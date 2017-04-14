Пару лет назад на российском авторынке произошел «массовый исход брендов». Ситуация ясна. Где-то чистая политика, где-то неготовность марок к обвалу курса рубля и низкая локализация.

Вадим Кондратьев LADA Granta Sport

Оставшиеся представители автопрома оптимизировали затраты на рекламу, отказались от части салонов, урезали модельные линейки. Вместе с дорогими моделями и премиальным комплектациями ушли и «заряженные версии». Таким образом, автопроизводители поступились производным от важного маркетингового хода «сегодня побеждай, а завтра продавай».

Несомненно, что спортивные комплектации поддерживают интерес к моделям бренда и демонстрируют возможности роста. Понимая это, не все автомобильные марки отказались от российских продаж версий sport и GT.

Подборка ИА REGNUM основана на линейке моделей, которые представлены на российских сайтах автопроизводителей, входящих в первую десятку по объемам продаж в России. При написании этого материала выяснилось, что из ТОП-10 автомобильных брендов осталось только четыре, которые имеют в линейке авто для рынка России спортивные версии. Исчезли из прайсов GolfGT от Volkswagen и ClioRS от Renault. Нет и ToyotaGT-86.

Ниже список оставшихся «заряженных серийных тачек» на российском рынке.

За пределы основного исследования мы вынесли модель, которая только готовятся к выходу на рынок — KIA PicantoGT, о ней подробно ближе к старту продаж, и модель, сильно отличающуюся ценой — NISSAN GT-R. Первая еще не доступна к заказу, а вторая стоит 6 699 000 рублей. Согласитесь, ей место в совершенно иной подборке.

LADA

Пресс-центр ОАО «АВТОВАЗ» Lada NFR

Открывает наш список автомобиль от официального тюнингового ателье АВТОВАЗа — Lada Granta Sport. Машина выпускается в двух версиях, отличающихся моторами и вариантами отделки салона. Самым веским аргументом, в пользу покупки этой Lada, является цена. Продажи стартуют с 534 000 рублей за версию DriveActive с мотором 1,6 литра, мощностью 106 л. с и крутящим моментом в 148 НМ. Более мощная версия Sport продается по цене 609 900 рублей. Эта машина имеет мотор того же объема, но более мощный — 114 л. с и 150 ньютон на метр крутящего момента. Трансмиссия у двух версий одна. Это пятиступенчатая механика, прошедшая доработку в компании Lada Sport. Отличаются лишь передаточные числа — 3,9 и 4,3.

Кроме отличий в силовых агрегатах и стоимости, разнятся показатели расхода топлива, цифры разгона до сотни и максимальная скорость. Более дешевая Лада тратит 6,7 литра бензина на сотню, а дорогая 8,6 литра в смешанном цикле. Разгон составляет 10,9 и 9,5 секунд соответственно. Максимальная скорость — 181 км/час и 195 км/час. Кто-то скажет, что мало. Встречный вопрос: а где вы планируете ездить с такой скоростью? По российским дорогам, которые качеством не отличаются и имеют ограничения до 130 км/час?

В остальных показателях у этих двух машин полная идентичность, кузов то один. Если только бюджетная чуточку легче — 1075 килограмм против 1140. Объем багажника составляет 520 литров. В плане безопасности, это две передних подушки безопасности и набор ассистентов — ABS, система распределения тормозных усилий. Есть и мультимедийный комплекс с четырьмя колонками. Диски на DriveActive устанавливаются литые пятнадцатые, а на Sport литые, но шестнадцатой размерности.

Следующей моделью в более высокой ценовой рамке оказалась Lada Kalina Sport. Тут уже не обошлось двумя версиями. Калина имеет три модификации — DriveActive, Sport, NFR (needforspeed — жажда скорости). Первые две отличаются так же, как и спортивные версии Гранты. Цена: 556 900 и 616 900 рублей. Мощность моторов: 106 л. с и 148 НМ против 114 л. с и 150 НМ. Разгон до сотни 11 и 9,5 секунд. Расход топлива 6,7 литра на 100 километров и 8,6. Такие же показатели максимальной скорости, как и на Гранте — 181 и 195 км/час. Масса спортивных Калин 1060 и 1150 килограмм. Одинаковый объем багажника — 240 литров. По технической начинке, размерности колес и по безопасности отличий от Гранты нет.

А вот этот автомобиль стоит особняком не только в модельном ряду Lada, но среди всех серийных автомобилей с приставкой спорт, которые продаются на российском рынке. Lada Kalina NFR полностью омологирована для спортивных соревнований.

Цена NFR 850 000 рублей. Мотор того же объема, но более мощный — 136 л. с и 154 НМ крутящего момента. Расположен он на подрамнике в отличие от более слабых и полностью серийных версий. Разгоняется до сотни этот автомобиль за 9,2 секунды и тратит 8,9 литра бензина на 100 километров пути в смешанном цикле. Максимальная скорость 205 км/час.

Трансмиссия осталась прежней — 5МТ. Не изменилось и передаточное число головной пары. Оно такое же, как и на версии с мотором мощностью 114 л. с — 4,3. Но, Калина, жаждущая скорости, потяжелела до 1215 килограмм, сохранив традиционный кузов с объемом багажника в 240 литров.

Отличия кроются в настройках подвески и размерности колес. На NFR устанавливаются колеса 205/40 17 дюймов. Расположение рейки нижнее, а тормоза заимствованы у Рено Меган, имеющего более весомые габариты и массу.

Дизайн интерьера отличается более премиальными материалам сидений, просторочкой кожанных и тканевых элементов, полосой нуля на руле, накладками на педали, иной эргономикой сидений и приборной панелью.

