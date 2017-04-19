По всей Восточной Азии усиливается чувство тревоги на фоне того, как Северная Корея все активнее развивает свои ядерную и ракетную программы. Неудавшееся испытание 15 апреля является лишь очередным свидетельством того, что Пхеньян не откажется от попыток обзавестись этим потенциалом. Таким образом, лидер КНДР Ким Чен Ын пересек несколько «красных черт», проведенных как администрацией Трампа, так и предыдущими президентами США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

С момента своего прихода в администрацию глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и сам Трамп неоднократно подчеркивали, что для предотвращения получения Пхеньяном полноценного ракетного и ядерного потенциала рассматриваются все варианты, в том числе применение военной силы. Для поддержания этих угроз Вашингтон направил к Корейскому полуострову авианосную ударную группу, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Не впервые официальные лица США рассматривают военный вариант для решения проблемы вопиющего поведения Пхеньяна. Так, в начале 1994 года администрация Билла Клинтона также рассматривала подобный вариант, после того как КНДР не дала международным экспертам проверить соблюдение ею соглашения о ядерном нераспространении. Тогда поступало все больше свидетельств того, что Северная Корея нарабатывает плутоний на реакторе научного центра в Йонбёне и, вероятно, получила достаточно материала для создания двух бомб. В своих мемуарах Билл Клинтон описал реакцию своей администрации на данные события.

«Я был решительно настроен не дать Северной Корее разработать ядерный арсенал, даже если это означало войну», — написал бывший глава Белого дома, поручивший своему главе Минобороны Уильяму Перри самым четким образом передать данный посыл репортерам и редакторам СМИ.

«Чтобы было абсолютно ясно, что Северная Корея знает о серьезности наших намерений, Перри не отказывался от жесткой риторики на протяжении следующих трех дней, в том числе подчеркивая, что мы не исключаем возможности превентивного удара», — добавил он.

Угрозы администрации не были пустыми. Позднее Перри подчеркнул, что администрация серьезно подумывала о том, чтобы осуществить «хирургические удары» против ядерной инфраструктуры Северной Кореи. Тогда мир стоял в опасной близости от начала еще одного вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

(stephan) Флаги КНДР

К счастью, тогда подобную трагедию удалось предотвратить в последний момент, когда бывший президент Джимми Картер связался с Клинтоном и заявил, что он хотел бы посетить Пхеньян для разрешения обостряющегося кризиса. Клинтон тогда колебался давать добро подобной миссии, однако после консультаций с вице-президентом Гором и командой по национальной безопасности он заявил Картеру, что не против, чтобы тот отправился в КНДР, при том условии, что бывший глава Белого дома передаст Ким Ир Сену длинный список требований США. Особого энтузиазма подобное разрешение не предполагало, однако его было достаточно, чтобы Картер смог договориться об условиях, впоследствии ставших основой для соглашения, в рамках которого была заморожена северокорейская плутониевая программа.

Клинтон признал, что причиной, по которой он не стал давать зеленый свет авиаударам, было то, что он получил «отрезвляющие оценки ошеломительной численности потерь с обеих сторон в случае начала конфликта». Можно только надеяться, что президент и его советники понимают подобную опасность.

Нет никаких сомнений в том, что США могут осуществить необходимые удары для уничтожения ядерной и ракетной инфраструктуры Северной Кореи — по меньшей мере тех, о которых Вашингтону известно. Однако подобная победа будет сопряжена с ужасными человеческими потерями. Сеул находится всего лишь в 50 км от демилитаризованной зоны, которая разделяет две Кореи. Пхеньян установил тысячи артиллерийских батарей в радиусе поражения южнокорейской столицы. Американская авиация, без сомнения, уничтожит некоторую их часть, но даже сверхмощные боеприпасы MOAB — прозванные матерью всех бомб — не способны уничтожить их всех.

Только ядерный удар может достигнуть поставленной цели, но даже президент Трамп может оказаться недостаточно безрассудным, чтобы пойти по этому пути. Применение даже тактического ядерного оружия будет иметь крайне негативные последствия для международного порядка. Помимо прочего, так будет нанесен сильнейший удар по тому, что осталось от глобального режима нераспространения. Нынешние и потенциальные противники США получат мощную мотивацию получения средства ядерного сдерживания как можно быстрее.

Иван Шилов ИА REGNUM

Даже если не рассматривать вариант с применением ядерного оружия, в Восточной Азии со все большим беспокойством относятся к тому, что США, возможно, серьезно настроены ударить по Северной Корее. Китай в особенности, кажется, озабочен намерениями США. Пекин призвал обе стороны проявить сдержанность, однако официальные лица КНР подчеркнули, что начало боевых действий на Корейском полуострове не пойдет на пользу никому. Более того, по некоторым данным, на северо-востоке КНР активизировалось перемещение войск, что говорит о том, что Китай готовит стратегию на случай применения Вашингтоном силы. Среди прочих проблем Китаю приходится ожидать огромного потока беженцев, который пойдет из КНДР в случае начала войны.

Проблему политического курса Северной Кореи так просто не решить. США, как неоднократно предлагал автор, необходимо подтолкнуть Китай к более активной роли по сдерживанию своего бесконтрольного союзника. И мотивация для этого должна быть достаточно убедительной, чтобы КНР пошла на риски, сопряженные с этой жесткой стратегией. В ходе своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сделал предварительное предложение — смягчить свои протекционистские требования по торговле. Однако велика вероятность, что впоследствии потребуются гораздо более далеко идущие уступки в области безопасности и торговли.

Еще одним вариантом станет подключение США к серьезным переговорам с Пхеньяном, в том числе даже с целью заключения «большой сделки», что потребует от Вашингтона предложения официального мирного договора, который станет окончанием корейской войны, приведет к дипломатическому признанию северокорейского правительства, приведет к обмену послами и снятию всех экономических санкций. В обмен на это Пхеньян откажется от своей ядерной программы и по меньшей мере сократит масштабы своей ракетной программы.

Предложение подобной сделки может положить конец угрожающему поведению КНДР и сделать так, что Пхеньяну будет ради чего поддерживать мир и стабильность в Восточной Азии. Если подобное предложение будет сделано, у Китая будет больше оснований занять жесткую линию в отношении Пхеньяна, если режим Ким Чен Ына отбросит предложение. Так, одной из постоянных жалоб КНР является то, что Вашингтон отказывается вести серьезные переговоры с Северной Кореей.

Вполне возможно, заключает автор, что подобный альтернативный курс может и не сработать, а Северная Корея безнадежно неисправима. Однако почти что угодно лучше, чем идти на боевое столкновение, которое может привести к войне на Корейском полуострове. Администрация Клинтона признала опасность и предусмотрительно отказалась от военного варианта в 1994 году. Опасность сегодня по меньшей мере столь же велика. Можно только надеяться, что Трамп будет действовать так же предусмотрительно, как и Клинтон в 1994 году.