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Darwinek Флаг КНДР

16 апреля Северная Корея осуществила неудачный ракетный запуск в районе города Синпхо. Это произошло на следующий день после того, как в КНДР состоялся военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена.

Реакция мировой политической общественности не заставила себя ждать.

Президент США Дональд Трамп пытается повлиять на изменения Северной Кореи в вопросах применения силы. Об этом заявил экс-посол США в Южной Корее Крис Хилл в интервью телеканалу ABC.

Говоря о политике нового американского лидера в отношении КНДР, Хилл сказал, что Трамп «старается переКНДРить северокорейцев». Бывший дипломат предложил посмотреть, что из этого выйдет.

В то же время Крис Хилл отметил, что это не может не вызывать беспокойство у людей. Ведь они не знают, что на самом деле намерен делать президент США.

Такие державы, как США, не могут блефовать на самом деле. Так, если Дональд Трамп говорит жестко, то за словами должны следовать конкретные поступки, подчеркнул дипломат.

Читайте подробнее: «Трамп пытается изменить политику КНДР в вопросах применения силы»

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированной на конец апреля 2017 года, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обсудить проблему Северной Кореи с целью активизации Москвы по этому поводу. Об этом японский политик заявил на заседании парламента.

Синдзо Абэ в ходе своего выступления сообщил о планах по поводу обсуждения северокорейского вопроса с Путиным и подчеркнул, что будет «требовать от России играть конструктивную роль».

Напомним, что в начале 2016 года ситуация на Корейском полуострове заметно обострилась. Тогда КНДР провела ядерные испытания и позднее запустила баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. С тех порт Пхеньян провел еще одно ядерное испытание, а также несколько ракетных запусков.

Мировое сообщество реагирует на такие действия Северной Кореи крайне негативно. Президент США Дональд Трамп заявил недавно, что КНДР — это проблема, и с ней надо что-то делать. Так, незадолго до 15 апреля, когда в Северной Корее отмечают 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена, Тихоокеанское командование американских ВС направило в сторону Корейского полуострова ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон».

U.S. Navy Атомный авианосец «Карл Винсон»

Читайте подробнее: Япония будет требовать от России «играть конструктивную роль» по КНДР

Сегодня, 17 апреля, вице-президент США Майкл Пенс прибыл на американскую военную базу Кэмп-Бонифас в Южной Корее. Эта территория является Демилитаризованной зоной, которая, по сути, служит границей между Южной и Северной Кореей. Об этом сообщил южнокорейский телеканал KBS.

В понедельник Пенс должен будет провести совещание с военачальниками и встретиться с американскими военнослужащими. Во второй половине дня вице-президент проведет в Сеуле переговоры с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном. С ним планируется обсудить двусторонний военно-политический союз и ракетно-ядерную проблему КНДР.

По мнению ряда экспертов, Майкл Пенс и Хван Гё Ан основное внимание на переговорах уделят вопросу совместной работы по усилению санкционного и дипломатического давления на Северную Корею, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетно-ядерной программы.

Визит Пенса в Южную Корею — часть запланированного десятидневного турне по странам Азии. Поездка в Сеул проходит на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове, так как всего за два дня до визита Пенса Северная Корея осуществила неудачный ракетный запуск.

По словам вице-президента США, провалившееся испытание КНДР — это «провокация». В свою очередь Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин вместе работают над северокорейской проблемой. При этом ранее американский лидер говорил, что Китай должен посодействовать разрешению проблемы, в ином случае это сделают сами США и их союзники.

Читайте подробнее: Пенс прибыл в Сеул на фоне усиливающейся напряженности на полуострове

К концу апреля у берегов Корейского полуострова будут размещены сразу три американских авианосца. Об этом 17 апреля сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на правительственный источник в Южной Корее.

По данным источника, к 25 апреля в Японское море войдет атомный авианосец ВМС США «Карл Винсон». «США обсуждают с нашим правительством совместные учения с участием ударной группы авианосца», — отмечает он.

