* ИГИЛ — запрещённая в России организация

На минувшей неделе, с 11 по 17 апреля, главной темой польских региональных изданий была Страстная неделя и Пасха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нашлись в Польше и те, кто поддерживает сирийского президента Асада

Краковский архиепископ Марек Йендрашевский посвятил свою проповедь в Великую пятницу борьбе с абортами и атакам на Костел, передает Gazeta Krakowska (Краков). С утра, несмотря на дождь и грязь, в католический паломнический центр Зебжидовской кальварии потянулись люди. Собралось около 30 тысяч человек. Перед началом крестного хода перед верующими выступил архиепископ Йендрашевский, который обрушился с критикой ценностей, которые сейчас доминируют в Европейском союзе. «В эти ценности в интерпретации многих людей входит право женщины на убийство собственного ребенка, — возмутился монсеньор. — Есть страны, заботящиеся о правах женщин, в которых в тюрьмы сажают защитников жизни. Мы помним дело польского профессора Хазана, который был уволен из клиники, потому что не хотел убить ребенка. Именно потому, что не хотел делать этого, уволен. То, что проповедует Церковь, сталкивается с цинизмом и насмешкой, понятие правды исчезает, и ему на смену идет постправда. Честное стремление к истине перестает иметь значение, а Европа хочет забыть о христианстве». Как отмечают наблюдатели, проповедь архиепископа Йендрашевского была острее, чем прошлогодняя проповедь его предшественника, кардинала Станислава Дзивиша, который призывал остановить польско-польскую войну.

30 человек из России, Украины, Белоруссии и Казахстана встретили Пасху в домах жителей Люблина, рассказывает Kurier Lubelski (Люблин). «В Польше я чувствую себя как дома, люди здесь так добры и дружелюбны, даже воздух другой», — радуется Наталья Балабан из Новосибирска, которая в эти дни гостит у Евы и Януша Вашкевичей из села Якубовичи Кониньские. Наталья и другие смогли приехать в Люблин благодаря помощи Ассоциации «Общие корни», которая уже в 18-й раз приглашает наших соотечественников из России, Украины, Белоруссии и Казахстана в Польшу, чтобы они смогли окунуться в праздничную атмосферу. По словам Натальи, она уже бывала в стране в 1980-х годах, но только сейчас увидела, как выглядит польская Пасха. Некоторые заграничные гости, как она, только спустя много лет узнали, что у них есть польские корни. Дед Натальи был поляком, во время польско-советской войны его ранили на территории современной Украины. Там он встретил свою жену, женился на ней, однако, как и многие польские семьи, позже был выслан в Сибирь. Лишь после смерти бабушки Натальи ее дети и внуки узнали, кем по национальности был их дед. «Я стараюсь дома сохранять польские традиции и хотела бы, чтобы мой сын и внук когда-нибудь посетили страну своих предков», — говорит пани Балабан. На Светлой седмице группа соотечественников отправится в Краков, а оттуда в Ченстохову и Варшаву. «Такие поездки расширяют кругозор, учат открытости тех, кто живет вне страны своего происхождения», — констатирует Ева Вашкевич.

Ситуацию с образованием национальных и этнических меньшинств в Варминско-Мазурском воеводстве обсудили представители общин с экспертами министерства образования и местной администрации, сообщает Gazeta Olsztyńska (Ольштын). В совещании приняли участие члены украинского и немецкого меньшинств, а также директора школ с украинским и немецким языком обучения. Речь шла о грядущей реформе образования и о том, как она отразиться на общинах. Чиновники заверили, что прежний режим обучения языкам меньшинств сохранится. Представители школ, в свою очередь, пожаловались на недостаточное финансирование проектов по сохранению и развитию национальной идентичности. Эксперты министерства образования напомнили, эти расходы относятся к компетенции органов местного самоуправления, но добавили, что их ведомство планирует предложить более выгодный алгоритм начисления субсидий для небольших сельских школ.

