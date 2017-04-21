



«Большая тройка» в феврале 1945 года в Ялте

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский завершил двухдневный визит в Вашингтон, где он встретился с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и посетил ведущие американские аналитические центры. Это были первые переговоры Ващиковского с Тиллерсоном в двухстороннем формате, ранее они пересекались на полях международных форумов. Информации о самом визите пока мало. Как в Соединенных Штатах, так и в самой Польше, хотя Варшава обычно подчеркивает, что у нее с Вашингтоном «особые отношения», и она лучший союзник американцев в Европе. Однако можно сказать уже сейчас, что если оценивать релизы МИД Польши и комментарии министра польским средствам массовой информации по итогам переговоров с семантической точки зрения, то высказывания Ващиковского носят характер модальности недействительности с оттенком необходимости и долженствования. На США возлагается ответственность за польско-американские отношения и отношения Польши с некоторыми другими странами, но не объясняется, как на это реагирует сам Вашингтон.

В сообщении официального представителя МИД Польши об итогах визита говорится следующее. Разговор Ващиковского с Тиллерсоном был начат с обсуждения двустороннего сотрудничества в области безопасности, обороны и политики. Затем стороны перешли к экономике, в частности говорилось об энергетической безопасности. Также министры рассмотрели перспективы диалога в рамках НАТО. «Я говорил о том, что секретарь Тиллерсон имеет возможность посетить Польшу в ходе различных мероприятий — встреч в форматах «треугольника восточного фланга» (Польша — Румыния — Турция — С.С.), Вышеградской группы со странами Прибалтики и Северной Европы, «бухарестской девятки» (Болгария — Румыния — Венгрия — Словакия — Чехия — Польша — Литва — Латвия — Эстония — С.С.), — подчеркнул Ващиковский. — А президенты Трамп и Анджей Дуда могут увидеться в Брюсселе на заседании НАТО или в Польше на Вроцлавском форуме, который будет проходить параллельно со встречей группы G20 в Гамбурге». Во время беседы с руководством Атлантического совета глава МИД Польши упомянул также еще один польский геополитический проект, попытку создания «Троеморья» (от Балтийского моря до Черного и Адриатики), который станет «огромной возможностью для американских компаний».

Отсюда первый парадокс. Несмотря на то, что визит главы польской дипломатии в Вашингтон носил двухсторонний характер, встречаться один на один с американцами для Варшавы пока не вполне комфортно. Польша предлагает США втянуться в многосторонние форматы, каждый из которых отягощен значительным геополитическим обременением, что — и особенно — на юге, когда речь идет о «треугольнике восточного фланга» с участием Турции, что на севере с участием прибалтийских республик и скандинавских. Однако новая администрация Трампа до сих пор демонстрировала, что ее, во-первых, методологически интересуют двусторонние сделки, а не международные соглашения с большим количеством участников. Во-вторых, Белый дом обозначил и иную географию своих приоритетов — Ближний Восток и Азия (Китай, обе Кореи и Япония). Поэтому Варшава, чтобы привлечь к себе внимание Вашингтона, по идее, должна принимать участие в мероприятиях по ближневосточному урегулированию и азиатскому, чего на сегодня нет, и вряд ли Польша это потянет.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон и Витольд Ващиковский

Второй парадокс. Во время разговоров с американскими представителями, как передает польская радиослужба IAR, министр Ващиковский представил Польшу как страну, работа с которой оплачивается. По его словам, «у нас есть длинный список покупок, которые хотели бы приобрести. Часть из них мы думаем реализовать в Соединенных Штатах, потому что такое оружие производят только американцы. И здесь должны определиться американцы и должны, как можно скорее, пригласить министра обороны, который представит дополнительную информацию». Речь, судя по всему, идет о попытках Варшавы купить у американского концерна Raytheon батареи противовоздушной обороны Patriot. Впервые о таких планах было заявлено еще предыдущим польским правительством. В декабре 2015 года после вступления в должность новый министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил о невозможности выполнения соглашения, поскольку цена, которую запросил Raytheon, оказалась слишком высокой. В конце марта этого года Мачеревич подтвердил, что интерес к Patriot у Варшавы сохраняется в свете «растущей угрозы с Востока». Но это «угроза» для Польши, а не США, так что непонятно, почему «определяться» должны американцы и срочно вызывать польского министра в Вашингтон.

Третий парадокс. По сообщению Заграничной службы Польского радио, Ващиковский обратился к госсекретарю США с просьбой оказать помощь в расследовании смоленской катастрофы (крушение правительственного самолета с делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским в апреле 2010 года — С.С.) — от технической и юридической поддержки до оказания политического давления на Кремль. Как заявил министр, Варшава намерена оспаривать в Международном суде в Гааге итоги российского расследования этой трагедии. «Тиллерсон сказал, что, насколько ему известно, определенная информация уже передана предыдущей администрации. Однако надеюсь, что он посмотрит свежим глазом на эту ситуацию и сможет помочь», — добавил Ващиковский. Смоленская катастрофа является личным делом для президента правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Понятно, что пока он сам для себя не вынесет решение, что или кто погубил его брата, говорить о налаживании отношений между Варшавой и Москвой невозможно. Но почему за Польшу это должны делать американцы? Пока из слов главы польской дипломатии можно сделать вывод, что если США подтвердят непричастность России, то тогда с Москвой дела иметь можно, виза дана. А если нет, то в заморозке виновата будет не Варшава, а американцы, с них спрос.

U.S. Department of State Витольд Ващиковский в Вашингтоне

Польский публицист первой половины XX века Станислав Мацкевич, комментируя ход Тегеранской конференции с участием лидеров трех стран — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля — писал: «В делах польских Сталин выдвигает требования, с которыми не всегда хочет соглашаться Черчилль — решает Рузвельт и решает всегда против нас. Это тот Рузвельт, которым так бредил Сикорский и Миколайчик (руководили во время Второй мировой войны правительством Польши в изгнании — С.С.) и именем которого называют в стране улицы. Действительно, улицы с таким именем подходят, чтобы на них ставить потом памятники Сталину. Рузвельт сознательно хочет Сталину отдать Польшу, вообще связать Россию европейскими делами, чтобы иметь для США свободные руки на Дальнем Востоке». Сегодня американцы снова уходят на Восток, как Ближний, так и Дальний. А госсекретарь Тиллерсон на встрече министров иностранных дел стран G7 за день до посещения Москвы в середине апреля этого года задает риторический вопрос: «Почему американских налогоплательщиков должна интересовать Украина?» Но этот ареал можно расширить и продолжить — а должна ли американских налогоплательщиков интересовать и Польша? Для положительного ответа на этот вопрос Белый дом должен начать говорить с Варшавой в категории модальности действительности. Но США пока не до того.