Кроме того, здесь же будут находиться авианосцы «Рональд Рейган» и «Нимиц».

Ранее предполагалось, что «Карл Винсон» и сопровождающие его корабли прибудут к берегам полуострова Корея 15 или 16 апреля. В эти дни Северная Корея отмечала 105-ю годовщину со дня рождения первого президента страны Ким Ир Сена.

Эксперты отмечали, что к этой дате могут быть приурочены очередные ядерные испытания Пхеньяна. 16 апреля стало известно о том, что в КНДР состоялся запуск ракеты неопределенного типа, он завершился неудачей. Следующей датой вероятных испытаний может стать 25 апреля — в этот день исполнится 85 лет Корейской народной армии (КНА).

Источник агентства отмечает, что отправка сразу трех авианосцев к берегам Кореи — беспрецедентный с военной точки зрения случай. Это говорит о подходе Вашингтона к сдерживанию Пхеньяна.

«Правительство Дональда Трампа действиями демонстрирует силу сдерживания Северной Кореи, и ожидается, что оно и впредь будет совершенно не таким, как при прежней администрации», — поясняет он.

Читайте подробнее: США направят к берегам Кореи еще два авианосца

Новый вид вооруженных сил (ВС), который получил название «специальные тактические войска», появился в Северной Корее. Вывод о создании нового вида войск был сделан на основе изучения специалистами отчетов из северокорейских газет.

Журналисты обратили внимание на военный парад в честь 105-й годовщины дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена, который прошел 15 апреля в Пхеньяне, передает «Рёнхап».

Так, во время парада по площади шли колонны «военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии».

Читайте подробнее: СМИ сообщили о создании «специальных тактических войск» в КНДР

Вашингтон больше не будет проявлять «стратегическое терпение» в отношении Пхеньяна. Такое предупреждение озвучил 17 апреля вице-президент США Майкл Пенс, прибывший в Демилитаризованную зону (ДМЗ), которая фактически является границей между Республикой Корея и КНДР.

Пенс отметил, что Вашингтон решительно настроен на обеспечение безопасности в регионе мирными средствами, переговорами. Вместе с тем он подтвердил намерение США «стоять плечом к плечу» вместе с южнокорейским народом и выступать за денуклеаризацию полуострова.

«Стратегическому терпению пришел конец», — подчеркнул он и напомнил, что США, стремящиеся к миру, всегда добивались его «посредством силы».

Читайте подробнее: Майкл Пенс — о КНДР: «Стратегическое терпение» США истекло

У США лопнуло «стратегическое терпение» в отношении Пхеньяна

США и Южная Корея договорились о переносе сроков развертывания систем ПРО США на Корейском полуострове на более ранний срок, сообщает The Independent.

Размещение системы связано с необходимостью перехватывать северокорейские ракеты.

Напомним, решение о развертывании ПРО США в Южной Корее было принято в 2016 году в связи с неоднократными ракетными испытаниями Северной Кореи.

Читайте подробнее: США и Южная Корея ускорят размещение систем THAAD на Корейском полуострове

Ситуация вокруг Северной Кореи стала поводом для очередного заседания Совета национальной безопасности Японии. Заседание состоялось 17 апреля, передает агентство Кyodo со ссылкой на источник в правительстве.

Пока неизвестно, какие именно вопросы оказались в центре внимания Совета национальной безопасности Японии. Однако ранее глава правительства страны Синдзо Абэ заявил в парламенте, что власти готовят меры на случай притока в страну беженцев из-за возможного возникновения на Корейском полуострове чрезвычайной ситуации.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга рассказал журналистам о том, что тема КНДР будет поднята в ходе встречи премьер-министра Абэ с вице-президентом США Майклом Пенсом. Визит Пенса в Токио начнется 18 апреля.

