



Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Когда П. Порошенко засобирался в Лондон, в качестве ударного пункта его пребывания там было указано участие в конференции в «Chatham House» (Королевский институт международных отношений) «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии». Позже программа «обросла» переговорами с премьером Британии Т. Мэй, министрами ее правительства, британскими парламентариями, встречей с представителями деловых кругов и др. Но даже всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы придать президентской поездке содержательный и осмысленный вид. Подавляющее большинство наблюдателей в Киеве не могли скрыть своего полнейшего недоумения относительно ее целесообразности. С разных сторон посыпались каверзные вопросы, язвительные ремарки. Дело дошло до шуток на грани приличия. В одной из них обыгрывался брифинг в Администрации президента накануне его отъезда: «— Верно ли, что у Порошенко запланирована встреча с Терезой Мэй? — Да, мы позвонили в Лондон, и наш вопрос, можно ли организовать встречу шефа с кем-то из высоких чинов, нам ответили: «May be!», что означает — «Будет Мэй!». Другая версия звучала убийственно: П. Порошенко едет к Т. Мэй, чтобы, пожав ей руку перед камерами, показать, что он пока еще рукопожатный. Потенциальные комментаторы со стороны «жениха» в ответ предпочли отмолчаться.

Кому-то из экспертов пришло в голову, что главная цель этой поездки — военно-техническое сотрудничество. Такое предположение, безусловно, имеет право на жизнь, но вызывает серьезные сомнения. Оно основано на теоретической модели, предполагающей, что глава государства в ходе переговоров с зарубежными партнерами продвигает интересы своего государства. П. Порошенко к ней не имеет отношения. Он всегда продвигал только собственные интересы и самого себя. Именно поэтому зарубежные вояжи президента П. Порошенко никогда не отличались результативностью. Внешняя политика — прямое продолжение, отражение политики внутренней. Если в Украине после «майдана» отсутствует последняя, откуда взяться первой? Новая поездка первого киевского лица в Великобританию в этом отношении представляется весьма показательной. Первый день визита это подтвердил, начавшись почти по В. Шекспиру: много шума из ничего. Встречу с представителями британских деловых кругов президент Украины использовал для того, чтобы рассказать об украинских — Господи, прости и помилуй! — реформах. То есть, иначе говоря, ни о чем. Реформ-то никаких как не было, так нет, не будет, и при нынешней власти не может быть. С другой стороны, о чем было говорить? Не о светлом же «европейском» будущем для Украины и о его британских гарантиях заводить речь в стране, которая после решения о выходе из Евросоюза вот-вот начнет вспоминать о своем славном европейском прошлом? Опыт европейской интеграции Великобритании мог бы стать для Киева уроком: идти в объединенную Европу, чтобы потом, хорошо подумав, убраться восвояси.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Накануне приезда П. Порошенко Т. Мэй объявила о решении назначить досрочные парламентские выборы. Реальная тема для обсуждения с гостем из Киева, вроде бы, обозначилась сама собой. Только, вот, незадача: гость вряд ли захочет об этом говорить. Для него, в отличие от Т. Мэй, любые намеки на досрочные выборы это как минимум «терроризм». Ну, а как максимум — само собой разумеется, «агрессия России». Впрочем, досрочные выборы могут все-таки пригодиться. Т. Мэй была против их проведения в своей стране, но вдруг объявила о том, что они состоятся. П. Порошенко на всех углах не устает повторять, что не допустит досрочных избирательных кампаний в Украине. Так что, взять и передумать, как это сделала Т. Мэй, именно в Лондоне было бы с его стороны небанально.

В формулировке темы конференции, на которую отбыл П. Порошенко, содержится слово «лидерство». О лидерстве президенту Украины известно не понаслышке. Хотя бы потому, что сам себя он неоднократно без ложной скромности причислял к кругу «мировых лидеров». Увы, кроме него самого, никто в мире эту точку зрения не разделяет. Вот и на недавнюю встречу двух гигантов глобальной политики Д. Трампа и председателя Си пригласить третьего «великого» (ха-ха-ха!) — П. Порошенко — никому в голову не пришло. А он мог бы пару тортов «Roshen» с собой прихватить, дать им попробовать. Тогда бы Д. Трамп понял, как он ошибается, рассказывая, что на десерт угощал гостя «самым замечательным шоколадным тортом».

Новая ипостась П. Порошенко, о которой идет речь, правда, не имеет к лидерству ни малейшего отношения. Как, впрочем, и к учености, которую он едет в Лондон демонстрировать. Новая ипостась украинского президента еще хуже, чем все предыдущие: клиент-лох, которого, как малого ребенка или слепого котенка, разводят лоббисты, обещавшие помирить его с Д. Трампом и организовать встречу с ним. Американскую лоббистскую кампанию люди П. Порошенко наняли по его личному поручению для того, чтобы добиться встречи с Д.Трампом. Лоббисты же, как люди ушлые, вставили в контракт пункт, предусматривающий «улучшение международной репутации клиента». Вот, теперь и закрывают финансовый отчет по первому кварталу 2017 года лондонской конференцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Проблема гораздо глубже, чем кажется. Отнюдь не только активность П. Порошенко в сфере внешней политики является продуктом деятельности американской лоббистской кампании, обслуживающей его личные интересы. Практически все движения и шевеления украинской государственной машины в девяноста случаях из ста это — плод усилий иностранных советников, после «майдана» массово рассевшихся по министерствам, ведомствам, службам, советам. Ничего больше в системе государственного управления Украины не происходит. Клиент, скорее, мертв.