



Ru.hemetal.com Золотая руда

В Иссык-Кульской области Киргизии очередной скандал — на днях местный губернатор Узарбек Жылкыбаев признался, что деньги из Фонда развития области вместо развития экономики, строительства школ и больниц, тратились на проведение праздничных и траурных обрядов.

Сколько именно денег было проедено и пропито на праздниках и поминках, оплаченных из средств Фонда не сообщается. Вероятно, речь идет о серьезных суммах — в год организация получала от рудника Кумтор по 400−450 млн сомов (около 6,3 млн долларов).

Michael Karavanov Золотоносный рудник Кумтор

Кумтор — крупнейшее месторождение золота в Киргизии. Разрабатывает его канадская компания «Centerra Gold Inc». Споры относительно распределения средств на нем ведутся практически все годы, пока он работает. Одним из требований ряда киргизских политиков и местных жителей было, чтобы рудник приносил пользу не только стране, но и Иссык-Кульской области в частности. После переговоров и согласований канадцы создали Фонд развития Иссык-Кульской области. Именно он с 2009 года получал отчисляемый золотодобытчиками на развитие области 1% от валового дохода Кумтора.

Золотодобытчики платили деньги. Решения о том, как их тратить принимали руководители Фонда, состоящие исключительно из граждан Киргизии. Канадцы предусмотрительно устранились от участия в распределении.

Всего с 2009 года в Фонд от деятельности золотодобывающего рудника поступило около 5 млрд сомов (74 млн долларов).

Упоминание суммы за 7 лет появилось в этой статье не случайно. . Инциденты, связанные с пропажей средств из Фонда развития Иссык-Кульской области, странными тендерами и неэффективным расходованием средств возникают регулярно.

2016 год — возбуждено уголовное дело по факту незаконной закупки на деньги фонда самосвалов. Руководство Фонда без проведения торгов купило технику, передало ее без арендной платы в пользование одному из общественных объединений. Далее главы нескольких районов области использовали закупленную технику для оказания коммерческих услуг.

2015 год — г енпрокуратура выявила , что ответственные сотрудники фонда присвоили средства, сэкономленные при ремонте детских садов, школ и больниц.

2013 год — «о бластная прокуратура выявила хищение 101 миллиона сомов из Фонда развития и возбудила по данному факту уголовное дело».

бластная прокуратура выявила хищение 101 миллиона сомов из Фонда развития и возбудила по данному факту уголовное дело». 2013 год — Фонд оплатил строительство спортзала в селе «Ак-Терек». Строительная кампания, получив деньги, построила лишь фасад здания, и сдала отчет о завершении рабо т.

2012 год — выполнявший работы на деньги Фонда «п одрядчик должен был заменить все окна в школе села Эшперово, но завершил только половину работы. По словам директора школы Назара Муратбека уулу, подрядчик перестал выходить на связь».

2011 год — правозащитники утверждают , что из Фонда идет хищение средства

Киргизский сом

Хроническая проблема Киргизии

История деятельности Фонда демонстрирует системную проблему касающуюся всей Киргизии.

Фонд развития работал 8 лет. За это время в стране неоднократно менялись президенты, премьеры, министры, руководители области и самого Фонда. Приходили новые люди, обещавшие навести порядок. При этом год за годом часть средств, предназначенных на развитие одной из красивейших областей Киргизии, продолжала разворовываться и проедаться.

Эта проблема свойственна не только конкретному Фонду — с подобными ситуациями сталкиваются по всей стране.

Госпредприятия демонстрируют неэффективность и убытки. Золотодобыча на подконтрольных государству рудниках оказывается нерентабельной, автодороги начинают разрушаться сразу после их постройки. Средства, выделенные по грантовым проектам пропадают по пути от грантодателя к конечным получателям. Гуманитарная помощь разворовывается по всей цепочке поставок. Зарубежные кредиты осваиваются с нарушениями — часть средств пропадает либо тратится неэффективно.

Как так получается и почему?

Объяснение сложившейся ситуации находится на поверхности. Киргизия поражена коррупцией, помноженной на некомпетентность менеджеров.

Ответственные лица не заинтересованы в существовании эффективной и прозрачной системы управления финансами. Зачем она нужна, если будет мешать воровать и брать взятки?

Признаки шальных денег в стране хорошо заметны. По дорогам вроде бы небогатой страны разъезжает множество дорогих автомобилей, игроки подпольных казино спускают десятки тысяч долларов. За высокими заборами видны особняки. «Золотая молодежь» делится в соцсетях фотографиями с элитного отдыха на далеких островах.

Все это великолепие соседствует с бедностью — разваливающимися школами, в бюджетах которых нет денег для обеспечения гигиены и санитарии, с острой нехваткой квалифицированных врачей и фельдшеров, с бедными районами, дети в которых, чтобы не голодать, вместо учебы вынуждены с детства работать. С пенсионерами, продающими на улицах последние вещи, для того чтобы выжить.

Возможно, часть бросающихся в глаза богатств была заработана честным путем — в Киргизии есть успешные, талантливые и честные бизнесмены. Еще часть средств могла быть получена за счет наркотрафика, проходящего через страну.

Остальное — деньги украденные из бюджета, либо полученные в качестве взяток.

Коррупционные схемы пронизывают жизнь киргизстанцев начиная с роддома и заканчивая кладбищем, — и там, и там за место нужно платить.

Система провоцирует людей давать взятки, для этого в стране сохраняются сложные и непрозрачные процедуры взаимодействия граждан с государством — это касается визитов в налоговые, оформления паспортов, пересечения границ и многого другого. Логика проста — «зачем тратить время и нервы? Лучше дай клерку/чиновнику/таможеннику денег, и все значительно упростится».