Читайте подробнее: Япония созвала Совет национальной безопасности из-за ситуации с КНДР

Из-за увеличения ядерного потенциала Северной Кореи и неоднократных угроз со стороны Пхеньяна применить его в Северо-Восточной Азии сложилась крайне опасная ситуация. Самая недавняя провокация произошла 15 апреля, когда КНДР совершила пуск ракеты, несмотря на предостережения со стороны США. Как ни странно, но именно эти эскалационные шаги и открыли путь для дипломатического решения проблемы ядерной программы Северной Кореи, поэтому нужно надеяться, что администрация Трампа увидит эту возможность и воспользуется ею, пишет бывший министр обороны США Уильям Джеймс Перри в статье для Politico.

Читайте подробнее: Politico: Как заключить соглашение с Северной Кореей

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 17 апреля, что правительство готовит планы на случай кризиса на Корейском полуострове, сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава японского правительства обратился к парламентариям, добавив, что правительство готовит меры, в том числе для защиты иностранных граждан, процедуры их прибытия, возведения центров приема и их работы, а также проверки тех, кто обращается за статусом беженца.

Более того, японские официальные лица разработали планы эвакуации около 60 тыс. своих сограждан из Южной Кореи. Правительство Японии рассматривает возможность отправки военных и коммерческих летательных аппаратов и кораблей в Южную Корею в случае необходимости эвакуации японских граждан.

Читайте подробнее: Абэ: Япония готовится к потоку беженцев из Южной Кореи

Сотрудники СМИ, побывавшие в Северной Корее на параде по случаю 105-летия бывшего лидера страны Ким Ир Сена, не могут вылететь в Китай и Россию уже около 10 часов. Об этом сообщает корреспондент «ТВ Центра» Александр Панюшкин, который находится в аэропорту Пхеньяна.

«Мы должны были вылетать в Пекин в 8:30 утра, но потом на табло появилось сообщение, что наш рейс задержан, — сообщил Панюшкин. — Чуть позже то же самое произошло и с двумя другими рейсами — во Владивосток и китайский Шеньян».

По его словам, сотрудники воздушной гавани не объясняют причины задержки.

Читайте подробнее: Сотрудники СМИ не могут покинуть Северную Корею после парада

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан в ходе очередной пресс-конференции в Пекине заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта на Корейском полуострове.

«Китай в очередной раз призывает все стороны сесть за стол переговоров. Сеул и Пхеньян должны проявить сдержанность и благоразумие для того, чтобы избежать прямого вооруженного столкновения», — заявил китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что война на Корейском полуострове нанесет непоправимый ущерб народам Северной и Южной Кореи. По словам дипломата, мировое сообщество должно сделать все возможное для того, чтобы не допустить развязывания войны в регионе, пишет «Жэньминь жибао».

«Позиция Пекина остается неизменной: разрешение конфликта на Корейском полуострове возможно только мирным путем — путем диалога и политических консультаций. Китай готов выступить посредником в данном процессе и ждет конструктивных предложений от иностранных государств, желающих помочь в стабилизации обстановки в регионе», — добавил Лу Кан.

Читайте подробнее: Пекин призывает Сеул и Пхеньян воздержаться от вооруженного столкновения

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам 17 апреля, что в Москве надеются на сдержанность Вашингтона в отношении Северной Кореи.

На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкёром Ндиаем Лавров заявил, что «ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна» в нарушении резолюций Совбеза ООН Россия не приемлет.

Однако это не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, сказал Лавров. «Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет», — подчеркнул глава МИД РФ.

Так Лавров прокомментировал заявление вице-президента США Майкла Пенса о том, что эра «стратегического терпения» в отношении Пхеньяна закончилась. Министр напомнил, что угроза применения силы в одностороннем порядке — это очень рискованный путь.

Читайте подробнее: МИД РФ надеется на благоразумие США по поводу КНДР‍

Урегулирование северокорейской проблемы требует скоординированных международных усилий и исключения таких действий, которые могли бы быть расценены как провокация, сообщил журналистам сегодня, 17 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы последовательно призываем все стороны к сдержанности в этой ситуации, мы призываем всех к тому, чтобы избегать каких-либо действий, которые могли бы расцениваться как провокация, мы выступаем за продолжение скоординированных международных усилий в имеющихся форматах по урегулированию северокорейской проблемы», — заявил представитель Кремля.

