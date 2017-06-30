



Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Гражданской войне в Сирии скоро пойдет шестой год. Она была и по-прежнему является настоящей гуманитарной катастрофой. Более того, на сегодняшний день война не ближе к своему разрешению, чем в самом начале, несмотря на отправку США сотен военнослужащих и миллиардов долларов помощи. Война может быть закончена не на условиях, навязанных извне, и только в рамках политического урегулирования, достигнутого теми, кому придется жить с его результатами, пишут Дэниэл Л. Дэвис и Джои Л. в статье для The National Interest.

Оба автора с 2015 года совершили многочисленные поездки по Сирии, в ходе которых были взяты интервью у различных сторон конфликта — от официальных лиц сирийского правительства до арабских и курдских группировок оппозиции. Полученные данные позволяют понять, почему усилия США не увенчались успехом.

Во-первых, крайне важно понять, что гражданская война в Сирии непохожа на американскую версию «севера против юга». Она больше схожа с головами гидры, сражающимися друг с другом. Около двух месяцев назад Джои Л., профессиональный фотограф и кинорежиссер, проживающий в Бруклине, Нью-Йорк, провел время в рядах Демократических сил Сирии (ДСС), осуществляющих операцию «Гнев Евфрата», целью которой является окружение и изоляция сирийского города Ракка.

Фотограф отмечает, что после захвата Аль-Твелы, населенного пункта, расположенного к северу от Ракки, он заметил нарисованную баллончиком эмблему «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — крупнейшей исламистской оппозиционной группировки в Сирии, получающей финансирование со стороны Турции и сражающейся по одну сторону со многими мятежными формированиями. Если этот населенный пункт находился в руках ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении двух лет, то как туда могла попасть эта эмблема, задался вопросом фотограф, на что командующий подразделением заявил, что эти вооруженные формирования «ничем друг от друга не отличаются».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

Такое мнение вполне понятно, поскольку группировки вроде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и некоторые другие, относящие себя к Свободной армии Сирии (САС), возможно, сегодня и сражаются друг против друга, но идеологически их очень сложно разделить. Так, неоднократно эти группировки сражались на одной стороне против войск ДСС.

Оппозиционные силы, действующие за пределами подконтрольных ДСС территорий, на сегодняшний день напоминают «сборную солянку» мятежных групп, конкурирующих за главенство в регионе. Так, одни исламистские группировки могут объединяться друг с другом против общего врага, однако очень скоро оказывается, что впоследствии они сражаются друг против друга.

Замечания командира одного из подразделений в рамках операции «Гнев Евфрата» были поддержаны и командующим одной из группировок в рядах САС — «Бригаде мучеников». По его словам, командующие подразделения САС и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягают на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке. Его группа не согласилась и стала противодействовать исламистам, после чего ему и его бойцам пришлось бежать. Позднее он стал воевать вместе с курдскими Отрядами народной самообороны.

Во-вторых, несмотря на то, что думают некоторые, САС — лишь бренд, а не однородное движение. В начале конфликта существовали сотни группировок, сформированных в качестве реакции на репрессивный характер «режима» Башара Асада. Часть из них была патриотически настроена, часть — пыталась воспользоваться распадом государства для своего обогащения.

Несмотря на хаотичность гражданской войны в Сирии, вызванной постоянно меняющимися альянсами в среде противников «режима», основное затруднение представляют различные и столь же несравнимые друг с другом иностранные державы, поддерживающих их: Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Турция и США. На данный момент можно наблюдать стычки между поддерживаемыми Пентагоном формированиями внутри ДСС, а также поддерживаемыми ЦРУ группировками из числа участвующих в возглавляемой Турцией операции «Щит Евфрата».

Для разрешения сирийского конфликта необходимо прежде всего признать, что он не может быть окончен с помощью военных средств. Решение может последовать только изнутри. Вашингтон должен признать, что смена режима является стратегией поражения, которая очевидным образом не работает. Вместо этого США должны пойти на инвестиции политического капитала с целью помочь различным группировкам найти вариант решения, прежде чем отправлять больше оружия и предоставлять обучение. Нельзя тушить пожар керосином.

В свою очередь, ФБР, ЦРУ и другие подразделения министерства внутренней безопасности США должны прилагать все усилия, чтобы угрозы, исходящие из Сирии, не проникали в США. Из групп в Сирии наиболее способными уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по всем признакам, являются курдские и арабские подразделения ДСС.

За прошедшие шесть лет политика США в отношении Сирии, как и по большей части везде на Ближнем Востоке, стала настоящим провалом, и связано это с тем, что она опасным образом отклонилась от какой-либо четкой стратегии, не говоря уже о важных национальных интересах США, а также полагалась почти исключительно на военные инструменты для достижения каких-то неопределенных целей. Таким образом, давно пришло время отбросить нерабочий подход и найти новую стратегию.