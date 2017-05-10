Разговоры о выходе универсала Lada Vesta начались еще до старта производства седана. И это было не случайно, ведь в планах развития этот автомобиль был уже заложен. Да, сместились сроки выхода на рынок, но на то, надеемся, были веские причины. В данной публикации ИА REGNUM собраны все известные на данный момент факты об этой новинке, об универсале Lada Vesta.

Пресс-центр ОАО «АВТОВАЗ» Lada Vesta Cross Concept

Пресс-центр ОАО «АВТОВАЗ» Lada Vesta Cross Concept

Впервые, но только в кроссовом исполнении, универсал Lada Vesta был представлен на московском OFFROADSHOW 2015. Произошло это в августе 2015 года, за несколько месяцев до старта продаж седана. Стоит признаться, что внедорожный обвес и фирменный цвет концепта очень подходили автомобилю в этом кузове. И даже в самой компании всерьез рассматривался вопрос о выводе только кроссовой версии, а не простого универсала. Позже от этого отказались. Теперь на рынок выйдет как просто универсал, так и вседорожная версия. Все, что вы прочтете ниже, будет относиться к этим двум моделям, за исключением того, что кросс будет облачен в обвес из некрашеного пластика и будет иметь более внушительный клиренс, что будет достигнуто настройками подвески и колесами большей размерности.

Платформа универсала Lada Vesta базируется на платформе седана Vesta. Изменения, что естественно, затронули размеры кузова, остекление и линию наклона крыши. Относительно элементов освещения, а именно задних фонарей, ничего не поменялось, они остались прежними. Такой унифицированный подход позволил в более короткие сроки внедрить изменения и оптимизировать инженерные и производственные затраты. Всего, относительно седана, универсал получил около 300 изменений в конструктивной части. О дополнительных опциях и новых решениях, которые позволят развести седан и универсал, будет написано чуть ниже.

Пресс-центр ОАО «АВТОВАЗ» Lada Vesta Cross Concept

От кузова перейдем к силовым агрегатам. Вполне логично, что линейка комплектаций универсала будет включать в себя два мотора и две трансмиссии, это двигатели 1,8 литра, мощностью 122 л. с и 1,6 литра, мощностью 106 л.с. Для нового поколения моделей с Х-дизайном производитель отказался от слабых моторов еще при появлении Весты и Иксрея.

Для универсала Весты будет предложено две коробки — МКПП 5 ступеней и наделавший шума «робот». Продажи, скорее всего, начнутся со средних комплектаций, но это не более чем предположение, основанное на опыте маркетинговых акций разных производителей, АВТОВАЗ — не исключение. Задержавшись на моторах для универсала, можно сказать, что двигатель мощностью 122 л. сс крутящим моментом 170 НМ (в 106-сильном 148 НМ), в разработке которого принимала участие английская фирма RICARDO, будет предлагаться в более топовых комплектациях, как и на седане. Но дело не только в отработанном маркетинговом решении. Более мощный мотор имеет меньшую локализацию. Посудите сами, на данный момент на АВТОВАЗе для этого мотора выпускаются: головка блока цилиндров, крышка головки, корпус подшипников, блок цилиндров, коленчатый вал и масляный картер. Другими словами, он банально дороже 106-сильного двигателя. Но не стоит думать, что перечисленные комплектующие это и есть весь процент локализации. Ряд других элементов производится в России, но общая локализация мотора все равно не превышает 50%.

Вернемся к моменту презентации кроссовой версии универсала. Тогда, а у «руля» бренда Lada стоял БуАндерссон, были озвучены жесткие сроки выхода новой модели на рынок. Произойти это должно было через год после старта продаж седана Весты, а значит в ноябре 2016 года. Этого, как мы видим, не произошло. Нет Бу Андерссона, нет жестких сроков.

Пресс-центр ОАО «АВТОВАЗ» Lada Vesta Cross Concept

Но ИА REGNUM, основываясь на данных собственных источников, писало о предварительном старте производства. Это произойдет 30 июня 2017 года. А вот старт продаж, по возобновленной российской традиции, снова размазан — это сентябрь или октябрь 2017 года.

После старта производства и до конца года на Lada Ижевск планируют выпустить порядка 6 000 автомобилей в этом кузове (универсал и кроссовый вариант исполнения). Общий же годовой объем, который указывался в корпоративном издании АВТОВАЗа, составит 20 000 автомобилей.

Для новых моделей будут предложены и новые цвета. Всего их будет не более двух. Это стало доброй традицией Lada. Такое можно было наблюдать на Весте и Иксрее.

Что касается нововведений, которые получит именно универсал в исполнении кросс, о которых ИА REGNUM уже писало, то это будут задние дисковые тормоза, новая приборная панель, датчик давления в шинах. Кроме этого не исключено появление кнопки открывания пятой двери. Из всей линейки Lada такое есть только на XRAY. Некоторые из перечисленных новшеств со временем могут перейти на универсал, а потом на топовые комплектации седана Весты. В этом кроется не то чтобы хитрый замысел, а вполне понятный инструмент. Как в целевой аудитории развести эти два автомобиля? Сделать один более оснащенным.

Закончить эту публикацию стоит указанием цены на универсал. Конечно она ориентировочная, но озвученная президентом АВТОВАЗа, Николя Мором в день старта производства Весты на АЗИЯ АВТО (Казахстан). Николя Мор сказал, что универсал будет стоить около 800 000 рублей.

Представитель Lada так характеризует новинку.

Александр Бредихин, Начальник управления по маркетингу ПАО «АВТОВАЗ»:

"Изучив рынок и потребительские предпочтения, мы поняли, что существует большой спрос на кроссоверы и автомобили с многофункциональным кузовом. Подобные результаты помогли нам определиться с выбором следующего автомобиля в семействе LADA Vesta — это LADA Vesta SW Cross/ LADA Vesta SW. В сегменте В, где представлены наши модели, подобного предложения сейчас нет».