Напомним, Северная Корея 16 апреля провела неудачный ракетный пуск в районе города Синпхо, а 15 апреля на параде была продемонстрирована северокорейская военная техника.

Читайте подробнее: В Кремле призвали исключить провокации в действиях по КНДР

Позиция официальной Москвы и оценки, высказываемые ведущими государственных телеканалов, не всегда абсолютно совпадают. Об этом 17 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания телеведущего и замгендиректора ВГТРК Дмитрия Киселева в адрес американского президента Дональда Трампа.

Представитель Кремля согласился с тем, что позиция Киселева, как правило, близка к точке зрения высших лиц государства, однако так бывает не всегда. Песков отметил, что речь идет об авторском телевидении, авторской программе Киселева.

«Вы знаете, что это именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим международным мировоззрением», — сказал Песков.

16 апреля в программе «Вести недели», вышедшей в эфир на телеканале «Россия-1», Дмитрий Киселев отметил, что противостояние двух лидеров — Дональда Трампа и Ким Чен Ына — грозит человечеству ядерной войной.

«Опасны оба, но кто опаснее? По моему мнению, опаснее Трамп», — отметил Киселев, пояснив, что северокорейский лидер, в отличие от главы США, готов к переговорам. Кроме того, Ким Чен Ын ни разу не совершал реального акта агрессии в отношении какой-либо страны и не направлял к чужим берегам авианосцы, добавил он.

Читайте подробнее: Песков: Оценки госканалов и позиция Кремля не всегда тождественны

Россия и Китай направили свои разведывательные корабли в район Корейского полуострова для слежения за американской ударной группировкой во главе с авианосцем Сarl Vinson, сообщает агентство AP, ссылаясь на неофициальные источники в правительстве Японии.

Army.mil Американские солдаты в Южной Корее

По мнению агентства, одной из целей отправки китайских и российских разведывательных кораблей к корейскому побережью может быть совместный предупредительный жест России и КНР, адресованный Вашингтону.

Стоит отметить, что ранее южнокорейское агентство «Ренхап» сообщало, что ВМС США намерены усилить свою ударную группировку в этом районе еще двумя авианосцами. Когда атомный авианосец Carl Vinson войдет в Японское море, там уже будут находиться авианосцы Ronald Reagan «(CVN 76) и Nimitz (CVN 68).

Читайте подробнее: СМИ: Россия и Китай направили корабли-шпионы к Корейскому полуострову

Постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики при Организации Объединенных Наций Ким Ин Рён заявил, что США создали опасную ситуацию в регионе Корейского полуострова, которая может привести к ядерной войне. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает телеканал RT.

Ким Ин Рён заявил, что США «создали опасную ситуацию», «при которой ядерная война может начаться в любой момент».

По словам северокорейского постпреда, «это представляет серьёзную угрозу миру и стабильности».

Он подчеркнул, что КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые строят против нее США.

Читайте подробнее: КНДР: США поставили мир на грань ядерной войны

США превратили Корейский полуостров в «самую большую горячую точку в мире», заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён, 17 апреля сообщает Associated Press.

Постпред КНДР отметил, что США создали ситуацию, при которой «термоядерная война может начаться в любой момент».

КНДР принимают меры по укреплению своих ядерных сил для самообороны, чтобы «справиться с агрессивной ядерной угрозой и шантажом со стороны Соединенных Штатов», заявил Ким Ин Рён.

Северная Корея «готова отреагировать на любые военные действия», которые предпримут США, добавил постпред КНДР.

Напомним, в ходе официального визита в Южную Корею вице-президент США Майкл Пенс заявил, что «стратегическое терпение» в отношении КНДР иссякло.

В МИД РФ напомнили США, что угроза применения силы в одностороннем порядке — это очень рискованный путь. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что США не будут повторно нарушать международное право, как они это сделали в Сирии, атаковав военный сирийский аэродром «Шайрат».

Читайте подробнее: КНДР: США создали «самую большую горячую точку в мире»