Действующая в Киргизии система управления органично включает в себя коррупционную составляющую. Распилы и освоения средств являются неотъемлемой ее частью. Шведский политолог Йохан Энгвалль, изучавший коррупционную систему Киргизии, охарактеризовал ситуацию в стране так:

«Коррупция для этого государства является не одной из проблем, с которой оно сталкивается, а самим что ни на есть способом госуправления»

Kgrk.kg Кара-Балтинский горнорудный комбинат, Киргизия

Низкие зарплаты как стимул к воровству

Низкие зарплаты в госструктурах — один из мощных стимулов, побуждающих людей искать дополнительный заработок.

Приведем несколько примеров: сотрудники поста весогабаритного контроля, в чью власть входит пропуск крупнотоннажного транспорта, получают 80$. Около 25$ зарабатывали лесники, обязанные бороться с браконьерами. Около 130$ — рядовые сотрудники налоговой службы.

Прожить на эти деньги в Киргизии одному сложно, прокормить семью и дать детям качественное образование — невозможно. В этих условиях выбор становится очевиден — либо дополнительная работа в свободное от основной работы время на износ, либо — воровство и вымогательство взяток. А может быть, и то, и другое.

В случае с высокопоставленными чиновниками ситуация схожа. Руководители министерств и ведомств получают 350—500$ в месяц.

Конкретный пример: руководитель всех таможенных подразделений страны, контролирующий миллиардные потоки, Азамат Сулайманов признал,что его заработная плата составляет 500$.

Широкие возможности

Низкие зарплаты чиновники компенсируют с помощью дополнительных доходов — взяток, лоббирования интересов бизнесменов, участия в распиле бюджетных средств. Чем более высокий пост занимает человек — тем больше должностей он может продать, и тем больший поток коррупционных средств он аккумулирует и передает «наверх». В некоторых случаях дополнительный доход может принести сотрудничество с иностранными структурами — за консультации или помощь по некоторым вопросам могут неплохо заплатить или свозить за рубеж.

Особо привлекательными для быстрого обогащения оказываются различные контролирующие органы. Несмотря на низкую зарплату, люди буквально рвутся работать там: кто-то покупает место, кто-то устраивается по блату через родственников. Особо желанными оказываются должности в судебных, налоговых, таможенных структурах, а также в ГАИ.

Удачно устроившись, некоторые демонстрируют поразительные успехи. В короткие сроки клерки, сотрудники контролирующих организаций или силовых структур покупают машины, а затем и квартиры.

За годы независимости система ценностей в киргизском обществе претерпела коренные изменения. Людей, успешно обогащающихся на госслужбе, в обществе уважают. Именно эти персонажи являются образцом успеха и жизненным ориентиром для части нынешних студентов столичных ВУЗов. Брать взятки, «правильно распределять тендеры» и просто воровать бюджетные средства становится нормой.

При этом коррупционная система в определенной степени стремится к эффективности. В стране действует система «кормлений» — заняв (а иногда и выкупив) должность, человек обязан регулярно приносить начальнику некую сумму. Остальное может положить себе в карман. Не можешь наворовать требуемые средства — уволен. Стал брать слишком много или «забыл» поделиться с руководством — арестован.

При этом надо помнить и о рисках — в случае сокращения штатов можно потерять купленное место без каких либо компенсаций. Аналогично с отставкой при роспуске правительства или силовой смене власти.

Попытки борьбы с коррупцией в Киргизии

Каждый президент Киргизии заявляет о намерении бороться с взяточничеством. Это же делает каждый из премьеров, губернаторов и глав спецслужб.

Эти выступления помогают получить 2 вещи — поддержку избирателей и деньги от зарубежных грантодателей. Поступившие на борьбу с коррупцией средства тратятся на конференции и круглые столы, где чиновники, берущие взятки, рассказывают о важности борьбы с коррупцией.

Через некоторое время деньги на борьбу с коррупцией заканчиваются, наступают будни и все возвращается в привычное русло. Реальная борьба и профилактика подменяются отдельными показательными акциями либо сведением личных счетов с оппонентами.

В Киргизии уголовные дела по коррупционным преступлениям чаще всего «сыплются» на стадии следствия и до судов не доходят. Впрочем, даже если дело и попадет в суд, то качественное его рассмотрение маловероятно. Ведь киргизские судьи тоже мало зарабатывают…

Порой, попытки добиться прозрачности и побороть коррупцию приносят парадоксальные результаты. Желание наладить контроль над сбором средств на экопосте при въезде в Иссык-Кульскую область обернулись провалом. Сотрудники пропускного пункта, бравшие плату с каждого автомобиля, желавшего въехать на территорию области, жаловались, что пост убыточен. Установленные в тестовом режиме камеры показали, что реальное количество собираемых денег было на порядок больше, чем было записано в отчетах. Чуть позже автоматизированная система «сломалась».

Власти закрыли экопост и ввели вместо этого сбор с автомобилей туристов при въезде в страну.

(сс) hja1306 Киргизия

Существование, но не развитие

С коррупционной системой госуправления государство может существовать долго — лишь бы в экономике хватало денег, часть из которых можно украсть.

В то же время подобная система обрекает любые попытки серьезной модернизации государства на провал. Пока государственная машина строится на коррупционном скелете, пока деньги и связи важнее компетентности и качества работы, страна не сможет совершить скачок в эффективности производства, привлечь инвестиции, внедрить современные технологии или повысить качество медицины и образования.

Отставание Киргизии от наиболее успешных стран мира будет нарастать до тех пор, пока киргизстанцы не наведут порядок и не перестанут воровать у самих себя.