Полицейские из Радома учат украинцев, как положено вести себя иностранцам, информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). Все больше и больше приезжих ищут работу в Лодзинском воеводстве. Если местные безработные не обладают нужной квалификацией или имеют слишком высокие ожидания относительно заработной платы, компании стремятся привлекать желающих из-за рубежа. Большинство — это украинцы, которые не всегда ориентируются в польском законодательстве, что может привести к конфликтам с законом. Заявки на украинцев растут: в 2014 году работодатели подали 962 запроса, в 2015 году — 1444, в 2016 — 4575, в этом году на конец марта их уже 3151. Одновременно и прямо пропорционально, к сожалению, растет число инцидентов с участием иностранцев. Поэтому полицейские решили обучать украинцев правилам поведения в Польше. Местом для лекции была выбрана Лодзинская особая экономическая зона. Здесь хватает случаев нарушения тишины в ночное время или мелких краж. Во время встречи в офисе компании Frigo Logistics присутствовали около 40 украинцев, которые интересовались, когда наступает ночной режим тишины, где можно курить и можно ли пить пиво под магазином.

Белостокские фермеры жалуются на власти, которые держат их «за дураков и не дают денег», пишет Kurier Poranny (Белосток). Агентство реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (ARiMR) обычно не позднее конца апреля выплачивает хозяйствам дотации, полученные в качестве грантов Европейского союза. В этом году ARiMR решило продлить срок предоставления субсидий. «А земля не хочет ждать, нужно в нее вкладывать и сеять сейчас. Откуда нам взять денег?» — жалуются фермеры. Один из них, Станислав Ястшембский из Сейны, сообщил, что районное управление Агентства, мотивируя «сложным характером дела», отсрочило срок выплат ему на два месяца. По словам Ястшембского, это странно, потому что запросы он подает много лет и ничего в его хозяйстве — площадь фермы, тип культур — не меняется. Он отмечает, что в аналогичной ситуации с ним оказались еще более десятка фермеров. «Вероятно, ARiMR просто не имеет средств и, следовательно, продлевает срок их выдачи. Но пусть признают это официально, а не делают из нас идиотов», — возмущаются люди. Тем временем пресс-секретарь Агентства не отвечает на вопросы журналистов.

Все указывает на то, что 2 мая в Польше состоится общенациональный протест в дисконтных магазинах и гипермаркетах, передает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Скорее всего, он обернется итальянской забастовкой — работники будут выполнять все действия, как и раньше, но медленнее, в соответствии с законодательством. Поводом для акции стало требование сотрудников магазинов, обращенное к владельцам, урегулировать вопросы заработной платы и улучшения условий труда. Профсоюзы хотят заставить работодателей поднять зарплату, поскольку, по мнению активистов «Солидарности», работают люди в торговых сетях слишком много за слишком малые деньги. Как говорит председатель секции торговли в «Солидарности» Альфред Буйара, сотрудники, особенно женщины, перегружены работой. Забастовкой пока грозят супермаркетам «Бедронки», хотя активисты открыто призывают принять участие в акции сотрудников и других супермаркетов. Эксперты не исключают, что протест может привести к параличу в работе компании, сокращению числа клиентов и падению оборотов. Как добавляет Буйара, помимо выполнения действий строго по уставу возможны и другие хитрости, например, подача заявлений на отгул или поход к врачу и сдача донорской крови. Выбор датой забастовки 2 мая не случаен. Это пик уик-энда, который в этом году более длинный, чем обычно. Следует отметить, что акция проходит на фоне желания правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) запретить торговлю на выходных в принципе. В поддержку этого решения выступает католический епископат. Против владельцы магазинов. Как отмечает Джереми Мордашевич из Конфедерации работодателей «Левиафан», отказ от работы в воскресенье могут позволить себе только такие богатые страны как Германия, Австрия, Швейцария или Норвегия. Одно время к ним попробовала присоединиться Венгрия, но через год отменила свое решение, потому что вреда было больше, чем пользы. «Торговые центры сегодня стали местом встреч, — говорит Мордашевич. — И представьте себе, что одна из крупнейших компаний, производящих в Польше мороженое, воздержится от инвестиций, потому что не знает, что станет с торговлей по воскресеньям. А ведь это день недели, когда мороженое продают больше всего».

