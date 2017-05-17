Мы хорошие приятели и правильные было бы переводить «you» как «ты». Но я придерживаюсь «вы». Разумеется, я стараюсь быть, как обычно, предельно близким к стенограмме. Моя собеседница очень артистична, но, увы, письменный текст не передает многих акцентов и знаков иронии. Джоел, супруг моей собеседницы тоже иногда «подаёт голос», у него очки, которые переходят в пирсинг и напрямую присоединяются к коже без всякой оправы, как серёжки… Короче, говоря компания собралась ещё та…

Личный архив Фелишии Фелишиа

У меня была 21 страница стенограммы. Редактор позволил опубликовать 5 из них. Я настоял на 11, хотя это и не «Диалоги» Платона. Впрочем, в наши интернет-времена главным редактором оказываетесь вы, читатель.

Кстати, если кому-то из вас интересны проблемы «сокращения текстов», то можете поискать редкую, но интереснейшую книжку «Экспериментальные переводы» Гаспарова, где сделаны «конспективные переводы» художественных текстов в усечённом виде. Я, увы, не достиг такого уровня. И мне ничего не остаётся как просить вас запастись терпением для долгой кухонной беседы. Как обычно, меня интересуют необычный взгляд на культуру. Но вот Фелишиа достаёт печенье из плиты, дадим ей уже слово…

Фелишиа. Мой первый компьютер появился у меня в 1986. И у меня была маленькая книжка с программами на «бейсике». И я писала программу, чтобы маленькие квадратики бегали по экрану или что-то вроде того… Потом очень короткое время я была «профессиональным журналистом».

Аня Бубнова Фелишиа

Дмитрий Тёткин. О чём вы писали?

Фелишиа. Главным образом, я писала для местной газеты о вещах, которые происходили в школе.

Дмитрий Тёткин. Что было главными событиями в школе? Потеря невинности?

Фелишиа. Моей главное историей была целая страница, которая посвящена одному городу в том месте, где я жила, поскольку мой дедушка был историком.

Дмитрий Тёткин. Когда вы начали работать?

Фелишиа. Я начала работать «бебиситтером», когда мне было 12 лет. Но весь университет у меня были работы. В моём университете были люди, которые не могли себе позволить в него ходить. Одна девушка была вынуждена заканчивать за три года, поскольку она не могла себе позволить четыре.

Дмитрий Тёткин. В России нынешней это довольно драматично. Очень часто люди идут в университет или какого-то рода школу. Но поскольку у них денег нет, они должны работать. В конце концов, они тратят почти всё своё время на работу. И тогда образование становится сущей формальностью. И они просто тратят время. Ладно… Вы были свидетелем компьютерной революции в Штатах. В вашем детстве вы не видели компьютерных игр…

Фелишиа. (Прерывая) Нет, я видела их с самого раннего детства.

Дмитрий Тёткин. Какого рода это были игры? И какие это были компьютеры?

Фелишиа. Первые персональные компьютеры. Они уже не были безумно дорогими.

Дмитрий Тёткин. Средняя семья уже могла себе позволить?

Фелишиа. Я думаю, да. У моей семьи не было слишком много денег. Они мне подарили.

Дмитрий Тёткин. Это сразу для вас смешивалось с литературой?

Фелишиа. Многие компьютерные игры воспринимаются, как литература.

Дмитрий Тёткин. Могли бы вы рассказать чуть-чуть про это сообщество. Программистов того времени. Я, например, был крайне удивлён, когда первый раз оказался в кафе, где собираются «компьютерщики». Они живут в каком-то параллельном мире.

Личный архив Фелишии Фелишиа

Фелишиа. Но я думаю, что это происходит с любой субкультурой. Любители аниме. Совершенно такие же… Но есть целый кусок культуры игровой, которая чуть более социальна. Например, я помню когда я впервые открыла интернет в 1993 году. Когда я пошла в университет.

Дмитрий Тёткин. Он был довольно медленным?

