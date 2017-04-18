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Иван Шилов REGNUM Обзор новостей энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 16 апреля составляли порядка 8,329 млрд кубометров. Напомним, что Украина в марте прекратила отбор газа из ПХГ и начала закачку природного газа в хранилища для следующего отопительного сезона.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти обратился с письмом к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману. В письме президент ЕБРР выражает обеспокоенность возможным крахом реформы «Нафтогаза Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению): «Обращаюсь к вам по неотложному делу. Реформа «Нафтогаза», одна из самых важных, находящихся под вашей юрисдикцией, может потерпеть фиаско в ближайшие дни. После ряда разочаровывающих событий независимые члены набсовета НАК заявили о возможности ухода в отставку. Если это произойдет, это не только серьезно навредит «Нафтогазу», а и разрушит уверенность международного сообщества в обязательствах правительства по реформированию и реструктуризации компании».

Письмо датировано 7 апреля, поэтому некоторые события, о которых в нём говорится, уже произошли. В частности, председатель наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» Юлия Ковалив подала в отставку. Ранее она, а также Пол Уорвик,Маркус Ричардс,Чарлз Проктор (члены набсовета) обратились к первому вице-премьеру Владимиру Кистиону с письмом, в котором пригрозили отставкой. При этом копию письма, вероятно, получило руководство ЕБРР, либо же набсовет предупредил банк о своих действиях, потому что письмо Сумы Чакрабарти было написано уже на следующий день после обращения Набсовета к Кистиону.

В интервью изданию «Зеркало недели», вышедшем в конце марта, Юлия Ковалив даёт понять о существовании некоего конфликта (очевидно, между набсоветом и руководством компании, а также правительством). Так, она упомянула, что с ней до сих пор не заключён контракт. Также она обозначила проблему (в письме Кистиону она тоже упомянута): подача е-деклараций членами набсовета. Члены набсовета — иностранные граждане, законом этот вопрос не урегулирован должным образом. В итоге к началу мая «Нафтогаз» может остаться без набсовета. 30 апреля правительство должно подтвердить полномочия членов совета, либо назначить новых. Заявление Ковалив об отставке, конечно, может быть формой давления, но может быть лишь первым из четырёх.

В январе — марте государственная «Укргаздобыча» нарастила объем добычи природного газа на 0,27%, до 3,697 млрд кубометров, сообщает пресс-служба компании. Это в 10 раз меньше, чем хотел бы Владимир Гройсман, который в феврале выразил уверенность в том, что в 2017 году компания нарастит добычу на 400 млн кубометров. В свою очередь председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире «5 канала» заявил, что добыча возрастёт как минимум на 500 млн кубометров. Однако пока что газовики смогли показать рост всего на 10 млн кубометров за 3 месяца.

«Нафтогаз» в начале прошлой недели подписал меморандум о взаимопонимании по совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины. Компании, с которыми подписан меморандум, — Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия). В заявлении «Нафтогаза» по этому поводу сказано, что имеет место «официальное признание заинтересованности опытных европейских операторов в сотрудничестве по управлению украинской ГТС». На практике всё это означает одно: интерес указанных компаний к ПХГ Украины. Snam — один из крупнейших игроков газового рынка ЕС с трубопроводами протяжённостью более 40 тыс. км и хранилищами объёмом 19 млрд кубометров. Тогда как Украина обладает объёмами хранения, превосходящими ёмкости Snam в 1,7 раза. Примерно 15 млрд из них Украине необходимо использовать для собственных нужд, однако остаётся всё равно немало. Тем более что стоимость хранения в украинских ПХГ должна быть значительно ниже.

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 15 апреля составляли 1,929 млн тонн, из которых 1,504 млн тонн — угли газовых марок и 424 тыс. тонн — антрацит. Таким образом, тенденции сохраняются: Украина наращивает запасы углей газовых марок, запасы антрацита постепенно уменьшаются ввиду блокады Донбасса. С 7 по 15 апреля запасы антрацита снизились на 38 тыс. тонн, газовых углей — выросли на 68 тыс. тонн.