Внесли в компании Lada Sport изменения и во внешний облик — спойлер, дефлекторы воздухозаборников на капоте и другие бамперы.

Вот эта Лада уже может составить конкуренцию не только по цене, но и по спортивному характеру. А конкуренты: KIA Pro Ceed GT, KIA Ceed GT и три Шкоды (одна в кузове универсал). О них ниже.

KIA

Press.kia.com KIA Ceed GT

Следующей моделью «примерившей» спортивный костюм, является KIA Ceed GT. Горячий хетч отделяет от самой дорогой Lada почти 465 000 рублей. Это больше чем цена за новую Lada Priora. Стоит ли корейский автомобиль таких денег? Думаю, что да. Ведь укомплектован он в разы больше чем спортивные Lada. Тут есть мультируль, система курсовой устойчивости, не только передние, но и боковые подушки безопасности (всего их шесть), система помощи при старте в гору, система помощи при экстренном торможении, традиционная ABS. Это не полный перечень того, чем «заряженный» корейский автомобиль отличается от российского конкурента.

Есть заметная разница в силовых агрегатах и показателях расхода топлива. Мотор объемом 1,6 литра, мощностью 224 л. с и крутящим моментом в 265 НМ агрегатируется с шестиступенчатой механикой. Прожорливым этот авто не назовешь, всего 7,4 литра на сотню. Показательны цифры разгона, до ста километров KIA Ceed GT разгоняется за 7,6 секунды, при максимальной скорости в 230 км/час. Масса автомобиля 1395 килограмма, а объем багажника 380 литров.

В стандартной комплектации автомобиль оснащается восемнадцатыми лекгосплавными дисками и мультимедийным комплексом с шестью динамиками.

Продолжает спортивную линейку KIA модель с приставкой PRO — это KIA Pro Ceed GT. По сравнению с предыдущим хетчбеком у «просида» другой ценник и количество дверей. Дверей три, а цена 1 224 900 рублей. Подушек безопасности шесть — две фронтальные, две боковые и две занавески. Остальной набор технологических решений и силовых агрегатов тот же, что и у предыдущей модели.

SKODA

Press.skoda-avto.ru Skoda Oktavia RS

Теперь переходим к марке Skoda. Чешский бренд тоже приготовил две модели с буквами RS на кузове. Первая — седан Skoda Oktavia RS, вторая — универсал Skoda OktaviaCombi RS. Начнем с седана.

Skoda Oktavia RS предлагается с одним атмосферным мотором 2 литра, 220 л. си 350 НМ, но с двумя трансмиссиями — шестиступенчатая механика и DSG 6 ступеней. Благодаря трансмиссиям разнится цена. Это 2 125 000 рублей и 2 165 000 рублей соответственно. Показатели расхода топлива для обеих коробок — 6,4 литра на сотню. Разгон до ста километров в час — 6,8 секунд для механики и 6,9 секунд для робота DSG. Максимальная скорость 248 и 245 км/час соответственно.

ABS, система помощи при экстренном торможении, система помощи при старте в гору и до девяти подушек безопасности — это все есть в Skoda Oktavia RS. В базе мултимедийный комплекс и колеса 17 дюймов. Масса автомобиля 1 420 килограмм. Объем багажника 568 литров.

Теперь об универсале Skoda Oktavia Combi RS. Спортивный универсал — уже интересно. Ведь в России к автомобилям с таким кузовам отношение сугубо утилитарное — рассада на дачу, поклажа для семьи и попутчиков во время автомобильного путешествия. В Чехословакии любовь к ним иная. Раньше в народе ходила шутка, что чехи любят универсал, так как в нем можно перевозить тело тещи. Шутка, но у этого универсала объем багажника равен рекордным 588 литрам — действительно много.

Мотору Skoda Oktavia Combi RS предлагается один. Это все тот же атмосферный двигатель 220 л. с и 350 НМ, объемом два литра. КПП тоже две, как и у предшествующей Skoda Oktavia RS — шестиступенчатая механика и DSG 6 ступеней. Разгон до сотни 6,9 и 7,1 секунды для разных трансмиссий. Расход топлива тоже отличается. Механика потребляет 6,2 литра в смешанном режиме, робот на 200 грамм больше. Максимальная скорость с механической трансмиссией — 244 км/час, с DSG — 242 км/час. Масса универсала (снова рекорд нашего исследования) 1442 килограмма. Внутреннее оснащение уже традиционное для большинства автомобилей — мультируль, мультимедиа. Штатные колеса семнадцать дюймов. Полный набор автоматических ассистентов и до девяти «эйрбегов».

Завершает наш список новая Skoda Superb Sportline. Автомобиль стал доступен для заказа в конце прошлого года. И по сей день в наличии у дилеров его нет, а срок ожидания составит около 4 месяцев. Цены на этот седан стартуют от 2 093 000 рублей за авто с мотором 1,4 литра, мощностью 150 л.с. и механической трансмиссией 6 ступеней. Максимальная цена без дополнительных опций — 2 751 000 рублей за полный привод, двухлитровый мотор в 280 л.с. и шестиступенчатую DSG. Всего же можно выбирать из шести вариантов силовых агрегатов и оснащения.

На этом не хотелось заканчивать, а хотелось сформировать некий рейтинг серийных автомобилей с приставкой SPORT и GT. Но как сравнивать автомобиль с ценником в 534 000 рублей и 2 751 000 рублей? Да, целевая аудитория совершенно разная. Но и не очень богатые люди хотят оригинальности и эксклюзивности. Только у них она своя, дешевле в пять раз.