Фелишиа. Нет, это был университет. И он был очень быстрым. Но всё было очень простым. Были очень популярны почтовые рассылки. В основном это был тёмный экран… Моя часть игровой субкультуры… Мне кажется, что это происходит особенно с женщинами. Часть женщин, конечно, поклонники «шутеров» от первого лица. Но некоторые нет… Одна из моих друзей играла в игру team fortress 2. Обычно в неё играют только юноши. А она моего возраста. И внутри игры можно размещать фотографии на стенах. То есть импортировать свои картинки. И она разместила фотографию обнажённой леди на стене. И спряталась в зарослях. И когда появлялся игрок, который просто стоял и смотрел на голую женшину, то она (смеётся) убивала его. Есть женщины, которые играют в такие игры тоже…

Дмитрий Тёткин. То, что мы точно можем сказать, что самые жестокие вещи в мировой истории случались до изобретения компьютерных игр. По крайней мере, это не одна причина.

Фелишиа. Я никогда не была особенно вовлечена в общение с другими, даже когда играла в «онлайн» игры. Но это всегда было забавно. Поскольку я говорила: «Ну, всё, мне пора бежать готовить ужин». И мой собеседник с которым я общалась заявлял: «Ты что, чья-то мама?». (смеётся) Но иногда при этом сталкиваешься с реальными вещами. Однажды я играла в игру, где можно создавать персонажа и я выбрала чёрнокожего. И я играла с людьми, которые очень образованы и культурны, но они стали комментировать меня с настолько «расистскими» высказываниями, которые даже трудно себе представить! И прежде всего, да пусть это только компьютерная игра. И мы не знаем, кто с другой стороны. Но всё-таки… Это были ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень расистские высказывания и комментарии. И я подумала, что происходит? Поскольку я белая девушка. Я почти никогда не сталкивалась с такого рода вещами. Даже с тем, что я девушка у меня не было столько уж проблем. И я столкнулась с самыми расистскими высказываниями. Это было невероятно. Конечно, это интернет, где «никто не знает, что на самом деле ты собака». У тебя есть только образ на экране. И если ты играешь за эльфа-девушку, то ты в короткой юбке и все будут ходить за тобой, чтобы смотреть на твой зад.

Дмитрий Тёткин. Вы когда-то пытались написать игру? Как программист?

Фелишиа. Нет. Обычно, чтобы написать игру, которая, скажем, мне бы понравилась… Это как роман. Чтобы это сделать нужно очень многое… Время, деньги, другие люди. Хотя есть парень, кажется из Сиэтла, который сделал игру dwarf fortress, там нет никакой «модной крутой графики», просто такие персонажи из псевдографики и разные цвета. И ему хватает на жизнь просто пожертвований с этой игры. Но игра крайне разработана и очень сложная. И там потрясающий искусственный интеллект. Мы часто говорим, что вот искусственный интеллект это то, что должно выйти из-под контроля и попробовать нас убить… Поскольку в этой игре у персонажей есть «личности». И незапрограммированные, а каждый раз генерируемые. У них каждый раз генерируются новые желания. Например. Например, гном может слишком часто ходить в ванную и оказывается, что он ходит туда умываться, поскольку алгоритм решил, что ему нужно это делать. Это довольно странно. Или Джоел говорит, что одна из последних проблем в игре, что если есть какой-то лидер отряда, и ты отправляешь его на поиски чего-то, то остальные оставшиеся могут решить, что у них больше нет лидера отряда и они должны выбрать нового, и тогда по возвращению первого может начаться «гражданская война». Такого рода странные вещи…

Дмитрий Тёткин. Как ещё вы проявляете свою творческую натуру, кроме готовки и программирования? Как вы начали писать и стали популярной, по крайней мере, среди своих «фанатов»?

Личный архив Фелишии Фелишиа

Фелишиа. Как я начала писать? Ну, я была маленькой девочкой. Моя мама хранит копию песни, которую я написала в детстве. Про корову, которая была сбита поездом.

Дмитрий Тёткин. Довольно драматично.

Фелишиа. О да, все коровы были там. И я написала песню. Каждый день мы проходили мимо этого места. Корова медленно разлагалась. И я написала песню про разлагающуюся корову.

Дмитрий Тёткин. Вы помните песню?

