



Иван Шилов ИА REGNUM Армия КНДР

Очередной точкой колоссального напряжения в нашем неспокойном мире стал Корейский полуостров. Целую неделю мир со страхом и интересом наблюдал за тем, нанесут ли США превентивный удар по вооружённым силам КНДР, в том случае, если Северная Корея проведёт очередные ядерные испытания, приуроченные к 105-летию Ким Ир Сена. Ситуация выглядела еще более взрывоопасной в связи с заявлением о том, что авианосец США «Карл Винсон» выдвинулся к берегам Корейского полуострова. Причем эта информация была распространена почти сразу после американского удара по сирийской авиабазе «Шайрат», на фоне чего жесткая риторика Дональда Трампа и его администрации воспринималась достаточно серьезно. В итоге 16 апреля, почти сразу после военного парада в честь всё того же Ким Ир Сена, США на различных официальных уровнях заявили, что будут оказывать политическое и экономическое давление на Пхеньян, оставив возможность удара по КНДР только на тот случай, если северокорейские ракеты будут запущены по территории Японии или Южной Кореи. Но, несмотря на это, южнокорейские СМИ распространили информацию о том, что группировка американских военно-морских сил (ВМС) у Корейского полуострова скоро достигнет беспрецедентных трех авианосных ударных групп, якобы к «Карлу Винсону» скоро присоединятся авианосцы «Рональд Рейган» и «Нимиц». Что же происходит на самом деле и каковы могут быть последствия в том случае, если руководство США всё-таки решит нанести удар по КНДР?

Реальная угроза войны или «голливудский боевик» для Китая?

Все вышеуказанные слухи были поставлены под серьезное сомнение авторитетным американским изданием Defense News, которое сообщило 17 апреля о том, что авианосец «Карл Винсон» в реальности участвует в учениях с ВМС Австралии в Индийском океане, находясь примерно в 3500 милях от корейских берегов. Понятно, что путь до Корейского полуострова займет не одну неделю. Информация же о том, что еще два авианосца будут направлены к корейским берегам, и вовсе с уверенностью опровергается. Естественно, возникает закономерный вопрос — чего же хотело добиться американское руководство?

По-видимому, весь этот «спектакль» был разыгран даже не для Северной Кореи, которую подобными угрозами «продавить» практически невозможно, а для Китая, который является теневым покровителем КНДР. Этот вполне объясняет и тот факт, что удар по Сирии был нанесен во время встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Вероятно, американское руководство всячески пытается усилить свои позиции с целью получить максимум от переговоров с Китаем (а в случае с ударом по Сирии, и от России). Правда, в случае с угрозами нанести удар по КНДР эффект может быть и обратным, ведь задумка явно не сработала.

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Неядерный удар США по КНДР может привести к сотням тысяч жертв в Южной Корее и Японии

Северная Корея обладает огромной армией — её численность доходит до 1,2 миллиона человек. Технически она, конечно, заметно устарела, однако даже того количества и качества ствольной и реактивной артиллерии (до 15 000 и 5000 единиц соответственно) достаточно для того, чтобы очень быстро превратить в руины столицу Южной Кореи Сеул, который находится менее чем в 50 км от границы. И это мы еще не говорим о более чем 1000 имеющихся ракет малой и средней дальности, часть из которых может обрушится и на японские города.

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К тому же доподлинно неизвестно, смогли ли северокорейские ученые уже создать ядерную боеголовку, которую способны нести имеющиеся в арсенале Пхеньяна ракеты. Если смогли и произведены хотя-бы 5−10 таких изделий, то потери союзников США будут поистине ужасны. Даже итоговая военная победа не сможет придать смысл такому количеству погибших, а другие союзники Вашингтона явно будут не в восторге от того, в какие авантюры их «большой брат» может втягивать своих ближайших партнёров.

С другой стороны, чем больше времени проходит, тем больших успехов достигает северокорейское ракетостроение. Уже созданы двухступенчатые твердотопливные ракеты средней дальности, явно идут работы по созданию средств прорыва систем противоракетной обороны (на последнем параде были показаны ракеты семейства Р-17 SCUD с управляющими поверхностями). Понятно, что с течением времени военное решение северокорейской проблемы для США будет всё более сложной задачей. По сути, уже сейчас единственным способом для США и их союзников одержать военную победу над КНДР без огромных потерь является превентивный ядерный удар по большому количеству целей. Понятно, что такой варварский сценарий не вписывается в современный мировой уклад (по крайней мере, пока).

КНДР надо было «бомбить» «Сникерсами», голливудскими фильмами и жевательной резинкой?

Вероятнее всего, изначально выбран неправильный путь борьбы — изоляция КНДР с помощью тяжелых экономических санкций скорее имеет обратный эффект и сплачивает народ вокруг имеющегося режима. В том случае, если бы с Северной Кореей выстраивали бы хорошие отношения (пусть даже и неискренне) и продвигали бы там западную культуру, то имеющийся авторитарный режим через некоторое время, скорее всего, потерял бы власть сам. Возможно, многие властные круги в мировом сообществе даже устраивает некая страна, которую можно на некоторый период времени объявить «мировым злом», и занимать умы людей этой искусственно созданной проблемой.