что военные и политические издержки нарушения соглашения перевешивают его преимущества.

В рамках подписанного в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым соглашения под запрет попадали все советские (российские) и американские крылатые и баллистические ракеты сухопутного запуска с радиусом действия между 500 и 5 тыс. 500 км. К июлю 1991 года обе стороны уничтожили почти 2 тыс. 700 ракет. Тем не менее к 2007 году российское руководство стало выражать озабоченность тем, что третьи страны начали разрабатывать подобные системы. Среди них Китай, Северная Корея, Индия, Пакистан, Иран и Израиль. Все эти страны обладали одной отличительной чертой — они ближе к России, чем к США.

Вместо того чтобы выйти из договора, отмечает автор, Кремль решил сжульничать, проигнорировав попытки администрации Обамы вернуть Москву в рамки соблюдения соглашения. Тогда многие в Вашингтоне стали говорить о том, чтобы Белый дом должен просто выйти из договора. Однако это не самый разумный пусть.

Ввиду обеспокоенности относительно источников и методов получения информации правительство США сделало достоянием общественности лишь незначительные сведения о нарушениях со стороны России, поэтому в случае выхода США именно на плечи Вашингтона ляжет основная вина за коллапс соглашения, а шаг Белого дома даст Москве возможность беспрепятственного разворачивать ракеты средней дальности. У Вашингтона же подобных планов нет.

Читайте также: Госдеп США и Пентагон обвинили РФ в нарушении договора о РСМД

Коллапс соглашения приведет к тому, что союзники США и другие страны Европы и Азии окажутся перед угрозой неограниченного числа российских ракет средней дальности. В отсутствие договора Москва может пойти на постройку новых ракет взамен старых. Провал договора — и продолжение нарушений со стороны России — будет иметь и другие последствия. Так, при таком развитии событий практически гарантированно ни один договор о контроле за вооружением не сможет получить необходимую для ратификации поддержку в Сенате.

Таким образом, если договор все же будет разорван, Вашингтону нужно будет приложить все усилия, чтобы всем было понятно, что ответственна за это Россия. Однако есть смысл попробовать заставить Кремль вернуться к соблюдению взятых на себя обязательств, и для этого потребуется рычаг воздействия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Некоторые, в том числе республиканцы из числа членов Сената, выступили за создание США собственных ракет средней дальности в качестве контрмеры против российских ракет. Несомненно, перспектива разворачивания баллистических ракет «Першинг-3» или новейших крылатых ракет в Европе заставит Кремль задуматься и напомнит российскому руководству, насколько им не нравились ракеты средней дальности в Европе в 1980-х года.

Однако прежде чем идти по этому пути, администрации и Конгрессу необходимо ответить на два вопроса. Во-первых, сможет ли бюджет Пентагона, и без того отягощенный различными целями, покрыть многомиллиардную программу создания новых ракет средней дальности?

Во-вторых, если эти ракеты и будут созданы, пойдет ли НАТО на их разворачивание? В 1983 году подобный шаг чуть не привел к распаду блока, поэтому нет оснований полагать, что разворачивание этих ракет окажется менее спорным. Если развернуть ракеты не удастся, тогда они будут размещаться на базе «Форт Силл» в штате Оклахома, откуда они не особо будут беспокоить Россию.

Иным вариантом, подчеркивает автор, станет развертывания простых вооружений на Европейском театре, которые не нарушают условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Например, ВВС США могут периодически держать бомбардировщики B-52 или B-1 на базе ВВС Великобритании и той или иной базе в Германии, а также разместить там ракеты класса «воздух — поверхность» с инерциально-спутниковым наведением и ИК-наведением на конечном участке траектории (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles) для возможного использования этими летательными аппаратами. Москве это вряд ли понравится.

Более того, ВМФ США могут увеличить число кораблей и субмарин, оснащенных неядерными видами вооружений, в Северном море и других водах в Европе. Наличие подводных лодок «Флорида» или «Джорджия» в таких портах, как Осло и Гамбург, привлечет внимание Кремля. К тому же ВМФ США может разместить на постоянное базирование в одном из европейских портов то или иное судно, несущее на борту крылатые ракеты.

Будучи сопряженными с гораздо меньшими издержками, такие меры не будут идти вразрез с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Они в большей степени будут приемлемы с политической точки зрения для Европы. Более того, США могут в кратчайшие сроки отказаться от них в случае соблюдения Россией условий договора.

Вашингтону также стоит рассмотреть и дипломатические меры. Так, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это соглашение между Вашингтоном и Москвой, однако ракеты средней дальности сухопутного запуска не могут достичь территории США, поэтому прямая угроза относится к Европе и Азии.

В свете этого правительство США должно пойти на взаимодействие со своими союзниками по НАТО и на Дальнем Востоке, такими друзьями, как Швеция и Финляндия, а также другими странами, вроде КНР, и дать им детальные сведения о нарушении со стороны России. Вашингтон должен подчеркнуть, что эти страны являются потенциальными целями для новой российской ракеты. Целью Белого дома должен стать перевод проблемы в многостороннюю плоскость, то есть повышения политического и дипломатического давления на Москву со стороны третьих стран, которые, как предполагается, не хотят столкнуться с новой угрозой своей безопасности.

Будет ли это иметь значительное воздействие на расчеты Кремля? Возможно. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует совершить визит в Россию в начале мая. В связи с этим Вашингтон должен попросить её сделать вопрос нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приоритетным в своей повестке дня встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Если не только США, но и другие страны будут выступать против нарушений Россией взятых на себя обязательств по договору, более вероятно, что Москва пересмотрит свои действия. США необходим рычаг давления на Кремль, чтобы заставить его соблюдать договор. Усиление группировки ВМФ и ВВС в Европе станет контрмерой, которая перевесит военные преимущества нарушений, тогда как подключение третьих стран повысит политические и дипломатические издержки для России.

Остается надеяться, заключает автор, что подобные шаги приведут Кремль к переоценке положительных и негативных сторон соблюдения договора. Успех принуждения России будет зависеть от того, создадут ли США и их союзники необходимый рычаг давления. Вероятность этого невелика, однако попытаться стоит.