Фелишиа. Нет, но моя мама до сих пор где-то хранит её копию…

Дмитрий Тёткин. Как вы присоединились к писательской программе позже?

Фелишиа. Писательская университетская программа была очень неструктурирована. Педагоги говорили: «напишите историю про то-то или напишите историю про то-то». Никакой организации не было.

Дмитрий Тёткин. Ваши педагоги были известными американскими авторами? Более менее?

Фелишиа. Одна была известной актрисой. Она была первым ангелом в пьесе «Ангелы в Америке».

Дмитрий Тёткин. «Первый ангел» звучит круто.

Фелишиа. Она была очень классной. Но мне не нравилось учиться тому, как писать пьесы. Это очень тяжело. У актёров своё видение. И они могут делать всё, что они захотят. И это кажется ужасным, что ты не можешь их контролировать. Мне с этой идей крайне некомфортно.

Дмитрий Тёткин. Кто-то стал сейчас известным американским писателем из группы? Или все бросили писать? Из моей мастерской почти все бросили. Была дюжина поступивших.

Фелишиа. Нет, Нобелевской они не выиграли. Честно говоря, я даже не очень хорошо помню, кто был в моей группе, поскольку классы менялись постоянно, и у нас не было общего состава. Моей финальной работой была работа, которую я делала с одним профессором. И я никогда не закончила её…

Дмитрий Тёткин. Как Кафка. Он тоже иногда не заканчивал свои романы.

Фелишиа. Да. Когда я вернулась из Африки я уже ничего не могла делать. Поэтому я сконцентрировалась на письме. И у меня есть желание дописать многие вещи, которые я бросила раньше. Пару лет назад я стала писать фанфик ‑ и каждый может это делать. В этом нет ничего такого. Каждый может это писать. Я начала это читать и подумал, что я тоже могла бы так писать. Я написала девять глав. И потом у меня начались сложности с функционированием. (серьёзное неврологическое побочное действие антималярийных препаратов, в Америке было множество судебных процессов по этому поводу — прим.) Я два года ничего не делала. И сейчас я снова продолжаю. И у меня есть люди, которым это нравятся, которые меня читают.

Дмитрий Тёткин. Кто был наиболее повлиявшим писателем из научной фантастики?

Фелишиа. Когда я была очень юной, то мне нравился Рэй Бредбери.

Дмитрий Тёткин. Мне тоже.

Фелишиа. И мне очень нравится Адамс. Не могу сказать, что он великий писатель, но его было очень интересно читать. Мой любимого писателя зовут Вернор Виндж. Один из людей, который придумал идею технологической сингулярности. (В другую комнату) Джол, ты хочешь поужинать? Этому автору есть, что сказать. Урсула Гуин очень известная писательница-фантастка. И она очень впечатляет. У неё есть книга «Left hand of darkness». И я клянусь, что она не про что-то конкретное. Есть сюжет, но он очень прост, и там нет особого действия. И всё-таки это очень захватывающая и интересная книга. Герои идут через полярную шапку планеты. И это захватывает, даже, если ничего не происходит на самом деле. И использование языка невероятное. Я читала её книгу «The wizard of earthsea», очень короткая, я её в самолёте прочитала. И я клянусь, целый день после этого, я на этом очень особом языке разговаривала. Очень захватывает. Боже, кто ещё? Так много замечательных писателей…

Дмитрий Тёткин. О чём вы пишите, у вас какой-то особый стиль?

Фелишиа. Мне больше нравится писать про «постапокалиптические» вещи. Например, тот мир, который будет в романе, который я надеюсь дописать постепенно… Это мир, где в землю ударяется метеорит. А даже если это небольшой метеорит, то разрушения могут быть большими.

Личный архив Фелишии Фелишиа

Дмитрий Тёткин. Динозавры так вымерли, нет?

Фелишиа. Да. И в зависимости от того, куда он упадёт. Последствия разные. Если мы знаем, что метеорит летит, то мы не так много можем сделать… При нынешнем развитии технологии. Поэтому считается, что жить вне земли хорошо было бы хотя бы потому, что можно сохранить людей, если с планетой что-то случится. Поскольку пока мы только на земле.

