



ИА REGNUM Резиденция губернатора Свердловской области

На Урале наступает новый этап борьбы за голоса избирателей на предстоящих выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре 2017 года. И несмотря на то, что до официального старта кампании ещё далеко, основные претенденты и конкуренты в борьбе за высокий пост уже обозначили свои амбиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О своём намерении участвовать в выборах губернатора в качестве кандидата заявил исполняющий обязанности главы Свердловской области Евгений Куйвашев. Он же был губернатором на протяжении последних пяти лет с мая 2012 года. Также о своих амбициях заявил глава Екатеринбурга — председатель городской думы с осени 2013 года Евгений Ройзман. Именно борьба этих кандидатов, по мнению многих политологов, станет определяющей для всей кампании.

Региональное отделение «Единой России» намерено провести в мае предварительное голосование по кандидатам от партии, но скорее всего эта процедура станет формальностью, а к началу официального старта кампании, который будет дан в начале июня 2017 года, от партии власти будет выдвинут именно Евгений Куйвашев. В свою очередь, Евгений Ройзман, у которого не заладились переговоры с «Партией пенсионеров за справедливость» (ППЗС), вполне вероятно, что выдвинет свою кандидатуру от партии «Яблоко». При этом, по мнению политика и экс-руководителя ППЗС Евгения Артюха, екатеринбургский градоначальник является сильным кандидатом и легко преодолеет муниципальный фильтр.

«Я ради интереса звонил в муниципалитеты депутатам, которых знаю. И практически в каждом, куда я позвонил, есть те депутаты готовые отдать за Ройзмана подписи для преодоления муниципального фильтра», — сообщил Евгений Артюх.

И действительно, Евгений Ройзман опытный публичный политик, который умеет подать себя практически перед любой аудиторией, умеет говорить простым языком и писать складные тексты о проделанной работе. В этом смысле у него проблем с пиаром не возникнет. Чего не скажешь про Евгения Куйвашева, который всегда был «кабинетным» политиком и не имеет богатого и положительного опыта общения с простыми избирателями. Потому, скорее всего, расчёт будет на административный ресурс, который представит и «Единая Россия» и который есть у него самого, как у исполняющего обязанности главы региона. Но хватит ли его?

Все мы помним выборы мэра Екатеринбурга, на которые областная и городская команды, заключив перемирие, выдвинули единого кандидата — Якова Силина. Тем не менее даже объединёнными усилиями властям Свердловской области и Екатеринбурга не удалось победить на выборах, и главой города был избран Евгений Ройзман. Было много версий того, почему предвыборная кампания Якова Силина была провалена, но главное то, что, как и в 2013 году её будут вести и контролировать практически те же самые политики и политтехнологи. Сделают ли они верные выводы из собственных ошибок?

Более того, против Евгения Куйвашева может быть использовано то, что он возглавлял регион с 2012 года. Это значит, что он не только имеет в заслугах достижения Свердловской области в социальной, экономической и иных сферах, но и несёт ответственность за все минусы и просчёты. И скорее всего это будет использовано его основным конкурентом Евгением Ройзманом, который ещё в 2016 году заявлял, что пойдёт на выборы губернатора Свердловской области, только если одним из кандидатов будет Евгений Куйвашев. То есть, он уже тогда ясно дал понять, что его основной мотив — это желание не пустить на новый срок действующего главу региона. То есть в отличие от других вероятных кандидатов главы уральских «справедливоросов» Александра Буркова и руководителя регионального отделения партии «Патриоты России» Сергея Ярутина, Евгений Ройзман будет для Евгения Куйвашева бескомпромиссным и «недоговорным» кандидатом.

Сможет ли команда Евгения Куйвашева зеркально отработать по «заслугам» Евгения Ройзмана на посту градоначальника? Скорее всего, что нет. Дело в том, что в Екатеринбурге двуглавая система управления. И если у Евгения Ройзмана как у главы Екатеринбурга — председателя городской думы фактически только представительные функции, то реальные рычаги власти, связанные с решением городских социальных и экономических вопросов в руках у главы администрации Екатеринбурга, сити-менеджера Александра Якоба.

На фоне таких раскладов Евгений Артюх убеждён, что выборы губернатора в Свердловской области пройдут показательно открытыми и честными, в знаковом и важном регионе с высоким уровнем политической культуры, чтобы поднять доверие избирателя к институту выборов как таковому в преддверии выборов президента России в 2018 году. А проведение выборов в таком формате, по мнению политика, является инициативой администрации президента, а не региональных властей.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Политолог Алексей Швайгерт также не исключает неформальную поддержку администрации президента сильных местных политиков.

«Я бы не стал скидывать со счетов и конспирологический сценарий, когда Ройзман может быть вписан в большую президентскую игру 2018 года, в которой может принять участие не как мэр Екатеринбурга, но как экс-кандидат в губернаторы или, при определенных усилиях, как губернатор Свердловской области», — считает Алексей Швайгерт.

Таким образом, выборы губернатора Свердловской области, скорее всего, пройдут в напряжённой обстановке из-за бескомпромиссного противостояния между основными кандидатами Евгением Ройзманом и Евгением Куйвашевым, а результат кампании может стать непредсказуемым. И если версия того, что данные выборы рассматриваются как вероятная модель предстоящей в 2018 году федеральной кампании, то они будут находиться под пристальным вниманием Москвы, и учитываться и характер предвыборной гонки и то, какая в конечном итоге будет явка избирателей в день голосования.