В энергосистеме Украины по состоянию на 14 апреля работали 22 блока ТЭС общей мощностью 3792 МВт (примерно 26,9% от общей мощности украинской тепловой генерации). Вне резерва из-за отсутствия угля антрацитовой группы находились 4 блока ТЭС суммарной мощностью 980 МВт, из-за повреждения оборудования — 2 блока мощностью 375 МВт.

«ДТЭК-Энерго» на корпоративном сайте сообщает о том, что Криворожская ТЭС — один из активов компании — была остановлена для накопления антрацита. Остановка была плановой, о ней СМИ сообщали ещё в начале апреля. Поставки угля на станцию не осуществлялись в феврале, и теперь на ней осталось всего 30 тыс. тонн, работать на которых станция не имеет права — это неприкосновенный запас на случай внештатной ситуации в ОЭС Украины. Команду на их использование может дать только диспетчер энергосистемы. «Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. Цена на импорт в два раза выше цены на украинский уголь (110−115 долл/тонна). При этом долг Энергорынка перед ДТЭК Криворожской ТЭС на 1 марта составил 463 млн грн. В течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставка ожидается в мае», — объясняет директор станции Виталий Питько.

Rubaltic.ru Электроэнергия

Логично, что в такой ситуации правительство Гройсмана продлило режим ЧП в энергетике (действует с 17 февраля) ещё на один месяц. В законе не устанавливается предельное число продлений, поэтому делать вид, что на Украине всего лишь чрезвычайное положение, а не системный кризис, можно довольно долго.

Долги киевлян за электроэнергию на 1 апреля вплотную подошли к сумме 1 млрд грн, что начинает приводить к эффекту домино. Счета «Киевэнерго», которое, в свою очередь, также должно эти деньги кому-то, арестовываются по искам. А «Киевэнерго» из-за ареста счетов не может произвести окончание начатых ремонтов систем подачи горячей воды. В итоге из-за долгов одних киевлян другие вынуждены греть воду в кастрюльках.

Законопроект о рынке электроэнергии, голосование по которому в Верховной раде в очередной раз провалили в начале месяца, 13 апреля внезапно приняли. «Этот законопроект не является чем-то революционным. Его не удалось сделать соответствующим всем ожиданиям. Но есть несколько позитивных, на мой взгляд, вещей. Первый плюс — проект принят. А это открывает возможности для построения рынка энергетики, которого в классическом виде в Украине не существовало. Даже несмотря на то, что у нас были какие-то якобы торги и тому подобное. К тому же принятие этого закона являлось одним из условий, на которых с нами собирались сотрудничать многие кредиторы. В том числе в сфере энергетики. Причем их интересовало не столько содержание закона, сколько факт его принятия. Да, закон о рынке электроэнергии не разрушит порядок энергетических монополистов в Украине. Но задача этого закона в другом — он должен поставить точку, с которой начнет действовать рынок электроэнергии в Украине», — прокомментировал для Gordon.ua заместитель директора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. К этому можно добавить, что только теперь объекты энергетики, запланированные к приватизации в этом году (6 облэнерго и генерирующая компания «Центрэнегро») можно выставлять на продажу — без закона о рынке электроэнергии купить их могли только украинские (раньше и российские) инвесторы. Европейским компаниям, которые не понимали правил действия квазирынка украинской энергетики, эти объекты были неинтересны.

Но если говорить о потребителе, то для него рынок прежде всего обернётся удорожанием электроэнергии в ближайшей перспективе. Во-первых, из-за того, что перестанет действовать перекрёстное субсидирование — порядок, по которому около 40% тарифа бытового потребления перекладывается на бизнес и промышленность Во-вторых, потому что тариф будет устанавливать не Нацкомиссия регулирования энергорынка и коммунальных услуг, а поставщики — в зависимости от структуры своих затрат. Оба эти момента не слишком освещают в прессе.