Дмитрий Тёткин. И ты знаешь что-то про своих читателей? Кто они? И так далее?

Фелишиа. Нет.

Дмитрий Тёткин. Но вы получаете какие-то вопросы от своих читателей?

Фелишиа. Нет. Но иногда они комментируют. И вот что интересно, что они разговаривают с персонажами.

Дмитрий Тёткин. Люди предпочитают вам ваших персонажей?

Фелишиа. Это странно.

Дмитрий Тёткин. И когда люди предпочитают разговаривать с ними, то вам хочется сказать: «Слушайте, это я их придумала!»

Фелишиа. Иногда они говорят, скажем, героине, что «это ничего, что ты им увлеклась». И я думаю — с кем вы разговариваете? Это так забавно. Это крайне странно для меня подумать, что вы будете разговаривать с вымышленными персонажами.

Дмитрий Тёткин. Может быть, это было написано вымышленными персонажами тоже.

Фелишиа. Вот такие странные вещи, разговоры с воображаемыми персонажами. Но больше всего я люблю кибер-панк. Я думаю, что скорее всего, Ульям Гибсон огромное на меня оказал влияние, когда я впервые его прочитала.

Дмитрий Тёткин. Это как-то связано с общественным панк-протестом?

Фелишиа. Культура панков и кибер-панков совершенно различны! Ну вы видели «Матрицу». Для начала. Это такой очень мрачный мир. Персонажи делятся на нормальных людей, и тех у кого множественность технологической модификации. Например вмонтированные камеры. Ну сейчас это почти реальность, но это было безумием в 1985. И у героини лезвия выскакивают из-под ногтей как оружие. Есть модифицированные люди, которые перемещаются быстрей, или у них больше памяти. Кибер-панк довольно мрачен. Обычно это тёмный мир, которым правят корпорации, как сейчас и есть.

Дмитрий Тёткин. То есть довольно реалистично.

Фелишиа. Возможно, это становится более и более реалистично. Этот мир по-своему очень интересный.

Дмитрий Тёткин. Но в реальной жизни как много времени вы проводите за компьютером? Вы не выглядите как человек, который так уж помешан на интернете.

Джоел смеётся.

Дмитрий Тёткин. По крайней мере, судя по вашему расписанию, вы много времени проводите на уроках в школе, много путешествуете.

Фелишиа. Ну смотря, как понимать это… Например, у меня нет бумажного словаря русского языка. Я пользуюсь только цифровым.

Дмитрий Тёткин. Но всё ещё у вас есть бумага и ручка. Вы иногда ими пишите.

Фелишиа. Это правда, но в классе я делаю заметки на телефоне. Моя учительница русского не любит этого. Но 90% моего дня почти перед компьютером. И если я думаю, как я могу решить какую-то проблему. Например, у меня очень серьёзные проблемы со здоровьем. И чтобы решить это. Я написала довольно сложную программу для компьютера.

Личный архив Фелишии Фелишиа

Дмитрий Тёткин. Которая контролирует диету.

Фелишиа. Да. И отслеживает очень много вещей. Мой телефон следит за моим пульсом для меня. Сейчас я отслеживаю, как много воды я пью каждый день. Как много соли я ем.

Дмитрий Тёткин. Говоря об этом, есть ли у вас какая-то паранойя по поводу «большого брата», так как много сейчас становится доступным для слежки и анализа, big data…

Фелишиа. В Америке, да it’s a big deal.

Дмитрий Тёткин. Я не говорю о политическом измерении. Давайте поговорим о философском.

Джоел. Я был поражён, как когда-то, когда я отправил своё письмо в Фейсбук с поздравлениями с Новым годом. И фейерверк начался на моём мониторе, поскольку я отправил сообщения с Новым годом, что значит, что компьютер сканирует переписку.

Дмитрий Тёткин. Конечно.

Джоел. Я забыл про это.

Фелишиа. В штатах они только что приняли закон, который позволяет легально поставщикам интернета сканировать всё, что вы делаете онлайн! И продавать это сторонним компаниям!

Дмитрий Тёткин. Такой закон принят?

Фелишиа. Да. Они только что избавились от «тайны частной жизни» в интернете. Права?

