Всякий раз, когда Северная Корея осуществляет запуск ракеты или идет на другие военные действия, эксперты по этой стране обсуждают, было ли это сделано в качестве сигнала Вашингтону или просто стало испытанием нового вида вооружения. Удар США по Сирии, осуществленный администрацией Трампа в ответ на якобы совершенную официальным Дамаском химическую атаку в провинции Идлиб, стала темой тех же разговоров, пишет Брюс Клигнер в статье для The National Interest.

(stephan) Флаги КНДР

Было ли решение Трампа применить военную силу единичным случаем наказания за нападение, как считает автор, совершенного «режимом» против мирного населения Сирии, началом попытки смены режима в Сирии или более широкой инициативой Трампа по «предотвращению и сдерживанию распространения и применения смертосного химического оружия», на этот момент неизвестно. Однако очевидно, что удар по базе «Шайрат» стал сигналом другим странам, которые игнорируют решения Совета Безопасности ООН. Сам глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон заявил, что удар стал предупреждением другим государствам, в том числе Северной Корее, о том, что в случае если та или иная страна представляет собой угрозу, высока вероятность ответа со стороны США.

Тем не менее неясно, сигналом о чем стал удар по Сирии. Послал ли Трамп сигнал о том, что он пойдет путем более активных односторонних действий — необязательно военных — в отношении ядерной и ракетной программ Пхеньяна, вместо того чтобы бесконечно колебаться подобно Бараку Обаме? Обещание Трампа пойти на односторонние шаги для решения северокорейской проблемы, если её не «решит Китай», может означать отход от постепенной политики Обамы, заключавшейся во введении санкций против того или иного лица или ведомства КНДР после очередной провокации, при этом нарушения КНР не замечались.

Или нанося удар по Сирии, Трамп давал понять, что он готов пойти на военные действия, чтобы не дать северокорейскому режиму завершить программу создания межконтинентальной баллистической ракеты, наличие которой будет означать подверженность США удару? Ранее администрация Трампа заявила, что президент США встанет между Пхеньяном и его ядерным потенциалом.

Высокопоставленный чиновник выступил с грозным предупреждением о том, что «время вышло и теперь рассматриваются все варианты» решения проблемы ядерной и ракетной программ Северной Кореи. После саммита Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином глава американской дипломатии Рекс Тиллирсон отметил, что «председатель Си четко понимает и, я думаю, согласен, что ситуация обострилась и достигла определенного уровня угрозы, в связи с чем должны быть приняты меры».

Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер пошел дальше, заявив, что обладание Северной Кореей ядерным потенциалом «неприемлемо, поэтому президент попросил нас подготовить ему полный список по устранению угрозы американскому народу и нашим союзникам в регионе». Разворачивание авианосной группы поблизости от Корейского полуострова лишь повысило вероятность того, что США готовят удар по объектам Северной Кореи, имеющим отношения к ракетной программе.

Основная проблема с подобными сигналами состоит в том, что их эффективность не столь велика в случае их неоднозначности, в результате чего их можно неправильно интерпретировать или просто проигнорировать. Пхеньян отреагировал на удар США заявлением о том, что «случившееся в Сирии является очередным горьким уроком того, что защититься от империалистической агрессии можно только, если обладаешь собственной силой», а также что «это в миллионный раз доказывает, что наше решение укреплять наши силы ядерного сдерживания было правильным выбором».

КНДР неоднократно обещала никогда не отказываться от своего ядерного оружия, в противном случае она оказывается подвержена нападению США. Лидер страны Ким Чен Ын заявил в 2013 году, что Пхеньян «никогда не должен забывать уроков Балканского полуострова и Ближнего Востока, которые не смогли обзавестись сильными средствами защиты и стали впоследствии жертвами агрессии».

Трамп лишь воспользовался «красной чертой», прочерченной в 2012 году Обамой, нанеся удар по базе ВВС Сирии, с которой, как утверждается, была совершена химическая атака. Тем не менее, а провел ли Трамп собственную «красную черту» в отношении разработки КНДР межконтинентальной баллистической ракеты? Белый дом предупредил, что Трамп «дал четко понять», что он может пойти на «решительные и соответствующие» шаги, как было в случае с Сирией.

Хотя «режим» Башара Асада и представляет страшную угрозу, по мнению автора, для сирийского народа, риск соседним странам от него незначителен. Со своей стороны, КНДР способна, считает автор, на контрудар по Южной Корее и Японии с использованием ядерного, химического, биологического и простых видов вооружения, что поставит под удар миллионы жизней. Удар США по производственной или испытательной инфраструктуре, входящей в состав ядерной и ракетной программ КНДР, может стать причиной полномасштабной войны, жертвами которой станут сотни тысяч человек.

На фоне обострения ядерных и ракетных угроз КНДР, все активнее ведется обсуждение превентивного удара союзников. Так, Сеул разработал независимые планы нанесения превентивных ударов и получил оружие, способное противодействовать оружию массового уничтожения Северной Кореи. Глава Минобороны Республики Корея заявил в 2016 году, что Сеул может пойти на военные шаги, если Пхеньян «продемонстрирует признаки» нападения на Южную Корею. В свою очередь, Пхеньян пообещал, что он нанесет превентивный удар, если США пойдут на такой шаг по отношению к КНДР.

Та или иная страна может неправильно понять намерения другой стороны, тем самым еще больше обостряя напряженность, подогревая кажущуюся необходимость идти на эскалацию и повышая риск военных просчетов, в том числе превентивного удара. Угрозы Трампа могут подлить масла в огонь или привести к тому, что США будут считать «бумажным тигром». Неопределенность действий США, а также напряженность на Корейском полуострове и последствия военных столкновений носят все более высокий характер.