Рынок, как отметил Рябцев, начнёт действовать не сразу: устанавливается 2-летний переходный период, в течение которого нормы закона должны начать действовать. Однако директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский уверен, что двумя годами не обойдётся: «…Учитывая то, с какой скоростью в Украине проводятся реформы, для того чтобы рынок электроэнергии начал работать, понадобится не менее пяти лет, в лучшем случае. Нужны подзаконные нормативные акты, во-первых, а, во-вторых, у нас есть проблема социально-экономического порядка. Для создания любого рынка нужно наличие платежеспособного спроса, а мы такового на сегодняшний день не имеем. То есть украинцам просто нечем платить за услуги. Поэтому для корректировки социально-экономических показателей нужно время, что позволит создать спрос — люди смогут покупать услугу, и тогда можно говорить о создании конкуренции и прочих вещах», — объяснил он корреспонденту «Голос.ua».

Потребление электроэнергии в январе — марте 2017 года незначительно выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 41,138 млрд кВт⋅ч (+1,1%). Такие данные приводит Минэнерго. При этом доля бытового потребления уменьшилась с 32,7% до 31,7%, а промышленности — осталась без изменений (39,2%).

Экспорт электроэнергии за I квартал вырос куда значительней — на 16,6% (1,349 млрд кВт⋅ч). 1,017 млрд кВт⋅ч ушло в направлении Венгрии, Словакии и Румынии, 331 млн кВт⋅ч было поставлено Польше.

Уголь

Компания «Центрэнерго», объявившая недавно тендер на поставку дополнительных 0,7 млн тонн угля, отменила его из-за отсутствия заявок. В тендерном предложении указывалась ожидаемая сумма контракта 1,523 млн грн, т. е. примерно 80 долл/тонна. Тогда как от директора Криворожской ТЭС мы знаем, что актуальная цена — не менее 110 долл/тонна. Поэтому «Центрэнерго» объявила новый тендер на тот же объём, но с суммой контракта 1,713 млрд грн (90 долл/тонна). Однако и его пришлось отменить — по той же причине, как ни удивительно. 14 апреля компания сделала новую попытку (1,904 млрд грн — 101 долл/тонна) Т.о., уже скоро компания должна дозреть до осознания положения на рынке.

Александр Дейнека. Шахта. 1924

«ДТЭК-Энерго» пока действует оперативнее. «ДТЭК подтверждает закупку 600 тысяч тонн угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 млн тонн. Прибытие первого судна на Украину с 75 тысячами тонн антрацита ожидается в июне. Топливо будет отгружено на антрацитовые ТЭС ДТЭК, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины», — говорится в сообщении пресс-службы компании. В компании также подчеркнули, что это первый прецедент покупки таких крупных партий угля на таких удалённых рынках и в столь короткие сроки. Остаётся открытым вопрос, принимал ли во внимание этот момент глава Минэнерго, когда выступал с инициативой отказаться от поставок российского угля. По крайней мере в самой инициативе этот момент не звучал даже как риск. Однако оказывается, что закупить даже 600 тыс. тонн угля в ЮАР — задача не вполне тривиальная. «Центрэнерго» же, как ранее сообщалось, предстоит заключить 2 крупных контракта на морскую поставку суммарным объёмом 3,2 млн тонн (2,5+0,7).

Хотя экономический эксперт Всеволод Степанюк считает, что в «Центрэнерго питают иллюзии: «…Уголь все равно придется покупать в России… власть сама себя загнала в тупик. Ведь мощностей перевалки портов не хватит для того, чтобы сверхдорогой уголь из Южной Африки поставлять в Украину и полностью им обеспечить украинскую энергетику», — прокомментировал он планы морской поставки миллионов тонн угля морем. Кроме того, специалист напоминает, что можно, конечно, заглушить антрацитовые блоки, загрузить по максимуму блоки на газовых углях, но проблема имеет и социальную составляющую: «…Та же Трипольская ТЕС является градообразующим предприятием. То есть люди в городе Украинка получают отопление и горячую воду благодаря работе Трипольской ТЕС. Думаю, что подобные системы сделаны в других городах, где работают подобные ТЕС. Поэтому остановки ТЭС в разных городах — не что иное, как лишение благ цивилизации жителей данных населенных пунктов», — дополнил он.