Очень многое в штатах про то — можешь ли ты позволить себе «иметь права». Когда, например, я столкнулась с инвалидностью. Они сказали, что я могу работать. Но даже мой доктор сказал, что я не могу работать. А с их докторами было всё очень нелепо. Скажем, доктор сказал, что если я могу прочитать книгу, то я могу работать, хотя у меня были проблемы со зрением. Но это неполноценное обследование. Они даже не провели никаких тестов. Мне пришлось искать очень хорошего и дорого адвоката. И всё, по крайней мере, до сих пор более-менее. Потому что я смогла позволить себе адвоката. А если бы я не смогла его себе позволить — то это всё. Примерно так всё работает. Что ты можешь себе позволить…

Дмитрий Тёткин. Говоря о ценностях американцев. Я не хочу быть слишком «скептичным» или «критичным», ибо ведь вы должны иметь что-то помимо денег, что удерживает общество, иначе люди бы убивали друг друга даже больше, чем они это делают в Америке.

Фелишиа. Что вы имеете в виду?

Дмитрий Тёткин. Вам всё ещё нужно иметь какие-то семьи, веру, какой-то клей и цемент для нации? Её целостности. Раньше у вас была конституция, пистолеты.

Фелишиа. Одна вещь, о которой я всегда думала. Это что Штаты не победили в холодной войне, а что мы ещё не закончили её проигрывать. У нас огромное количество проблем. Если вы посмотрите, как мы голосуем. Люди по краям ненавидят тех, кто в середине, те, кто в середине, ненавидят тех, кто по краям.

Личный архив Фелишии Фелишиа

Дмитрий Тёткин. Почему?

Фелишиа. Потому что такими образом всё было с самого начала.

Джоел. (кричит из соседней команты) Городские против деревенских.

Фелишиа. Да. Город против деревни. Это почти гражданская война.

Дмитрий Тёткин. Это очень интересно. Поскольку с одной стороны Америка гипердинамичная страна. Но с другой стороны, вы говорите, что вы сталкиваетесь с теми же самыми проблемами, с которыми сталкивались в период создания Соединённых Штатов.

Фелишиа. Да!!! У нас абсолютно те же проблемы. Что и в самом начале.

Дмитрий Тёткин. Но это ощущение «лицемерия», которое довольно очевидно. Это совсем не беспокоит никого из американских интеллектуалов? Я говорю даже не столько про внутреннею жизнь, сколько про внешнюю политику.

Фелишиа. Я не знаю есть ли у нас интеллектуалы в том смысле, в каком они есть в России. Конечно, какие-то есть. Но всё сейчас крайне политизировано. Сейчас нет людей, которые говорят от имени «интеллектуалов». Потому что нужно помнить, что Америка с самого начала обладала очень анти-интеллектуальной культурой.

Дмитрий Тёткин. Но у вас всё ещё самый высокий в мире процент нобелевских лауреатов!

Фелишиа. А они все американцы?

Дмитрий Тёткин. Нет. Не совсем.

Фелишиа. Они в штатах из-за денег? Это отличается. И я предполагаю, что те вещи, которые они разрабатывают они полезны в промышленности.

Дмитрий Тёткин. Оружие?

Фелишиа. В том числе. Это не возможно просто быть умным, если при этом ты не зарабатываешь деньги. Образование само по себе бессмысленно. Важно только можешь ли ты с ним делать деньги. Один из моих друзей, который был в MIT (Мичиганский институт, одно из ведущих в стране учебных заведений — прим.) сказал, что институт обнаружил, что многие из выпускников работают на задворках людей из гарвардских бизнес-школ. Теперь они пытаются поменять политику института, чтобы выпускники могли сами что-то зарабатывать.

Дмитрий Тёткин. MIT знаменит лингвистикой и программированием?

Фелишиа. Ну, не знаю насчёт лингвистики.

Дмитрий Тёткин. Хомский из MIT.

Фелишиа. Полагаю, что да. Ну это технологический. Как правило, это технологии. У нас есть интеллекуталы, но это не то что бы они говорили: «о, какая потрясающая статья, ты должен прочитать». Люди, которые интеллектуальны, они также спорят в фейсбуке о разных вещах и постят «фейковые» статьи. Мне кажется, что это один из самых интересных феноменов из недавних. (к Джоелу). Джоел, откуда как правило «фейковые» статьи? Молдова?

