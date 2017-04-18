



Александр Горбаруков ИА REGNUM Султан Реджеп I

Стали известны неофициальные результаты референдума, имеющего решающее значение для Турции. За изменения, которых жаждет правительство, проголосовало 51,2% избирателей, против изменений, к которым призывает оппозиция, проголосовало 48,8% избирателей. Данные были озвучены информационным агентством «Анадолу», которое позиционирует себя как правительственное СМИ. Высший избирательный совет очень медленно по сравнению с предыдущими выборами озвучивал данные и даже в какой-то момент перестал направлять оппозиционным партиям результаты выборов.

В этот временной отрезок в крупных городах был отмечен спад основного числа голосующих «против». Республиканская народная партия опротестовала 60% озвученных результатов, предоставив скандальные видеозаписи, а также заявила о наличии большого числа бюллетеней без печати. Высший избирательный совет заявил в ответ, что «они действительны, пока не докажут факт вбросов». Депутаты от оппозиционной Партии националистического движения опротестовали решение Высшего избирательного совета и его отношение к скандальным видеозаписям.

Итог референдума был предсказуем заранее. Как в заявлениях некоторых представителей правительства, так и в некоторых телевизионных выступлениях Реджепа Эрдогана не раз проговаривалось, что «за» изменения проголосуют 52% избирателей. В сущности, результат «за» или «против» никак не изменит ход событий с точки зрения того, что ожидает Турцию. Моим единственным желанием, связанным с Турцией, является освобождение 50 тысяч ни в чем не повинных людей и скорейшее прекращение преследований и насилия.

Отныне у нас есть свой избранный диктатор. Он, собственно, и был диктатором, с той лишь разницей, что теперь он продолжит свое правление, еще более безрассудно не считаясь с законами и правилами, ссылаясь на выбор народа. Первым делом он возьмется за ПСР, где проведет «чистку» нежелательных личностей. На отношения с Западом оказывал влияние предвыборный процесс, который подошел к концу, теперь посмотрим, на какие новые уступки он пойдет. Нужно платить по счетам за подготовку предвыборного периода, побившего все рекорды. Освободит из-под ареста журналиста или пару известных личностей — пару символов. Противоречие, вызванное проявлением ненависти ввиду освобождения одного человека, будет сбалансировано новыми задержаниями. Для завершения оставшихся дел в СМИ он наметит для себя дорожную карту. Тех, кто не встанет на его сторону, он либо вынудит уйти, либо будет символически покупать под угрозой конфискации.

Как любой авторитарный лидер, он вынужден постоянно строить большие планы. По этой причине он начнет подготовку к парламентским выборам 2019 года. Он покончит с теми, кто, по его убеждению, не оказал достаточной поддержки на референдуме. Готовьтесь к приобретениям в коммерческой сфере, компании будут продаваться новым владельцам по очень и очень заниженным ценам. Скорее всего, как в Катаре, новыми владельцами станут стоящие за Эрдоганом лица с арабским капиталом.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

Обратите особое внимание на команду консультантов и фанатиков, пребывающих в пьянящей эйфории от победы даже больше, чем сам Эрдоган. Отныне почти наверняка придется платить по старым счетам. Получите пинок или пощечину на улице, либо в транспорте. Не будет сюрпризом заключение под стражу в еще более интенсивном порядке по сравнению с сегодняшним днем. Будет строить планы относительно будущего армии. Командующие силами будут формировать свое будущее. В армию и управления безопасности будут производиться новые назначения из числа сторонников ПСР.

Зная о важности экономики, они будут стараться не допустить кризиса, будут пытаться принять новые меры. Возможно, завладеют бюджетом, либо найдут источники путем приватизации, чтобы никто не смог потребовать отчета и указания источника, однако экономика, которую больше не могут спасти заплатки, большими дырами медленно, но верно поползет в сторону кризиса.

Добиваясь успеха в закулисных переговорах с Западом, за столом переговоров Эрдоган продолжит свою классическую риторику в стиле крестовых походов. На митингах либо на пресс-конференциях все чаще будут слышны крики: «Они — христиане, поэтому не желают мириться с нашими успехами». Потому что всегда есть потребность в искусственном враге. Предполагаю, что на протяжении долгого времени он будет пиариться на фразе — «Они пытаются отомстить нам за 16 апреля».

Будем готовы ко всему, в том числе к социальному взрыву и внутренним беспорядкам, поскольку наряду с ухудшающейся экономической ситуацией такая страна, как Турция, не сможет больше мириться с преследованиями и угнетением. В семьях нарушен мир, а когда нет мира в семье, общество взорвется. На юго-востоке страны — в регионе с наибольшим процентом голосовавших «против», будут увеличены военные операции, и снова в регионе вспыхнут беспорядки. Поскольку все это давление и запугивание приведет к взрыву, Эрдоган снова приблизит свою кончину.

Несмотря ни на что, останется оппозиционный слой общества. И, возможно, сейчас у них будут доказательства для того, чтобы к ним прислушались. Поскольку была невероятно несправедливая избирательная среда. Все влиятельные оппозиционеры в тюрьме. Нет хотя бы мало-мальски оппозиционных СМИ. Всеми силами страны провели кампанию «за» изменения. А сколько было случаев угроз и шантажа в адрес тех, кто собирался проголосовать «против», более того, бросали в тюрьмы и тех, кто заявлял о своем намерении голосовать «против». Если ко всему произошедшему добавить вбросы на избирательных участках, оппозиция может выйти на площади, выплеснув все аргументы наружу. Однако, несмотря на все это, полученные результаты на острие лезвия, очень близкие друг к другу, могут вынудить оппозицию к проявлению «еще чуть больших усилий», что может привести Эрдогана к «горькой победе», «недостаточной победе».