



Futureatlas.com Флаги США и КНР

Президенту США Дональду Трампу нужно отдать должное: он сделал Северную Корею центральной темой на переговорах с Китаем. Тем самым он создал для двух стран возможность более эффективного сотрудничества по оказанию давления на Пхеньян с тем, чтобы тот хотя бы заморозил, если и не положил конец своей ядерной программе. Однако дальнейшие шаги потребуют от администрации Трампа больше, нежели внушительное потрясание «военным кнутом», Вашингтону нужно взять на себя инициативу и предложить больше «пряников». И лучше всего сделать это сейчас, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

За прошедшие четверть века США так и не смогли убедить КНДР отказаться от постройки ядерного оружия и баллистических ракет большого радиуса действия. Ни взаимодействие, ни изоляция не смогли отвернуть Пхеньян с конфронтационного курса. И теперь маленькое и бедное государство, по всей видимости, все ближе к своей цели — созданию межконтинентальной ракеты, способной достать до территории США. Нет оснований считать, что лидер КНДР Ким Чен Ын страдает суицидальными наклонностями. Однако по-прежнему является слабым утешением понимание того, что ошибка или просчет Ким Чен Ына или Трампа может привести к уничтожению одного или двух городов США.

Несмотря на громкие слова нового главы Белого дома о том, что США «решат» проблему Северной Кореи, с помощью Китая или без него, вариантов у Вашингтона не так много. Военные удары могут привести ко Второй корейской войне, в которой США и Южная Корея, конечно, одержат верх, но цена — особенно для Республики Корея, которая станет театром боевых действий, — окажется крайне высокой.

Санкции можно ужесточить еще сильнее, однако такие шаги не будут иметь значительного воздействия на КНДР без поддержки Пекина. При этом если «ударить» по китайским фирмам и банкам, ведущим дела с Северной Кореей, это негативно скажется на отношениях с КНР, не приведя к отказу Пхеньяна от своих действий.

Поэтому получение поддержки КНР по этому вопросу является по-прежнему самым очевидным и эффективным средством увеличения давления на Пхеньян. Доля Китая в торговле с КНДР составляет 90%. Что даже важнее, большая часть энергии и продовольствия в Северную Корею поступает из КНР. Это означает, что в случае, если Пекин «перекроет экономический кислород» Пхеньяну, это не пройдет незамеченным Ким Чен Ыном.

Администрация Трампа сделала далеко не утонченную попытку страхом принудить Китай, угрожая нанести военный удар по КНДР, несмотря на все риски, связанные с таким шагом. Президент Трамп также добавил немного грубого подкупа, предложив более привлекательные условия торговли с Пекином, если он будет вести желанный для Вашингтона курс. Однако подобные действия вряд ли смогут убедить Китай ввести подобные крайне жесткие санкции, без которых почти точно не удастся изменить северокорейскую политику.

Первая проблема состоит в том, что администрация США совместила неубедительную угрозу с двусмысленным предложением, а также потребовала от Пекина сделать что-то неконкретное в ответ. Глупостью, если не безумием, стал бы отказ Китая от своего традиционного союзника и усиление геополитических позиций США в обмен на обещание будущих преимуществ.

Второй же проблемой стало то, что администрация Трампа не смогла ответить на самую серьезную озабоченность КНР. Так, если оказать самое значительное воздействие на КНДР, соблюдение им тех или иных требований не гарантировано. И если Пхеньян не сменит курс, результатом может стать развал северокорейского режима — коллапс государства, характеризующийся политическим расколом, конфликтами, потерей контроля над ядерным оружием, гуманитарным кризисом и массовыми потоками беженцев. И все это на границе с Китаем. Более того, впоследствии может произойти объединение Кореи, являющейся союзником США и имеющей на своей территории американские войска. Такое развитие событий станет геополитическим кошмаром для Китая, который, как отмечает автор, уже считает, что Вашингтон пытается окружить его союзниками США и базами.

В действительности этой озабоченностью объясняется то, почему Пекин не пошел на более активные шаги раньше, несмотря на все большее раздражение, вызванное конфронтационным и даже бездумным поведением КНДР. Для КНР стабильность носит важнейший характер. Более того, Китай считает именно США виновными в том, что ситуация зашла в тупик из-за того, что Вашингтон взял «враждебный курс» в отношении КНДР, что и стало причиной стремления Пхеньяна к созданию ядерного оружия. Все-таки Афганистан, Ирак, Ливия и Сербия продемонстрировали, что у малых стран обычно нет традиционных средств сдерживания вооруженных сил США. Северная Корея не хочет оказаться также на свалке истории.

Хотя попытки администрации Трампа добиться сотрудничества Китая пока не увенчались успехом, торговые предложения президента могут быть восприняты в качестве приглашения к переговорам. В действительности Пекин, возможно, ответил соответствующим образом. Например, полуофициальное издание Global Times вышло со статьей, в которой высказывалось мнение, что «китайское общество будет готово поддержать» новые запретительные меры, такие как сокращение поставок энергии КНДР, если Пхеньян проведет еще одно испытание ядерного оружия.

На протяжении многих лет официальные лица США, кажется, недоумевали, почему Пекин не спешит выполнить требования США и не сдает единственного военного союзника Китая США. Вашингтон не понимает простой факт того, что, пойдя на этот шаг, КНР может создать хаос, который перекинется в страну через границу с КНДР, а также укрепит сеть сдерживания, стягивающуюся вокруг коммунистического государства. С точки зрения США это все положительные события.

Администрация Трампа, похоже, пошла тем же путем, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступал на слушаниях по вопросу его назначения, заявив, что США нужно «заставить» Китай соблюдать санкции ООН против КНДР. Тем не менее торговые предложения Трампа говорят о большей гибкости новой администрации.

Вместо того чтобы пытаться заставить Китай, Вашингтон должен пойти на соглашение с Пекином, предложив провести переговоры с Пхеньяном по вопросам безопасности и политики. В этих рамках также будет необходимо оказать КНР поддержку в случае коллапса КНДР и начала гуманитарного кризиса. Вашингтону, отмечает автор, следует уважать экономические вложения Китая в Северную Корею, а также пойти на вывод войск США в случае объединения Кореи, чьи вооруженные силы будут занимать нейтральные позиции. При этом в соглашения должны быть включены и Южная Корея, и Япония.

Экономические преимущества, предложенные президентом, полезны, однако КНДР играет важную роль в политике и расчетах в области безопасности Китая. Традиционно двусторонними отношениями с КНДР занимается Коммунистическая партия Китая, а не МИД. Более того, Народно-освободительная армия Китая значительно заинтересована в выживании КНДР, поэтому будет выступать против предложений отказаться от КНДР, о чем часто говорят представители ученого сообщества и общественность в социальных сетях. Вашингтону необходимо ответить на широкий спектр северокорейских вопросов, поскольку они влияют на Китай.

Попытка президента Дональда Трампа запугать КНР и КНДР скорее напугает южнокорейский народ, который пострадает от конфликта в наибольшей степени. Тем не менее Трамп заставил Пекин прислушаться к себе. Крайне маловероятно, однако, что руководство Китая пожертвует своими ключевыми интересами для получения более выгодных условий только в области торговли.

Председатель КНР Си Цзиньпин и его окружение, возможно, будут готовы действовать, если США согласятся прислушаться к обеспокоенности КНР не только в области экономики, но и в области безопасности. И даже с помощью Пекина США могут оказаться неспособными заставить решительное государство делать то, что от него требуют. Однако возможность успеха является достаточной причиной попытаться, поскольку крайне важно сохранить мир на Корейском полуострове.