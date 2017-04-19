Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что «в случае строительства коридора между Персидским заливом и Черным морем откроются большие возможности, цена перевозок будет очень низкой». Бесспорно, так оно и есть, о чем свидетельствуют логистические расчеты, это не новость. Новостью, пожалуй, даже сенсацией являются слова Зарифа, что для Тегерана в продвижении этой идеи «сотрудничество Грузии, Ирана, Армении, Азербайджана обязательно». При этом было сообщено, что «в конце этой недели Тегеран посетит премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили», это подтвердил и грузинский министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. По его словам, в ходе переговоров с иранским коллегой были «детально рассмотрены вопросы подготовки визита, в том числе встречи, которые пройдут в Тегеране».

Иван Шилов ИА REGNUM Геополитические шахматы

Существует несколько аспектов вопроса: политика Ирана в Закавказье, двусторонние отношения между Грузией и Ираном, формат политико-экономической оси Тбилиси-Баку-Тегеран, на которую делал и делает ставку Азербайджан. Возможно, речь идет о случайном совпадении, но фактом остается то, что заявление Зарифа прозвучало после состоявшего в Турции референдума по поправкам в Конституцию, который выявил острые внутриполитические и геополитические проблемы этой страны. Тегеран почувствовал, что влияние Анкары в Закавказье будет ослабевать, в то время как он сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами региона, а Турция до сих пор не в состоянии нормализовать свои отношения с Арменией.

Грузинский эксперт Георгий Векуа отмечает, что «Грузия надолго заняла место «связующего звена» между двумя тюркскими государствами — Турцией и Азербайджаном», получая взамен от Баку энергоресурсы по сравнительно низким ценам. При этом Азербайджан давил на Тбилиси, требуя от того подключиться к блокаде Армении. Ничего не вышло, так как Грузия осторожно стала дистанцироваться от Баку и Анкары и начала двигаться в сторону Тегерана, сохраняя при этом альянс с Азербайджаном. Тбилиси, как и сейчас Ереван, пошел на снятие визового режима с Ираном, активизировал с ним свои отношения, выросли торговые обороты, пошли инвестиции, появились возможности развития масштабных проектов в сфере строительства, энергетики и т.д.

Но до определенного момента трудно было говорить о появлении каких-то серьезных изменений на геополитической карте региона, пока у Грузии не появилось осознание того, что Иран быстро превращается во влиятельную региональную державу с мощными — по сравнению с Азербайджаном — стратегическими ресурсами. В частности энергоносителями, очень важными для Европы, транспортировка которых в Европу через Грузию становится одной из главных задач ближайшего десятилетия. Исходя из этого, визит Квирикашвили в Иран может стать значительным событием, по сути, первым серьезным шагом на пути формирования новой грузинской восточной политики. И вот почему.

В рамках объявленного транспортного коридора Север-Юг грузы из Ирана и даже Индии могут направляться через Азербайджан в Грузию, а оттуда уже через черноморские порты в Европу. Но глава МИД Ирана вводит термин «сотрудничество Грузии, Ирана, Армении и Азербайджана», понимая, что сотрудничество между Баку и Ереваном сейчас практически невозможно из-за нагорно-карабахского конфликта. Следовательно, в существующем конкретном геополитическом контексте, если говорить об Армении, то речь можно вести только о развитии многосторонней кооперации в рамках линии Иран-Армения-Грузия, возможно, Россия, что также входит в ось Север-Юг. В этом варианте, даже если вывести за скобки Москву, ключевые позиции отводятся Тбилиси и Тегерану, особенно Тбилиси, который может частично деблокировать Армению, против чего пока что Азербайджан. Одновременно из-за сложной внутриполитической ситуации и геополитической неустойчивости из транспортного коридора выпадает Турция. В этом случае Грузия может стать участником сразу двух коммуникационных коридоров: Иран-Азербайджан-Грузия-Россия и Иран-Армения-Россия. Это укрепит геополитическое положение Тбилиси в Закавказье.

Не исключено, что в Тегеране грузинскому премьеру предложат начать предметную проработку реализации проекта транспортного коридора Север — Юг через Армению, что связано с необходимостью поисков новых подходов к двухсторонним грузино-иранским, грузино-армянским и трехсторонним отношениям Иран-Армения-Грузия с потенцией выхода не только через Черное море в Европу, но и на просторы Евразийского экономического союза. Что касается Ирана, то он проводит в Закавказье прагматическую политику по отношению к странам региона. На данном этапе Россию это должно устраивать.