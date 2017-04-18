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Прибыв в Сеул на этой неделе, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что приверженность Вашингтона Южной Корее носит «железобетонный и непреложный» характер. Такое заявление Пенса, возможно, будет приятно для граждан Республики Корея, однако им, возможно, еще предстоит пожалеть о зависимости от вооруженных сил США, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

Gage Skidmore Вице-президент США Майк Пенс

Так, отмечает автор, Южная Корея на протяжении долгого времени играла роль «нахлебника» США в области безопасности. Хотя страна обладает экономикой, по многим оценкам, в 40 раз большей, чем у КНДР, Сеул по-прежнему в недостаточной мере вкладывает в собственную безопасность. Несмотря на неоднократные примеры угрожающего поведения со стороны КНДР, Сеул по-прежнему тратит лишь какие-то 2,5% своего ВВП на оборону. И хотя вооруженные силы Южной Кореи обладают значительным потенциалом, страна остается зависимой от США в ключевых областях, таких как ВВС и ВМС.

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И такое нахлебничество сэкономило южнокорейским налогоплательщикам изрядную долю денег. Более того, одно правительство страны за другим не прислушивалось к призывам США начать активнее укреплять свою оборону. Вместо этого южнокорейские официальные лица сделали приоритетным направлением экономическое развитие и внутриполитические программы. Так, отношение южнокорейской элиты к этой проблеме было довольно откровенно передано на одной из конференций, когда эксперт по безопасности отверг призыв американского участника к тому, что Южная Корея должна взять на себя большую ответственность за безопасность. «У нас есть внутриполитические нужды», — заметил тогда эксперт.

geralt Патрульный корабль класса «Шамсури» и подводная лодка класса «Сон Вон-иль»

Помимо очевидных экономических преимуществ того, что другая страна взяла на себя ответственность за оборону Южной Кореи, иметь на своей стороне сверхдержаву в качестве защитника приятно дипломатически и психологически. Однако у такой зависимости есть и недостатки, основным из которых является то, что принятие важнейших решений о национальной безопасности находится не в руках политического руководства защищаемой страны. В случае альянса США и Южной Кореи Вашингтон всегда играл главную роль в принятии решений, что должно вызывать особенное беспокойство у лидеров и общественности Южной Кореи, когда начинает разворачиваться военный кризис, подобно нынешней ситуации.

Основная опасность зависимости должна была стать очевидной несколько десятилетий назад. Наиболее красноречивым примером можно назвать 1994 год, когда Вашингтон стал получать все больше свидетельств того, что Пхеньян производит плутоний для программы создания ядерного оружия. Администрация Билла Клинтона отреагировала в крайне воинственной манере. В свои мемуарах Клинтон указал, что он был «настроен решительно не дать Северной Корее получить потенциал ядерного оружия, даже это могло привести к войне». Он поручил своему министру обороны Уильяму Перри передать данный посыл самым убедительным образом различным аудиториям и при каждом удобном случае, в том числе «заявляя, что мы не стали бы исключать превентивный военный удар».

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

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Это не было бахвальством, поскольку позднее он признал, что администрация всерьез рассматривала возможность осуществления «хирургических ударов» по зарождающейся ядерной программе Северной Кореи. К счастью, бывший президент США Джимми Картер убедил Клинтона позволить ему связаться с Пхеньяном и провести переговоры по разрешению кризиса мирным путем. Однако войны удалось избежать лишь чудом. И ни разу в ходе данного эпизода Клинтон или его советники даже не намекнули на то, что желания Южной Кореи хоть в какой-либо степени сказались бы на решении Вашингтона нанести авиаудар. Без сомнений, Сеул не смог бы наложить вето на решение США.

Та же самая проблема в связи с зависимостью Южной Кореи в области безопасности возникает и в условиях нынешнего кризиса. Администрация Трампа неоднократно подчеркивала, что рассматриваются все варианты, в том числе и применение военной силы. Послав ударную авианосную группу к побережью Корейского полуострова, Вашингтон пошел на эскалацию. В очередной раз нет указаний на то, что протесты Южной Кореи убедят администрацию США не наносить удары по КНДР, если Белый дом примет такое решение.

Uri Tours Военный парад в Северной Корее

Однако если Пхеньян пойдет на ответный удар, то основной его жертвой будет Южная Корея. Так, у КНДР нет потенциала, способного наносить удары по территории США, однако Сеул, расположенный всего лишь в 50 км от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, крайне сильно подвержен ударам северокорейской артиллерии. Жертвы среди мирного населения будут исчисляться тысячами, если не десятками тысяч убитых.

(сс) Capt. Jonathon Daniell Коммандующий 35-й Противовоздушной Артиллеристской бригады демонстрирует ЗРК «Пэтриот» генералу-лейтенанту Южнокорейской Армии. (ЗРК «Пэтриот» является одним из

Все здравомыслящие люди надеются, что нынешний кризис удастся разрешить мирным путем, однако даже если это будет так, Южной Корее необходимо пересмотреть, так ли уж для неё выгоден альянс с США. Экономия и другие преимущества от иждивенчества не будут значить так уж много, если в результате непродуманных действий Вашингтона Южная Корея окажется втянута в катастрофическую войну. Необязательно, что «нахлебничество» не связано с издержками. Иногда такое иждивенчество сопряжено с ужасными человеческими и финансовыми потерями.