



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Семья Симпсонов

Факты абсолютно бессмысленны.

Имея факты, можно доказать любую небылицу!

Гомер Симпсон.

19 апреля 1987 года в США показали первую серию о семье, которая станет популярна во всем мире, — Симпсонов. Короткометражная серия под названием «Good night» вышла в «Шоу Трейси Ульман», и началась совсем другая эра в истории мультипликации.

Можно, конечно, вести отсчет мультсериалов и с «Флинстоунов», вышедших в 1960 году и также ставших классикой, однако именно Симпсоны стали родоначальником новой мультипликационной моды — на социальную и политическую сатиру, которая, в свою очередь, вывела на новый уровень привычные сериалы и шоу. А затем — и самого зрителя.

Цитата из мф «Симпсоны». реж Марк Керклэнд. 1989-2017. США Семья Симпсонов в сборе

«Самый длинный», «самый титулованный», «лучшее шоу 20-го века» — можно долго перечислять регалии сериала с почти тридцатилетней историей. «Симпсоны» стали первым хитом телеканала FOX Network, а желтолицые герои, названные в честь членов семьи автора сериала Мэтта Гроунинга, поселились, кажется, на всем, на что можно нанести изображение — от самолетов до чашек, от полотенец до ванночек для купания попугаев.

Барт Симпсон попал на обложку журнала Rolling Stone, а к 20-летию сериала мать семейства Мардж украсила обложку журнала Playboy. Сериал смотрели в 100 странах мира. Все по законам рынка — культовые герои делают культовые деньги их создателям.

Bill Oakley Создатели «Симпсонов». 1992

Однако, то, что отличало «Симпсонов», то, что стало визитной карточкой сериала — сатира и цинизм — дало толчок целому пласту культуры. Или все же посткультуры, в которой культуры, развивающей человека, уже не осталось?

Небольшое уродство вымышленных героев, которое в гомеопатических дозах нескольких серий смотрится вполне уместным и милым шаржем на существующую действительность. Их шаблонность, ограниченность, да и, откровенно говоря, крайняя способность высмеять все, что только можно, приводит к совершенно другим последствиям, чем просто насмешка и сатира.

Loren Javier Многоликий Гомер Симпсон

От «Симпсонов» волны цинизма и упрощения пошла дальше — вышли «Бивис и Баттхед», «Футурама» (того же автора — Гроунинга), «Американский папаша» и «Гриффины». И откровенно уродливые бессодержательные «Шоу тупого кита» и им подобные «Губки Бобы». Безусловно, что мультипликация может быть разной, и, например, уродливыми могут показаться советские кукольные мультфильмы.

Но после них ребенку не надо «ремонтировать» вкус и мораль, объясняя, что хорошо и что плохо. Что хорошо учиться и работать, а не пить пиво на диване, изображая недалекого Гомера, или не копировать бунтаря Барта Симпсона, который «неспособный… и гордится этим». Когда-то в 90-х майка с Бартом и надписью «Неспособный, и я горжусь этим, чувак» поступила в продажу и вызвала шквал протестов консервативной части американцев. Кого сейчас этим удивишь — всего лишь отказ от развития и развития своих способностей? Это уже норма в обществе потребления, а прошло всего 20 лет!

MsSaraKelly Рождественское граффити

Интересно при этом, что сам мультфильм переполнен аллюзиями, намеками, математическими шутками и фактами «для своих». Одних только перефразированных цитат из Священного Писания там сотни. Что не помешало, как и полное невежество в вопросах религии персонажей, официальной газете Ватикана L’Osservatore Romano признать сюжеты сериала «реалистичными и умными». Тем самым попыткам запретить сериал из-за того, что герои подают плохой пример как детям, так и взрослым, был нанесен сокрушительный удар.

Loren Javier Мать и дочь

В «Симпсонах», помимо гротескного упрощения реальности, появилась и еще одна интересная новинка — использование образов знаменитостей. Так, в сентябре 1990-го супруга президента США Барбара Буш в интервью журналу People заявила, что «Симпсоны» — самое глупое, что она когда-либо видела. Шесть лет спустя в серии «Два плохих соседа» были показаны Джордж и Барбара Буш, приехавшие в Спрингфилд и быстро покинувшие его после того, как Джордж поссорился с Бартом и Гомером.

Появлялись в сценках и Дональд Трамп, и Мадонна, и Майкл Джексон, и многие другие — сложно даже вспомнить, кто, например, из американских звезд и политиков там не бывал. И даже Владимир Ленин. Позже по аналогичному лекалу звезды будут появляться в другом знаковом сериале — «Южный парк». Только там над ними будут уже не подшучивать, а унижать и убивать.

Цитата из мф «Симпсоны». реж. Марк Керклэнд. 1989-2017. США Полиция Спрингфилда

Сказать, что именно «Южный парк» стал детищем Симпсонов и развитием заложенных в нем идей и тенденций, — это ничуть не соврать. Ну, подумаешь, всего лишь сделали еще несколько шажков. Герои еще более уродливы и схематичны, кровищи больше, цинизма хоть отбавляй, высмеять можно вообще все — не так ли? Дружбу, семью, любовь, труд — да без разницы. То, к чему Симпсоны еще относились хоть с каким-то пиететом, в «Южном парке» было уничтожено с особым цинизмом.

Doug Kline Поклонники Симпсонов

В 1999 году журнал Time Magazine назвал Симпсонов лучшим телевизионным шоу 20-го века, и, видимо, не зря. Симпсоны стали иным стандартом — уже не веселящим, потому что время первых шуточек героев уже прошло, вместе с началом 90-х. Поколения «симпсонов» вошли в жизнь и давно в ней хозяйничают. Если долго смеяться с «передозом», можно дошутиться до совсем другого мира.