Джоел (из другой комнаты). Полгода назад, да. Но сейчас это, скорее всего, меняется.

Дмитрий Тёткин. Что вы называете «фейковыми статьями» в этом контексте?

Фелишиа. Люди придумывают истории. Которые полностью лживы. «Президент сказал, что все дети должны быть убиты и мы должны их съесть». И у них есть сайты, где они их публикуют. И люди в фейсбуке говорят: «О боже мой! Посмотри что сказал президент. Мы должны съесть всех наших младенцев». И конечно, люди «кликают» на эти новости. Возникает возможность рекламы. И если ты из бедной страны, то ты можешь делать действительно большие деньги для себя на этом. Насколько ты можешь сочинять истории. Это особенно во время предвыборное компании, но и сейчас. Они зарабатывают таким образом много денег.

Аня Бубнова Фелишиа

Дмитрий Тёткин. Я думаю, что «жёлтая», «таблоидная» журналистика вообще гораздо популярней, чем любой серьёзный аналитический текст.

Фелишиа. Почему вообще ты должен писать что-то серьёзное? Такими статьями развивающиеся страны используют «психоз» американской политической культуры.

Дмитрий Тёткин. В завершение давайте немного поговорим о музыке и всех рок-историях. Поговорим о ваших татуировках. И вы ходите в футболке с названием русской рок-группы. Вы когда-то себя причисляли к рок-сообществу?

Фелишиа. Нет. В каком-то смысле мы в «пост-радио» мире в Штатах сейчас. По крайней мере, я была. Не так много влияний из вне на то, что именно ты слушаешь. Когда я была маленькой девочкой, то я любила музыку кантри. Потом я любила музыку 60-х. В старшей школе я любила панк. Но также старый джаз. В университете я слушала много классической музыки. Потом я играла на фаготе. Очень много времени я проводила с группой моего мужа.

Дмитрий Тёткин. Что они играли?

Фелишиа. Ирландский панк.

Дмитрий Тёткин. Могли бы вы более-менее описать, что такое «ирландский панк»?

Фелишиа. Была когда-то группа Pougues, которые считаются основателями ирландского панка. И с этого всё началось. Это как ирландская музыка, но быстрей немного. Много криков и пива. Самая известная группа, в которой играл мой муж, играла смесь между традиционной музыкой и панком. Они были невероятно хороши. Мы заходили в магазин. И люди говорили: «О! Я вас видела. Это было здорово». Он был рок-звездой.

Дмитрий Тёткин. В России пока нет, но…

Фелишиа. Он всё ещё играет.

Дмитрий Тёткин. Завершая. Позвольте спросить про ваши татуировки. Если это не секрет, каковы истории их появления. Они все были сделаны в одно время?

Фелишиа. Нет, это первая. Была книжка Дугласа Адамса, которая называется «автостопом по галактике» и это книжка про книжку… А в той фигурирует надпись: «не паникуй» на обложке. Это была одна из вещей, которую я записала в свой блокнот. Когда я была в Африке и очень плохо себя чувствовала. Потому что это была одна из первых книг, которая связала меня с популярной научной фантастикой. Там очень много отсылок к тому, что люди до сих пор обсуждают (показывает следующую). Потом я сделала Годзилу. Мне очень хотелось татуировку Годзилы. Особенно, когда я посмотрела фильм «Годзилла 2000». Который был совершенно безвкусный. И это было прекрасно. И в конце кто-то сказал, может быть, Годзилла защитит нас. В этот момент Годзилла разрушал Токио. В зале звучал сладкий голос: «Может быть, Годзилла защитит нас…».Может быть, в каждом из нас есть маленький Годзилла. Это был совершенно безумный момент. Американские Годзиллы были ужасными. Японский был прекрасен. Но в любом случае. И я видела замечательные картинки с Годзиллой. Но я очень небольшая. И на моём теле просто нет места для гигантского Годзиллы. И я наткнулась на японскую рекламу. Рекламу арбузов. Они рекламировались как яйца Годзиллы. Я немного модифицировала рекламу. И мне нужно добить что-то ещё здесь. Но я всё ещё не решила — что.

