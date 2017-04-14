Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Путевые стены. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Октябрьская Кольцевая».

Открыта 1 января 1950 года. До 1961 года — Калужская. Название дано по расположенной рядом Калужской (Октябрьской) площади.

Архитекторы: Л.М. Поляков.

Николай Иванов ИА REGNUM Парные, расположенные друг напротив друга портреты советских воинов. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Парные, расположенные друг напротив друга портреты советских воинов. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Кованая решетка, за ней пространство, подсвеченное голубым, рядом два мощных светильника. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM А.М. Дамский. Бра. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (40 м). Пилоны облицованы серым мрамором. Путевые стены покрыты. Пол выложен серым и красным гранитом, по периметру центрального зала — узорчатая вставка из чередующихся полос черного и светлого мрамора. Своды украшены парными, расположенными друг напротив друга портретами советских воинов. Учитывая имеющиеся под портретами незаполненные таблички, это скорее всего конкретные герои. В торце зала кованая решетка, за ней пространство, подсвеченное голубым, рядом два мощных светильника. На пилонах бра работы А.М. Дамского. Вестибюль — купольный зал, в парусах купола — Ники с победными венками, с горнами в руках, в форме солдат Советской Армии. Они подсвечены колонноподобными светильниками. На арке входа — знамена и штандарты Советской Армии.

Николай Иванов ИА REGNUM Бра. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»