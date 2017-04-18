«Стороны договорились о следующих позициях по проекту Рогунской ГЭС: Таджикистан продолжит строить, а Узбекистан будет делать вид, что этого не замечает», — эксперт по Средней Азии, политолог Хайрулло Мирсаидов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как поменялась политика Ташкента в отношении соседней страны после прихода к власти Шавката Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

ИА REGNUM : Можно ли назвать проводимую внешнюю политику Ташкента оттепелью?

С определенной долей скепсиса — да, можно. Политика нынешнего президента Узбекистана выстроена предельно четко. Потепление отношений с соседями должно, прежде всего, вызвать одобрение у внутренней аудитории. После вступления в должность Шавкату Мирзиёеву в короткий срок было необходимо заручиться поддержкой электората.

Для узбекистанцев, которые 25 лет жили под политикой запретов и ограничений, введенных первым президентом Исламом Каримовым, открытость страны может стать обещанием «свободы».

И только во вторую очередь «оттепель» демонстрируется соседям.

ИА REGNUM : Мирзиёев ранее заявлял, что продолжит политику «неучастия Ташкента в военно-политических союзах и не будет размещать военные базы других стран на территории Узбекистана». Как вы думаете, сдержит ли он это обещание?

Думаю, да. Его первое турне в должности президента говорит о том, что он будет придерживаться этой стратегии.

Сначала Мирзиёев поехал в Туркмению, которая официально придерживается схожих принципов во внешней политике. Глава Узбекистана дал понять, что не будет склонятся ни в сторону Запада, ни в сторону Китая, ни в сторону Москвы. Он выбрал нейтралитет.

Второй визит Мирзиёева был в Казахстан. Встреча носила в большей степени неформальный характер.

С третьим визитом президент полетел в Россию. По сообщению СМИ, встреча в Москве оказалась плодотворной. Было заявлено об инвестициях на сумму 12 млрд долларов. Правда, никаких подробностей о сферах вложения денег не сообщалось.

Лично для меня это повод сомневаться в намерениях Москвы. Россия переживает не самый лучший период и не станет «бросать деньги на ветер».

ИА REGNUM : Почему вы так думаете?

Провожу параллели. Схожая ситуация была между Москвой и Душанбе, когда стороны договорились о выделении двух млрд долларов инвестиций. Однако проект по сей день продолжает висеть в воздухе.

Поэтому в случае с Ташкентом нельзя исключать того, что московские «инвестиции» — пустое обещание поддержки, за которым кроются другие, уже военные договоренности.

ИА REGNUM : Узбекистан хочет вступить в военный союз?

Нет. Президент Мирзиёев хочет получить от Москвы гарантии помощи в случае возникновения опасности на границе с Афганистаном. Этот вопрос мог бы быть решен в рамках ОДКБ, но Ташкент не входит в это объединение. Значит, Мирзиёев вынужден выстраивать двухсторонние контакты, чтобы страна не оказалась слабым звеном в системе региональной безопасности.

ИА REGNUM : Что с проектом строительства Рогунской ГЭС, против которой выступал Ташкент при Исламе Каримове?

Таджикистан продолжает реализацию проекта. Нерешенным остается только срок завершения строительства. Чтобы ускорить процесс, Душанбе нужно несколько миллиардов долларов инвестиций.

Ташкент пока молчит. С момента начала предвыборной кампании в Узбекистане, власти ни разу не обозначали свое отношение к активизации строительства ГЭС.

Скорее всего, стороны договорились о следующих позициях: Таджикистан продолжит строить, а Узбекистан будет делать вид, что этого не замечает.

ИА REGNUM : Почему именно такой вариант?

Узбекистан 25 лет выступал против этого проекта. Категорическое несогласие выражал не кто-нибудь, а первое лицо государства — ныне покойный президент Ислам Каримов. Сейчас открыто выступать против его воли и пускать на ветер его слова официальный Ташкент не будет. Слишком мало времени прошло после смерти первого президента (о смерти Ислама Каримова сообщили 2 сентября 2016 года — ИА REGNUM ).

ИА REGNUM : А как обстоят дела с узбекским проектом железной дороги в обход Таджикистана?