Аня Бубнова Фелишиа

Дмитрий Тёткин. Ну, у вас есть ещё текстовая часть?

Фелишиа. Да, давайте посмотрим. Это. Есть такой польский роман и серия игр, которая называется «Ведьмак». Главный персонаж. Такой охотник за монстрами. Но люди ужасно к нему относятся. Он такой во многом изгой. И это интересно. Ты борешься за людей, а они на тебя плюют. И там очень много интересных моральных вопросов. По крайней мере, для меня в этом (восточно-европейском фэнтези) гораздо больше философских вопросов о добре и зле, правильном и неправильном, чем в западно-европейских. Хотя, конечно, есть очень много хороших европейских серий, где даже не возникает вопросов, кто хороший, а кто плохой. А есть только дилемма, как ты разрешишь это, но есть книги «Ночного дозора», где кажется, что всё просто разрешается, но оказывается, что нет… И главные герой проходит через все эти душевные метания. В «Ведьмаке» так же у тебя есть множество выборов. Но нет простого ответа. Или самый простой ответ — аморальный. Мне кажется, что и видео-игры тоже двигаются к этому в наше время, чтобы не было только простых ответов. Для меня поэтому эта татуировка про добро и зло. И как я думаю про это. И то, как часто мы упрощаем этим концепты, а они совсем не так просты. (показывает следующую) Я думают, что эта… Это из научно-фанатической книжки, которая называется Дюна. Фрэнка Херберта. На меня она оказала о-ч-е-н-ь сильное влияние. Она очень сложна. Это мир далёкого будущего. Всё ещё люди. Но очень сложные отношения, много политики. Очень богатая культура. И очень богатая религиозная культура. И в начале первой книги. Главный герой, мальки должен пройти испытание, инициацию. Чтобы понять, кто он. Животное или человек. Испытание в том, что нужно поместить руку в ящик. И кажется, что твоя кожа сгорает. И рядом пожилая женщина с отравленной иглой у его шеи. И герой понимает, что всё будет хорошо, если он не будет шевелиться. Но животное, даже под страхом смерти. По крайней мере, с точки зрения их философии — всё равно вытащит руку. Потому что животное не может преодолеть боль. И в книжке описана очень странная религиозная культура. И когда тинейджер взрослеет, то там многие жуткие вещи происходят. И он пользуется мантрой против страха. И это, что здесь написано. И это — мантра против страха. Я сделала эту татуировку, когда собралась в Россию. И это всё было неизвестностью. И я очень нервничала, поскольку я не знала, что произойдёт.

Дмитрий Тёткин. Какого рода страхи у вас были?

Фелишиа. Ничего особенного. Общие. Я не знала, что произойдёт. И когда в Африку я отправлялась, я тоже не знала. Если бы я задумалась, то могла бы сделать план.

Дмитрий Тёткин. С планом меньше приключений.

Фелишиа. Как правило всё происходит неправильно, вовсе не так, как ты планировал. Все эти безумные вещи, которые ты не мог предусмотреть. Поэтому обычно у меня нет многих планов для ситуации, которая настолько далека от привычной (показывает ещё одну татуировку). И это золотое яблоко Париса. И три грации. И соревнование.

Дмитрий Тёткин. И вы победили?

Фелишиа. Нет. Тут написано. Самой прекрасной. И тогда они начали Троянскую войну. Одна из моих друзей гречанка. И она написала это по-гречески. И есть такая пародийная псевдорелигия «Дискордионизм». И они как бы поклоняются богине хаоса. И для меня тут пара связей. Одна — это такая серия книжек. «Иллюминаты». Это немножко про это. И это и как бы шутка, и как бы нет. И опять-таки это очень связано с культурой научной-фантастики. И также мне не всегда комфортно с переменами. С чем-то хаотичным, непредсказуемым. И это напоминает мне, что мне не стоит бояться перемен… Перемены — это нормально. И не стоит воспринимать всё слишком уж всерьёз.