



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

Сегодня, 19 апреля, председатель Европейского совета Дональд Туск прибывает утром на поезде из Гданьска на Центральный вокзал Варшавы, расположенный на Иерусалимских аллеях. Здесь его обещают встретить. С одной стороны, сторонники бывшего премьер-министра, депутаты ныне оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО), деятели культуры. С другой стороны, подготовиться пообещали и противники Туска, представляющие ныне правящую партию «Право и Справедливость» (PiS). По словам пресс-секретаря Центрального вокзала Александры Гжелак, они не получали какого-либо официального уведомления о готовящихся митингах и манифестациях, но охрана и присутствие полиции на всякий случай будут усилены. Ранее в своем блоге председатель Европейского совета написал: «Переменчивый апрель: 16 — Пасха дома, 19 — прокуратура в Варшаве, 22 — шестидесятый (!) день рождения. Неплохой марафон. До встречи на трассе».

13 марта этого года на сайте Окружной прокуратуры Варшавы появилось краткое заявление, в котором сообщалось, что экс-премьера вызывают в качестве свидетеля в связи с расследованием дела о «превышении полномочий членами Службы военной контрразведки Польши (SKW) в результате сотрудничества со службой иностранного государства без необходимого согласия председателя Совета Министров, т. е. преступления, предусмотренного ст. 231 § 1 Уголовного кодекса». Обвинения касались периода с 2010 по 2013 год. Повестка Туску была направлена 1 марта, за две недели до допроса. В случае неявки свидетеля будет назначен еще один срок слушания, предупреждала прокуратура. Речь идет о возможном сотрудничестве между SKW и ФСБ России, которое начало складываться после падения под Смоленском самолета с делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским, направлявшейся в Катынь, в апреле 2010 года.

По данным следствия, руководство польской военной контрразведки действовало без согласия Туска, который на тот момент возглавлял правительство. Однако, как замечают польские издания, эта претензия не имеет смысла, потому что премьер и так был в курсе и дал свое согласие. В мае 2013 года президент России Владимир Путин поручил ФСБ заключить соглашение с SKW «о сотрудничестве и взаимодействии в сфере военной контрразведки». Российские коллеги должны были провести переговоры с польскими и выйти на подписание договора, что и произошло в сентябре 2013 года. Однако реализации его помешал начавшийся в ноябре того же года «русско-украинский кризис». Как замечает польский портал Onet. pl, правящая партия объявила охоту на Туска по четырем позициям — Смоленск, финансовая пирамида Amber Gold, продажа химической компании Ciech олигарху Яну Кульчику и кооперация польской военной контрразведки с ФСБ. Выбран только один эпизод, по которому бывший глава правительства проходит лишь свидетелем. Почему?

Косвенный ответ был дан 18 апреля в новости Заграничной службы Польского радио. Радиостанция сообщала, что председатель SKW Петр Бончек передал в прокуратуру новые документы относительно визита в Смоленск 10 апреля 2010 года президента Польши, которые содержат информацию о сотрудничестве Службы военной контрразведки с российскими спецслужбами. Бончек отметил, что важнейшими являются вопросы о деятельности служб перед визитом, предпринятых мерах безопасности, а также действиях после 10 апреля 2010 года, вплоть до осени 2015 года. По его словам, «при организации полета в Смоленск произошли нарушения не только со стороны Бюро правительственной охраны и министерства иностранных дел, но также Службы военной контрразведки». Повторное расследование обстоятельств катастрофы ведется в Польше с прошлого года. Но дело здесь не только в технических деталях, речь идет о контурах польской внешней политики в 2010 году с переносом их на день сегодняшний.

11 апреля этого года свидетельские показания на другом процессе, связанном со смоленской катастрофой, давал бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский. Он пояснил, что МИД Польши не имел отношения к организации полета, но сделал одно любопытное допущение. По словам Сикорского, его обескуражила идея главы государства посетить Катынь одновременно с премьером Туском, он отговаривал Леха Качиньского от этого, поскольку «дублирование визитов премьера и президента не работает на имидж польского государства, особенно с таким трудным партнером, как Россия». Экс-министр добавил, что «правильным дополнением встречи премьер-министров Польши и России в Катыни был бы визит президента на могилы в Харькове и его участие в параде в День Победы в Москве». Это очень интересное замечание, поскольку оно ставит много вопросов. В частности, говорил ли Сикорский о поездке Леха Качиньского в российскую столицу, где тот во время парада мог бы стоять рядом с президентом России Дмитрием Медведевым, сугубо в гипотетическом ключе или у бывшего главы польской дипломатии есть основания полагать, что этот визит действительно прорабатывался?

Учитывая, что на момент 2010 года премьер-министр Польши Дональд Туск и партия «Гражданская платформа» придерживались ориентации на Берлин, а президент Лех Качиньский и «Право и Справедливость» больше держались за Вашингтон, в польско-российских отношениях — чисто теоретически — на тот момент могли сложится две линии, конкурирующие с точки зрения принятия в них участия третьей стороны. Если говорить о дне сегодняшнем, то фактор немецко-американского влияния сейчас затрагивает европейские дела Польши. В день, когда Туск будет давать показания в прокуратуре, глава МИД Польши Витольд Ващиковский вылетит в Вашингтон с первым официальным двусторонним визитом с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США. Министр встретится с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и советниками Трампа. Ващиковский хочет обсудить перспективы союзного сотрудничества в рамках НАТО и двустороннего сотрудничества в сферах безопасности, экономики, энергетики и инноваций. Между тем, поздравив президента Турции Реджепа Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий, в то время как Анкара отвернулась от Брюсселя, американский президент показал, во что он ставит ЕС, в котором состоит Польша.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

Европа ныне вступает в цикл бифуркации, связанный с двумя избирательными кампаниями — в будущее воскресенье во Франции пройдут президентские выборы, если вдруг на них победит Марин Ле Пен, то, по общему мнению, это будет означать конец Евросоюза. А в сентябре выборы в бундестаг ждут Германию, где соперничают между собой канцлер Ангела Меркель и председатель Социал-демократической партии, бывший спикер Европейского парламента Мартин Шульц. Сложной остается также политическая ситуация в Австрии, где парламентские выборы пройдут, правда, только в октябре 2018 года, но уже сейчас, как прогнозирует немецкий политолог Андреас Умланд, являются «едва ли не самыми рискованными для единства ЕС», поскольку есть шансы для вхождения «правой Партии свободы в федеральное правительство или даже канцелярию». Берлин и Вена, два из трех «черных орлов», разделивших Польшу в конце XVIII века, и так довольно сложные партнеры для Варшавы, а могут стать еще более сложными. При этом PiS и ее глава Ярослав Качиньский в любом случае не являются для них перспективным союзником.

Поэтому возвращение на родину Дональда Туска (пусть и для дачи свидетельских показаний), переизбранного в марте этого года на второй срок председателем Европейского совета вопреки противодействию польских властей, может говорить о том, что Варшава очень скоро окажется местом разыгрывания политической интриги, с которой столкнется «Право и Справедливость».