«26 апреля на Кабмине мы должны рассмотреть Стратегию развития угледобывающей отрасли. Это должна быть фундаментальная работа. Это должна быть дорожная карта того, что необходимо сделать в этом году в отрасли. Мы выделили 1,8 млрд грн и должны определиться, как будем управлять этими ресурсами, чтобы вывести шахты из убыточности», — такое заявление Владимир Гройсман сделал на последнем заседании правительства. Первый шаг в рамках этой стратегии он анонсировал уже на прошлой неделе: предложил ввести мораторий на банкротство шахт: «Норма о моратории на банкротство должно быть временной, чтобы провести реструктуризацию. Потому что, я считаю, некоторые люди недобросовестно используют украинское законодательство для блокирования работы украинских шахт», — уточнил глава правительства.

На Украине пригрозили конфисковывать купленный в РФ уголь, если выяснится, что на самом деле он добыт на территориях республик Донбасса, сообщила информагентству УНИАН народный депутат Ирина Луценко, ссылаясь на соответствующее заявление президента Украины Петра Порошенко во время заседания СНБО. Ранее сообщалось, что Минэнерго собиралось брать пробы с каждой партии российского угля. Всё вместе это привело к тому, что отдельные острословы переименовали Минэнерго в «Министерство конфискации угля».

Нефть

Государственная компания «Укрнафта» сообщила, что планирует выставить 20 апреля на аукцион почти 260 тыс. тонн нефти по стартовой стоимости 11,971 грн/тонна. Однако компания планирует продавать не только на внутреннем рынке, но и экспортировать свою продукцию. Соответствующая просьба была направлена в правительство в конце марта, а 14 апреля набсовет «Нафтогаза Украины» поддержал намерение «Укрнафты». Дело в том, что Кременчугский НПЗ, который ранее был основным потребителем «Укрнафты», теперь переходит на азербайджанское сырьё. Вполне возможно, что компания наладит поставки нефти в Белоруссию.

the3cats Нефть

Отопление

Городские власти Киева осуществляют давно задуманную революцию: разрывают контракт с компанией «Киевэнерго», поставляющей тепло и горячую воду большей части горожан.

«Соглашение с «Киевэнерго» заканчивается 31 декабря 2017 года. Чтобы упредить возникновение внештатных ситуаций во время отопительного сезона и обеспечить надлежащую поставку тепловой энергии киевлянам, проект предусматривает продолжение соглашения на 4 месяца — до 26 апреля 2018 года. В проекте решения отдельным пунктом четко указано, что договор с «Киевэнерго» город прекращает 27 апреля 2018 года», — говорится в проекте решения, размещённого на портале Киевского городского совета.

«Киевэнерго» находится в совместной собственности государства (блокирующий пакет) и крупного бизнесмена Рината Ахметова. Попытки заставить его поделиться доходами от крупнейшего рынка коммунальных услуг предпринимаются не впервые, «раскулачить» Ахметова пытались даже при Януковиче, однако до окончания действия договора сделать это было проблематично. Теперь ситуация для его недоброжелателей упрощается.

Согласно последней официальной статистике, в феврале долг населения Украины за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 3,1%, или на 786,3 млн гривен до 26,2 млрд гривен по сравнению с январем.

При этом долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2017 года увеличился на 56,2 млн гривен до 2,5 млрд гривен; долг за отопление увеличился на 706,2 млн гривен до 11,8 млрд гривен; долг за газоснабжение увеличился на 96,6 млн гривен до 10 млрд гривен.

В феврале среди регионов наибольшая задолженность за отопление зафиксирована в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях; за газоснабжение — в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

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