Перед самой Пасхой неизвестные осквернили около 30 могил на кладбище римско-католического прихода в Скемпе, информирует Gazeta Pomorska (Быдгощ). Сообщения о вандализме рядом с храмом святого Божьего Милосердия полицейские получили в субботу, 15 апреля, в 8 часов утра. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что осквернены около 30 могил — повреждены надгробия, разбиты плиты с именами, разбросаны свечи и цветы. По словам представителей полиции, дело выглядит как «банальный вандализм», продолжается подсчет ущерба. Преступников разыскивают, полицейские просят горожан сообщать любую информацию, способствующую помочь в установлении личностей вандалов, которым за погром на кладбище грозит до 2 лет тюрьмы.

Чеченец, задержанный по подозрению в поддержке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказался на свободе, сообщает Gazeta Współczesna (Белосток). Окружной суд Белостока принял решение об освобождении из-под ареста подозреваемого, который скрывается под инициалами A.Y. Этот человек покинул камеру после внесения залога в размере 10 тысяч злотых, ему запрещен выезд из страны и он остается под надзором полиции. Свое решение судья обосновал тем, что обвиняемый в инкриминируемом ему преступлении исполнял «вспомогательную» роль. Если его вина будет доказана, он может получить легкое наказание — не свыше 5 лет лишения свободы. С протестом против судебного постановления выступила прокуратура, аргументировав это тем, что подозреваемый способен повлиять на показания свидетелей (такие попытки, кажется, уже предпринимались). Мужчина с инициалами A.Y. является одним из четырех чеченцев (трое из них до сих пор остаются в тюрьме), жителей города Ломжа, которые, по версии следствия, создали организованную преступную группу. В 2014 году эта группа собирала деньги для террористов из Сирии и Ирака (речь идет о сумме в 8 950 евро). У них были обнаружены тактические рюкзаки и оптические прицелы. Обвиняемых задержало Агентство внутренней безопасности, своей вины они не признают. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Депутаты правящей польской партии «Право и Справедливость» хотят люстрации охотников, рассказывает Głos Szczeciński (Щецин). Отобрать оружие хотят у тех, кто имел отношение к службе безопасности и охране общественного порядка времен Польской Народной Республики. Обращение с просьбой проверить Польский союз охотников (PZŁ) подписали шесть депутатов PiS, адресатом является курирующий PZŁ министр охраны окружающей среды Ян Шишко, член «Права и Справедливости» и сам охотник. Депутаты информируют своего коллегу по партии, что в их офисы поступают письма от обеспокоенных фермеров, лесников и охотников, указывающих на возможность опасного поведения со стороны охотников, которые в прошлом были полицейскими и сотрудниками спецслужб ПНР. Эти лица состоят в Польском союзе охотников и владеют охотничьим оружием. «Особенно тревожным выглядит то, что эти личности занимают ключевые позиции в органах PZŁ, чего, на наш взгляд, не должно быть, — говорится в обращении. — Таким же тревожным является участие некоторых из этих людей в деятельности оппозиционного Комитета защиты демократии. Помимо того, они через социальные сети угрожают применением оружия в случае вступления в силу неблагоприятных, по их мнению, законодательных изменений». Под последними имеется в виду урезание пенсий бывшим сотрудникам правоохранительных органов и служб безопасности Польской Народной Республики. Министра Шишко спрашивают, какие меры собирается предпринять власть, чтобы провести тотальную люстрацию охотников и устранить нелояльных от руководства в Польском союзе охотников.

На мосту над одной из улиц Кельце в четверг, 13 апреля, утром был вывешен баннер с надписью «Солидарны с Асадом», пишет Nasze Miasto (Кельце). Сторонник президента Сирии Башара Асада вписал в букву «O» в слове «солидарность» кельтский крест, который используют скинхеды, связанные с движениями, что в Германии запрещены как неофашистские, поспешило дополнить издание. Баннер провисел несколько часов, после чего был снят сотрудниками компании, занимающейся обслуживанием этого участка дороги. Как уточняют в полиции, если эксплуатационная организация решит подать заявление, будут предприняты поиски лица, «ответственного за совершение преступления».

* ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