В воскресенье, 16 апреля, в Иерусалиме похоронили хасидского наставника Мендла Дайча, зверски избитого полгода назад в Житомире на антисемитской почве. Все попытки израильских врачей спасти его не дали результатов. Он оставил после себя жену и одиннадцать сирот.

Холокост

Откровенная кампания разжигания ненависти на Украине достигла такой отметки, что даже напуганные властью и бандеровскими штурмовиками еврейские организации Украины начали поднимать голос. Это наряду с постоянным ростом количества репатриирующихся в Израиль.

В день прибытия Госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в газете «Нью-Йорк Таймс» была размещена статья главы Еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского под названием «Чего опасаются евреи Украины». Впервые в американской прессе появился материал с такой концентрацией разоблачений происходящего на Украине в наши дни. Долинский приводит слова президента Израиля Ривлина об участии ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в преступлениях Второй мировой войны и также — заявление главы польской правящей партии Качиньского, что Украина «с Бандерой в Европу не войдет».

Эдуард Долинский перечисляет последние случаи выплеска ненависти со стороны украинских националистов и точно указывает на череду государственных и муниципальных решений, возводящих на пьедестал героев худших из извергов человеческой истории. По сути, он признает то, о чем мы писали постоянно: современная Украина взяла за основу бытия преступную идеологию. За три года конфликта на Украине ни одна американская газета не раскрыла сущности происходящего в такой полноте.

В ходе президентской кампании на Украине в 2010 году десять членов палаты представителей и Сената США направили возмущенные письма послу Украины в США и тогдашнему президенту Ющенко в связи с героизацией Шухевича и Бандеры на государственном уровне. Однако ни одна крупная газета в США не поведала об этом своим читателям. Это произошло вследствие работы еврейской лоббистской группы в США. Но этих усилий оказалось маловато для сущностных изменений в американском сознании. Украина попросту малоизвестна и малоинтересна сама по себе. О ней вспомнили те, кто увидел шанс в лелеянии там «противовеса» политике сдерживания продвижения НАТО на восток нынешнего правительства России.

Три с половиной года назад 62 из 120 депутатов израильского Кнессета направили письмо в Европарламент в связи с деятельностью крайних националистов на Украине, раздувавших антисемитизм и русофобию. Важнейший документ, но он был предан умолчанию, как и письма протеста американских законодателей. Получается, что статья Эдуарда Долинского — это первый случай широкой огласки в самой влиятельной газете США героизации нацизма на Украине, и как следствия — разжигания ненависти на национальной почве.

В отличие от многих других антифашистов, Долинский не выступает в поддержку присоединения Крыма к России. Его никак нельзя заподозрить в «пророссийской позиции». Когда даже такой человек, как он, начинает бить во все колокола в связи с реабилитацией и глорификацией нацистских преступников на Украине, никто не усомнится в том, что эту страну настигла страшная хворь.

Характерно, что многие пропагандисты упорно игнорируют позицию Израиля в этих вопросах. А в нынешнем году там, помимо шествий «Бессмертного полка», состоится чествование Великой Победы и по еврейскому традиционному календарю — 26 ияра. Специальные службы пройдут в синагогах ряда столиц Европы.

Всякий, кто пытался обсуждать в течение последних лет проблемы Украины с американцами, наталкивался из раза в раз на их незнание и непонимание истинной причины конфликта. И это ведь не территориальный спор и не раздор на экономической почве. Сила горечи и негодования по отношению к киевской власти берет разгон именно от неприятия провозглашения преступной идеологии гитлеровских коллаборационистов государственной идеологией Украины сегодня. Все перечисляемые Долинским факты — это не бесчинства маргиналов, а политика государства. Ибо не националисты-радикалы, а сама Верховная рада Украины приняла в 2015 году закон, который признает ОУН-УПА (организация запрещена в РФ) «борцами за украинскую государственность» и говорит, что те, кто «публично выражает неуважительное отношение» к этим группам, будут подвергнуты наказанию.

С момента публикации этой статьи мы вправе сказать американцам: не говорите, что вы не знали‼!

Мало кто из политиков и государственных служащих США не начинает день с прочтения газеты «Нью-Йорк Таймс». Все они могли вчера прочитать о том, что сущностью конфликта на Украине являются вовсе не те причины, как им казалось ранее. Неужели они и после ознакомления с вопиющими фактами продолжат закрывать глаза на бандеровский реваншизм?

Особо хотелось бы узнать реакцию на статью Джареда Кушнера и его супруги Иванки. Как известно, дедушка и бабушка Джареда были партизанами в Белоруссии в ходе Второй мировой войны. Его родственников убивали бандеровские каратели. Хочется надеяться, что Джаред и Иванка с детства читают каждый день «Нью-Йорк Таймс». Хочется также спросить их обоих, что они думают о возрождении на Украине той идеологии ненависти, против которой воевали предки Джареда? И почему бы им не поговорить об этом при случае с президентом США Трампом?