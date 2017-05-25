Мухтар Аблязов бросает вызов президенту Казахстана
У нас в Казахстане Мухтара Аблязова всегда в неформальном общении звали «шахматист» и сравнивали с Наполеоном. Первое связано с любовью строить различные комбинации и схемы, второе с огромными амбициями и отчасти злопамятностью. Это сочетание вместе с весьма большим количеством денежных средств снова подвигло его на политическую борьбу против власти Казахстана.
20 апреля на своей странице в фейсбуке он создал две записи — «Заявление об организации общегражданского движения «Демократический Выбор Казахстана» и «Давайте вместе изменим наш Казахстан!».
Первая запись содержит программу реформ для Казахстана. Реформы носят социалистический и популистский характер, напоминая раннего Жириновского «каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки». Но набор вполне стандартный — он как раз вписывается в обычный набор, который хочет «простой народ». Особо хочется отметить следующие пункты:
- Борьба с коррупцией на всех уровнях власти
- Установление в Казахстане парламентской республики с однопалатным парламентом и всеобщими прямыми выборами. Парламент назначает премьер-министра и правительство
- Защита прав человека и освобождение политических заключенных. Отмена политически мотивированных статей и общая гуманизация Уголовного кодекса РК
- Значительное увеличение зарплаты учителям, врачам, служащим, а также пенсий и пособий (детских пособий, по инвалидности, по безработице и т.д.)
- Усиление защиты трудовых прав и свобод. Увеличение заработной платы в добывающих, перерабатывающих и других отраслях, исходя из стандартов стран-лидеров мировой экономики
- Запрет на приватизацию государственной земли
- Выделение государством всем гражданам 10 соток земли и долгосрочных кредитов сроком на 20 лет для строительства жилья. Предоставление государственных инвестиций для строительства необходимой инфраструктуры на этих землях
- Уменьшение налогового бремени и ликвидация бюрократических препятствий для развития малого и среднего бизнеса
Правда, несмотря на популистский характер обещаний (как совместить увеличение зарплаты и снижение налогов, запрет на приватизацию земель и раздачу 10 соток), популярности программа набрала не очень — всего 35 публикаций и 183 лайка. В общем, пока слабовато — не загорелся наш народ.
Дело в том, что многие люди не понимают — при всей внешней левой и популистской риторике про справедливость, социальную заботу, патернализм и прочее, казахстанец в душе все равно правый либерал. Главное для него добиться в жизни успеха для себя лично и чтобы государство как можно меньше лезло в его дела. Поэтому в фейсбуке тысячи людей пишут «Нет частной собственности на землю!», а полтора миллиона стоит в очереди на получение 10 соток земли в личную собственность для индивидуального жилищного строительства.
Вторым обстоятельством, играющим против этой программы, является личность их автора — все же очень трудно воспринимать тезисы о социальной справедливости от человека, у которого конфисковали 3 самолета, 106 машин, 20 вилл, 9 офисных зданий и около 1 000 квартир, и у него еще остались деньги. Такие дела.
Проведем классический SWOT-анализ, что сейчас представляет собой политическая деятельность и политический потенциал Мухтара Аблязова. Разберем, что сейчас играет в его пользу:
- Нахождение вне границ Казахстана и вне зоны досягаемости казахстанских властей.
- Наличие опытных сотрудников и отработанных технологий, которые он применял раньше.
- Наличие свободных денежных средств, которые позволяют вести хотя бы медийную борьбу и агитацию в социальных сетях.
- Обострение внутриэлитной борьбы в Казахстане, которое позволяет ему получать компромат от различных элитных групп, желающих насолить своим конкурентам.
- Происходящий в Казахстане экономический кризис, который усиливает недовольство властью.
- Ошибки той же власти, которые он может использовать для критики.
Ну, разумеется, кроме сильных сторон, есть и слабые и их намного больше, чем сильных:
- Плохая репутация самого Аблязова, который долгое время был частью властной верхушки и, мягко говоря, не отличается чистоплотностью.
- Отсутствие организационных структур внутри Казахстана.
- Аполитичность большинства населения Казахстана.
- Возможность агитации есть только через социальные сети и иностранные СМИ, вроде «Радио Азаттык», в связи с чем, охват будет очень маленький.
- Большинству политически активных граждан ясно, что усилия Аблязова — это не стремление изменить режим в стране, а банальное сведение счетов с его личными врагами. Участвовать в таком без денег и гарантий как-то глупо.
- Большинство сподвижников Аблязова имеют весьма неоднозначную репутацию и за счет этого очень уязвимы для критики.
- Власть имеет большой опыт в противодействии Аблязову, хорошо изучила его приемы, разработала контрпропагандистские мероприятия и придумать что-то новое против нее будет очень сложно.
Какими возможностями обладает Аблязов — что он может сделать в Казахстане и за его пределами:
- Вести пропагандистскую работу по ухудшению репутации Казахстана и его власти за рубежом.
- Вести оппозиционную агитацию, вербуя сторонников и политических активистов.
- Создать сетевую незарегистрированную структуру из нескольких десятков политических активистов, которые будут устраивать публичные акции протеста.
- Публиковать компромат на представителей казахстанской элиты.
- Путем агитации в социальных сетях сможет провоцировать конфликты внутри Казахстана. Ну, так скажем, есть такая небольшая, но вероятность.
Как видно, возможности Аблязова лежат в основном в области пропаганды, которая в обычном режиме не сильно эффективна, но может как-то повлиять на реальность в сочетании с еще несколькими факторами (ошибки государства, недовольство населения и т.д.).
Но, конечно же, вкупе с возможностями есть и угрозы:
- Снова тюремное заключение.
- Уменьшение количества подконтрольных денежных средств, в силу тех или иных причин.
- Жесткое противодействие созданию активистов внутри Казахстана.
- Умелая контрпропагандистская игра казахстанской власти.
- Инертность и отсутствие интереса со стороны общественности — все ограничится сугубо излияниями недовольства в Фейсбуке. Плюс экономика может пойти в рост и количество недовольных снизится.
В общем, проведенный SWOT-анализ показывает, что не так уж и опасен Мухтар Аблязов для действующей казахстанской власти, может даже и необходим, чтобы держать в тонусе и чтобы определенные части ее политической машины не расслаблялись, а также продолжались позитивные и либеральные перемены.
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