Строительство продолжается, но между Ташкентом и Душанбе заметна активизация сотрудничества и по этому направлению. Сейчас поезда, следующие из Таджикистана, могут беспрепятственно въезжать на территорию Узбекистана. Проверки, которые раньше доставляли определенные трудности, сейчас отменены.

Было даже предложение со стороны Ташкента о возобновлении маршрутов по ранее демонтированной ветке железнодорожного полотна с тем, чтобы облегчить таджикистанским поездам въезд на территорию России.

ИА REGNUM : Оцените динамику отношений Узбекистана и Таджикистана. Какие события, на ваш взгляд, являются показательными?

Если в целом брать отношения Таджикистана и Узбекистана, то наметилось явное потепление. Недавно, после длительного отсутствия, возобновилось прямое воздушное сообщение между столицами двух стран.

Первые рейсы не состоялись. Причины были чисто технические. Поясню — после озвученной инициативы прошло около месяца, и стороны не учли тонкие моменты и возможные трудности.

Сейчас эти проблемы устранены. Рейсы будут регулярными. Кроме того, должна состояться ярмарка узбекских товаров в Душанбе. Это новшество, которое трудно было себе представить еще год назад.

А учитывая тот факт, что долгое время отношения Таджикистана и Узбекистана нельзя было назвать теплыми и дружескими, то нам, свидетелям исторического сближения, должно быть радостно.

Не стоит забывать и о том факте, что за время президентства Ислама Каримова выросло целое поколение молодых людей, которые не представляют себе дружеских отношений с ближайшими соседями. Я имею в виду тех людей, которые не застали Советский Союз и родились уже после 91 года.

ИА REGNUM : Каких ошибок, на ваш взгляд, следует избегать Мирзиёеву?

С точки зрения политики и экономики новый президент все делает грамотно. Конечно, реформы можно было бы и ускорить, но сейчас в условиях кризиса на постсоветском пространстве и тяжелейшего положения национальной валюты в Узбекистане, кардинальные перемены могут привести к ошибкам планирования.

Президент постепенно реформирует систему и смотрит на промежуточные результаты. Сказывается на принятии решений и международная обстановка. На фоне укрепления российского рубля, который стал более устойчивым по отношению к доллару и национальным валютам стран Средней Азии, мы наблюдаем активный конфликт между Россией и США по сирийскому вопросу. Сейчас может идти речь о внедрении новых санкций. Вашингтон снова попытается ударить по экономике России.

Узбекистан за этим наблюдает и не торопится что-то предпринимать.

ИА REGNUM : Вы говорите о возможном вступлении Узбекистана в ЕАЭС?

При Шавкате Мирзиёеве страна никогда не станет участником ЕАЭС. Если конечно, сам ЕАЭС переживет второго лидера этой среднеазиатской страны.

ИА REGNUM : Второму президенту Узбекистана в этом году исполнится 60 лет. Он старше первого президента, на момент вступления того в должность, на семь лет. Успеет ли он завершить задуманные реформы?

Для главы государства 60 лет — нормальный возраст. Он может править как минимум лет десять. Кроме того, о состоянии его здоровья ничего не известно. Нет информации о серьезных болезнях или опасных привычках.

Опираясь на имеющуюся информацию, мне кажется, он будет долго находиться у власти. И успеет провести реформы, которые изначально планировал.

ИА REGNUM : Что значит изначально?

Будучи премьер-министром при президенте Каримове Мирзиёев мог замечать несовершенства существующей системы и строить планы по реформированию и развитию Узбекистана. Тогда у него не было полномочий, чтобы претворить задумки в жизнь.

Сейчас он может их реализовать. Он знает Узбекистан не понаслышке. В отличие от Каримова, который последние годы оценивал ситуацию только по собранной аналитиками информации и оказался слегка оторван от реальности, его преемник понимает ситуацию изнутри.

Мирзиёев, будучи премьер-министром, изучил слабые стороны существующей системы и должен чувствовать настроения в обществе. С этим президентом связаны определенные надежды, и пока есть все предпосылки для оптимистичных прогнозов.